Müjgan Yurtseven "Güneydoğu bölgemize ait közlenmiş patlıcan ve biberle yapılan meze & salata arası bu nefis lezzetin kendi yorumladığım hali" diyerek Abagannuş (Babagannuş) tarifini bizimle paylaştı.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 35 - 40 dakika

Babagannuş için malzemeler

4 adet kemer patlıcan veya 2 adet bostan patlıcanı

2 kapya biber

5 - 6 adet kıl biber

3 diş sarımsak, ezilmiş

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 büyük domates, kabukları soyulup yemeklik doğranmış

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım demet maydanoz, incecik doğranmış

Babagannuş yapılışı

Patlıcan ve biberleri ocakta veya fırında közleyin, kabuklarını kolay soyabilmek için kapalı bir kaba alarak yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra kabuklarını soyarak küp küp doğrayın.

Sarımsak ve zeytinyağını orta boy bir tencereye alarak sarımsak yağa kokusunu bırakana kadar orta ateşte çevirin (sarımsakların yanmamasına dikkat edin). Domatesleri ekleyip 5 - 6 dakika soteleyerek ocağı kapatın. Közlenmiş & doğranmış patlıcan ve biberler, tuz, nar ekşisi ve maydanozun yarısı ekleyip karıştırın.

Servis tabağına geçirdikten sonra üzerine maydanozların diğer yarısını serpiştirin.

Kısa bir not:

Nar ekşisini kontrollü olarak damak tadınıza göre ekleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...