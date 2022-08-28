Abagannuş (Babagannuş)

Müjgan Yurtseven yorumuyla Güneydoğu Anadolu bölgemize ait, közlenmiş patlıcan ve biberle yapılan meze & salata arası nefis lezzet Abagannuş (Babagannuş) tarifi...

Abagannuş (Babagannuş)
Yaşam
28 Ağustos 2022 22:51
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Müjgan Yurtseven "Güneydoğu bölgemize ait közlenmiş patlıcan ve biberle yapılan meze & salata arası bu nefis lezzetin kendi yorumladığım hali" diyerek Abagannuş (Babagannuş) tarifini bizimle paylaştı.


Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 35 - 40 dakika


Babagannuş için malzemeler

4 adet kemer patlıcan veya 2 adet bostan patlıcanı

2 kapya biber

5 - 6 adet kıl biber

3 diş sarımsak, ezilmiş

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 büyük domates, kabukları soyulup yemeklik doğranmış

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım demet maydanoz, incecik doğranmış


Babagannuş yapılışı

  • Patlıcan ve biberleri ocakta veya fırında közleyin, kabuklarını kolay soyabilmek için kapalı bir kaba alarak yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra kabuklarını soyarak küp küp doğrayın.

  • Sarımsak ve zeytinyağını orta boy bir tencereye alarak sarımsak yağa kokusunu bırakana kadar orta ateşte çevirin (sarımsakların yanmamasına dikkat edin). Domatesleri ekleyip 5 - 6 dakika soteleyerek ocağı kapatın. Közlenmiş & doğranmış patlıcan ve biberler, tuz, nar ekşisi ve maydanozun yarısı ekleyip karıştırın.

  • Servis tabağına geçirdikten sonra üzerine maydanozların diğer yarısını serpiştirin.

Kısa bir not:

Nar ekşisini kontrollü olarak damak tadınıza göre ekleyin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





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