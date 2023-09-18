Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, antik dönemin en önemli arkeolojik alanlarından Gordion Antik Kenti'nin, UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edildiğini duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya paylaşımında “Bir müjdemiz var. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 20. varlığımızı da kaydettirdik. Ankara’mızın eşsiz kültür varlıklarından biri olan Gordion Antik Kenti ‘Dünya Mirası’ oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Bu güzel haberin ardından, Kültür ve Turizm Bakanı: “Ancak, daha bitmedi. UNESCO’dan yeni bir müjde daha bekliyoruz. Anadolu’nun ahşap destekli camilerinden de almayı beklediğimiz güzel haberle inşallah Dünya Mirası Listesi’ndeki sayımızı daha da artıracağız. Hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin listedeki 20. kültür varlığı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında bugün alınan kararla Gordion artık bir dünya mirası olarak korunacak. Bu haber ile Türkiye, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 20. kültür varlığını kaydettirmiş oldu.

Gordion Antik Kenti tarihi...

Ankara’nın Polatlı ilçesinde antik dönemden günümüze ulaşan Gordion’da MÖ 2500 yıllarında (Erken Bronz Çağı) başlayan yerleşim günümüzde antik kentin bitişiğindeki Yassıhöyük’te halen devam ediyor. Antik Kent ve çevresinde 4500 yıl süren uzun bir zaman diliminde çok az kesintiye uğrayan yerleşim Gordion’u dünyanın en uzun süre yerleşimin görüldüğü nadir alanlar arasına taşıyor.

Frig uygarlığının başkenti olan Gordion'un yakın çevresinde göze çarpan çok sayıda Tümülüs MÖ 9. yüzyıldan MÖ 3. yüzyıla kadar olan farklı dönemlere tarihleniyor. Sitadel Höyüğü Gordion Arkeolojik Alanı’nı oluşturan en önemli unsur olarak günümüze ulaşırken, erken dönem Frig Kalesi surları ve anıtsal yapıları da o dönem için Anadolu'daki eşsiz birer örnek olarak öne çıkıyor.

Gordion Antik Kenti nerede?

Gordion, Frigya'nın tarihî başkenti olan antik kenti Sakarya Nehri ile Porsuk Çayı'nın birleştiği noktanın yukarısında kurulu bulunan kent günümüzde Ankara'ya 94 kilometre uzaklıkta, Polatlı'nın 29 kilometre kuzeybatısında yer alan Yassıhüyük'te bulunmaktadır.