9 - 15 Aralık 2024 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 9 - 15 Aralık 2024 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

9 - 15 Aralık 2024 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 03 Aralık 2024 09:27
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Esenlikler. Geçen hafta çok hareketliydi, bu hafta biraz daha sakin. Gezegen etkileşimleri oldukça az. Bu hafta Venüs Mars karşıtlığı ve Venüs Merkür altmışlığı açısını yaşayacağız. Haftanın son günü de Merkür ileri harekete geçecek.


Venüs Mars karşıtlığı ikili ilişkilerdeki etkileşimleri, cesareti, hareketliliği artıracak, özellikle sanat ile uğraşanlar için oldukça üretken bir dönem diyebilirim. Sosyal ilişkiler de hareketli yalnız biraz tartışma riskini de barındırıyor.


Merkür Venüs uyumlu etkileşimi de yine sanatsal olarak oldukça iyi diyebilirim. Hem kompozisyon yazma, hem enstrüman çalma gibi konularda. Ayrıca eğitim konularında oldukça iyi. Venüs Mars karşıtlığının sert etkilerini çokça artıracak, işin içerisine diplomasiyi getirecek, tatlı dili getirecek bir etki.


Günlük etkilere geçecek olursak...

Pazartesi

Bugün Ay Balık burcunda başlıyoruz. Bugün çok tembel geçebilir, çok melankolik geçebilir zira Ay Neptün ile kavuşumda. Akşam saatlerinde Ay Koç burcuna geçecek ve enerjimiz neyse ki artacak.


Salı

Ay Koç burcunda ilerliyor. Bugün düne göre çok daha enerjik, iletişimci, eğitim ve anlaşmalar açısından oldukça iyi bir gün ama tabii Merkür’ün hala retro olduğunu hatırlatırım. Bu gün ayrıca oldukça iyimser, yolculuklar da çok aktif olabilir.

Çarşamba

Ay koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine enerjik bir gün yalnız bugün Plüton sert açısı var, biraz tartışmalı, manipülatif olabilir. Duygusal olarak oldukça yoğun hırslı bir gün.

Perşembe

Ay Boğa burcuna geçiş yapıyor. Hafta çok sakinleşiyor. Ay Satürn arasında uyumlu etkileşim var. Oldukça sakin, durağan, disiplinli, dayanıklı ve gerçekçi olduğumuz bir gün.

Cuma

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Bugün aslında hiç de geleneksel olmayan, stabil olmayan, farklı, yaratıcı bir gün. Ay Uranüs ile kavuşumda ve Neptün ile uyumlu etkileşimde. Bugün gerçekten çok yaratıcı ve sürprizlere açık.


Cumartesi

Ay İkizler burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Jüpiter ve Satürn arasındaki sert etkileşime dahil oluyor. İletişim çok yoğun ve sorumluluk getirici bir durumda olabilir. Biraz hem gaza hem frene aynı anda basıyor gibiyiz. Zorlayıcı fakat sonucunda şansı da beraberinde getirecek iş ilişkileri, yolculuklar veya konuşmalar olabilir.


Pazar

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Dolunay günü. Bugün yine iletişim trafiği oldukça yüksek. Neptün ile yakın ilişkisi olan bir dolunay ve gün, çok değişken, fazla meraklı ve kaotik, bulanık bir gün olabilir. Zemin pek sağlam değil biraz kaygan görünüyor.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


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