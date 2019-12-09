9 - 15 Aralık 2019 haftası nasıl geçecek?

9 - 15 Aralık haftası burç yorumunuz...

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9 - 15 Aralık haftası nasıl geçecek?

Ay’ın Balık burcundaki transiti etrafınızda bulunan ve sevdiğiniz insanlara karşı olan merhamet duygunuzu güçlendirecek. Yaptıkları hataları görmeme eğiliminde olacaksınız. Bunu ara sıra yapmanızda sorun olmasa da biraz daha dikkatli olmayı denemelisiniz.

 

Ay’ın Koç burcuna ilerlemesiyle beraber derinlerde yatan arzularınızı daha iyi anlamaya, su üstüne çıkarmaya ve onları karşılamaya çalışıyorsunuz. Arzularınıza kulak vermeniz bu hafta kendinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olduğu ortada. Kendi arzularınızın yanı sıra partnerinizinkilere de kulak vermeniz ilişkinizi daha da renkli bir hale getirebilir.

 

Günlük burç yorumları! (9 Aralık 2019 Pazartesi)
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Haftanın ilk günü beklenmeyecek bir şekilde motivesiniz. İlerleyen saatlerde omzunuza binecek sorumluluk sizi hiç korkutmasın. İçgüdülerinize güvenerek bir sonraki adıma geçmeye hazırlanabilirsiniz.   

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