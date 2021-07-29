Ağustos ayı etkinlikleri

Assos Müzik Festivali

Ülkemizin tarihi ve doğal turizm bölgelerinin başında gelen Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sınırları içerisindeki Assos antik kenti Kadırga Koyu mevkiinde bu yıl birincisi yapılacak Assos Müzik Festivali 20-21 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Ayvacık Belediyesi'nin kapılarını festival için açtığı Kadırga Koyu'ndaki günübirlik tesislerinde yapılacak festivalde iki günde üç muhteşem konser Assos Kadırga Koyu'nun eşsiz atmosferinde müzikseverlerle buluşacak.

Festival açılışında Latin esintileri

Alanında usta müzisyenlerden oluşan, Latin ve dünya müziklerinden en güzel seçkileri rumba altyapısı ile düzenleyen enstrümantal müzik grubu Rumba Quartet festivalin ilk konserinde müzikseverlere neşeli anlar yaşatacak.

İilk gün finali Grup Gündoğarken ile

Türkiye'nin en özel gruplarından olan Grup Gündoğarken birbirinden güzel şarkılarıyla ilk günün finalinde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Festival finali efsane grup ile

50 yılı aşkın bir süredir müzik tarihimize damga vurmakta olan efsane grup Moğollar, festivalin finalinde sevenlerine her biri birbirinden güzel eserlerini seslendirerek festivalin bu yılki finalinde yer alacak.

Pandemi şartlarına uygun hareket edilecek

Kadın Oyunları Festivali, Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri gibi birçok prestijli ve nitelikli kültürel etkinliklere imza atan Atölye Kültür Sanat organizasyonu ile ve TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayvacık Belediyesi ve artıbir'in katkıları ile gerçekleşecek festivalin direktörü Hasan Aldemir, Pandemi şartlarına uygun olarak birincisini gerçekleştirecekleri festivali iki günde üç konser ile sınırladıklarını söyleyerek, festivalin bu yıla mahsus bu şekilde yapılacağını sonraki yıllarda festivali bölgenin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun olarak daha da ileriye taşımak niyetinde olduklarını söyledi. Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram ise, böyle bir festivale katkı sunmaktan ve tesislerini açmaktan son derece mutlu olduklarını, Assos'un ve Ayvacık bölgesinin önemini kültür ve sanat yoluyla tüm dünyaya duyurmak istediklerini söyleyerek, kültür, sanata desteklerinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Festival konserleri ücretsiz olacak

Festival direktörü Hasan Aldemir, bu yıl pandemiden kaynaklı ülke olarak toplumun her kesiminin çok fazla yıprandığını, bu sebeple ellerini taşın altına koyarak festivalin ilk olmasına özel tüm konserlerin ücretsiz olacağını, bu sebeple festivale katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara sonsuz teşekkür ettiklerini söyledi.

Festival programı

20 Ağustos

20:30 Rumba Quartet

21:45 Grup Gündoğarken

21 Ağustos

21:30 Moğollar

Yer: Assos Kadırga Koyu Ayvacık Belediyesi Günübirlik Tesisleri

Bozcaada Caz Festivali

Facebook ve Bozcaada Caz Festivali, Türkiye'de yeni kullanıma açılan _ücretli çevrim içi etkinlikler_ ürünüyle Türkiye'de gerçekleşecek ilk etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 30 Temmuz Cuma günü saat 18:00'de çevrim içi olarak gerçekleşecek özel lansman etkinliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla, 3dots ve fermente tarafından 20-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 5. Bozcaada Caz Festivali'nde sahne alacak Korhan Futacı, performansıyla açılış yapılacak.

Facebook, Türkiye'de yeni kullanıma açılan bu ürün sayesinde özellikle pandemi koşullarında fiziksel olarak performans sergileme fırsatı bulamayan farklı sektörlerden sanatçılara alternatif bir araç sunmayı ve eşit bir şekilde gelir elde etmeleri için destek olmayı amaçlıyor. Ücretli çevrim içi etkinlikler, konuklar katılmak için kaydolduğunda alınan tek seferlik erişim ücretiyle canlı çevrim içi etkinliklerden gelir elde etmek için yeni bir yöntem sunuyor. Lansman etkinliği sonrasında isteyen sanatçılar, Korhan Futacı gibi ücretli çevrim içi etkinlikler özelliğini kullanarak tiyatro ve söyleşi benzeri etkinlikler oluşturup Facebook üzerinden kolayca bilet satışı yapabilecek. Bilet alan konuklar ise düzenlenen etkinlikleri telefon, tablet veya bilgisayarlarında Facebook etkinlik sayfasından ya da Facebook TV uygulaması üzerinden izleyebilecek.

Etkinlikten elde edilecek gelirin bir kısmı genç müzisyenlere katkıda bulunmak amacıyla bağışlanacak. Ayrıca etkinlik için alınan her bilet karşılığında Ecording aracılığıyla ecoDrone'lar ile ağaçlandırılması gereken ulaşılması zor alanlara tohum ekilecek.

