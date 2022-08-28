Müjgan Yurtseven "Güneydoğu bölgemize ait közlenmiş patlıcan ve biberle yapılan meze & salata arası bu nefis lezzetin kendi yorumladığım hali" diyerek Abagannuş (Babagannuş) tarifini bizimle paylaştı.
Servis: 4 kişilik
Hazırlama & pişirme süresi: 35 - 40 dakika
Babagannuş için malzemeler
4 adet kemer patlıcan veya 2 adet bostan patlıcanı
2 kapya biber
5 - 6 adet kıl biber
3 diş sarımsak, ezilmiş
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 büyük domates, kabukları soyulup yemeklik doğranmış
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı nar ekşisi
Yarım demet maydanoz, incecik doğranmış
Babagannuş yapılışı
- Patlıcan ve biberleri ocakta veya fırında közleyin, kabuklarını kolay soyabilmek için kapalı bir kaba alarak yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra kabuklarını soyarak küp küp doğrayın.
- Sarımsak ve zeytinyağını orta boy bir tencereye alarak sarımsak yağa kokusunu bırakana kadar orta ateşte çevirin (sarımsakların yanmamasına dikkat edin). Domatesleri ekleyip 5 - 6 dakika soteleyerek ocağı kapatın. Közlenmiş & doğranmış patlıcan ve biberler, tuz, nar ekşisi ve maydanozun yarısı ekleyip karıştırın.
- Servis tabağına geçirdikten sonra üzerine maydanozların diğer yarısını serpiştirin.
Kısa bir not:
Nar ekşisini kontrollü olarak damak tadınıza göre ekleyin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
Facebook Yorumları