An'ı yaşa

Haliyle toparlanıyoruz tabii... Hemhal oluyoruz zamanla...

Zaman geçiyor, ömür geçiyor, mevsimler diğer mevsime yer açıyor, yapraklar soluyor, çiçekler açıyor...

Geçiyor işte...

Attığın adımlar birer birer ardında kalıyor...

Yaşadığın anın aldığın nefesin bir daha tekrarı yok...Bu dünyanın da bu ömrün de bir dahası yok...

Anılarını anımsadığında ruhuna gelen tadından başka geçmişten şuana taşıdığın hiçbir şeyin yok aslında...

Attığın adımın dokunduğun çiçeğin bile kıymetini bilerek yaşamak gerek şu hayatta...

"Ömür bir akşam güneşi, battıkça baktım ağladım..." diyor türkü...

Batınca ömür güneşin, bitiyor bu dünyadaki yaşamın...

O yüzden ömür güneşin batmadan yaşadığın anı kıymetlendirmeye, hayatı anlamlı yaşamaya derin manalar yüklemeye bak.

Çiçekleri sevmekten başla mesela...

Sevgiyle kalın...

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