Kartal Edebiyat Günleri

Kartal Belediyesi'nin organizasyonu ile 5 gün boyunca Türk edebiyatının önemli isimlerini bir araya getirecek olan "Edebiyat Günleri", 26 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Çağdaş Edebiyat Kültür Sanat Eğitim Derneği'nin düzenlediği "Edebiyat Günleri", 26-27-28-29 ve 30 Temmuz şair-yazar ve sanatçıları ağırlayacak.

Kartal Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenen Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nın eşsiz doğasında gerçekleşecek olan ilk etkinliğin (26 Temmuz) konukları; yazar Ayşe Övür ile eğitimci-şair-yazar Niyazi Yaşar olacak. "Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Edebiyatımızda Kadın" konusunun ele alınacağı program, saat 18.00'da başlayacak.

27 Temmuz Salı günü gerçekleşecek olan ikinci etkinlik ise Kartallı Kazım Meydanı'nda Hilal Karahan, W. Bahadır Bayrıl, Ali Günvar, Ayça Erdura, Nur Saka, Cevat Hikmet Erdem ve Dilruba Nuray Erenler'in katılımı ile saat 18.00'da yapılacak. Katılımcılar, "Edebiyatın Penceresinden Kadın, Sanat ve İktidar" adlı söyleşileri ile edebiyatseverler ile buluşacak.

Esentepe Mehmet Ali Büklü Parkı, 28 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'da düzenlenecek olan etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kartal Belediyesi'nin çalışmaları ile geçtiğimiz günlerde hizmete sunulan sosyal tesisi de içinde barındıran Mehmet Ali Büklü Parkı'nda edebiyatseverler; Av. Celal Ülgen, Elfin Tataroğlu, C. Hakkı Zariç, Nisa Leyla, Taner Sezgin, Olcay Kasımoğlu, İsmet Yalçın, Hüseyin Aslan, Ata Yiğiz, Çiya Andok, Ali Rıza Gelirli, Nur Saka, Raif Zor, Hayrettin Erenler, Metin Kaya, Niyazi Yaşar ve Cevat Hikmet Erdem'in eşlik edeceği "Şiddete Karşı Barış Dili" adlı söyleşiyi dinleyebilecek.

Etkinliğin 5. gününde Cevizli Komşuluk ve Dayanışma Meydanı; şair-sanatçı; İsmail Üstündağ, Birgün Tekin, Şenol Açınkaya, Aslan Seymen, Ulviye Altay Yetmez, Aliye Cana Özkeskin, Dilara Ersoy, Firdevs Darı, Fahri Selvi, Mehmet Şerif Kaplan, Efe, Emre Korkmaz, Duran Arlı, Yaşar Saban, Ayhan Akgül, Halil Müftüoğlu, Engin Gök ve Ayser Bektaş'ı ağırlayacak. "Türkler ve Şiirler" konusunun ele alınacağı söyleşi, 29 Temmuz Perşembe günü 18.00'da gerçekleşecek.

Edebiyat Günleri'nin finali ise Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nda yapılacak. 30 Temmuz Cuma günü saat 18.00'da gerçekleşecek olan programda Sakine Düzce, Ayşegül Bayar Kaya ve Nalan Çelik "Sanatın Suç İmgesi" konusunda bir söyleşi gerçekleştirecek.

Sanat ile yoğrulmuş ve sanattan beslenen bir kültür oluşturmak adına Kartal'da gerçekleştirecekleri kültür sanat etkinliklerini artırarak, medeni bir toplumun olmazsa olmazı sanatın tüm dallarını Kartal'da yaşatacaklarını ifade eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm komşuları 26-27-28-29 ve 30 Temmuz'da düzenlenecek "Edebiyat Günleri"ne davet etti.

KüçükÇiftlik Park her hafta dopdolu bir program sunuyor!

Temmuz ayında #uzakduryakınıma konseptiyle kapılarını açan şehrin rakipsiz eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park, açık havada eğlence, müzik ve sanatla kaliteli zaman geçirmeye hasret kalan İstanbullular için her hafta dopdolu bir program sunuyor.

İşte bu haftanın ajandası:

30 Temmuz Cuma - %100 Music Sunar: Park'ta Rock: maNga ve Düşdünya

31 Temmuz Cumartesi - %100 Music Sunar: Park'ta Rock: Pentagram ve Knight Errant

1 Ağustos Pazar - KüçükÇiftlik Bahçe Olduğu Gibi Sunar: Sattas, Bosphoroots, Atlas RB ve DJ kabininde Alphadub

3 Ağustos Salı - KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması - Another Round

4 Ağustos Çarşamba - KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu: Üçü Bir Arada

5 Ağustos Perşembe - KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu: Plastik Aşklar

7 Ağustos Cumartesi - The Blaze

8 Ağustos Pazar - KüçükÇiftlik Bahçe Olduğu Gibi Sunar: Khontkar ve Güneş