8 Mayıs 2024 Boğa yeniayının burçlara etkileri

8 Mayıs 2024 Çarşamba günü Boğa burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Astrolog Şeyda Özsoy, Boğa Yeniayı etkilerini HTHayat Youtube kanalında anlattı. Özsoy, yeniayın burçlara etkilerini şöyle açıkladı:

“8 Mayıs 2024 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 06:22’de bir yeniay gerçekleşiyor. Yeniaylar, gerçekleştikleri burç doğasında yeniliklere işaret ederler. Bu, Boğa’da gerçekleşecek bir yeniay. Dünya genelinde para piyasaları, finansal sistemlerle ilgili gündemler, tarım ve toprak, gıda ile ilgili temalarla ilgili başlangıçlar, yatırımlar ve önemli değişimler görülebilir. Genel olarak ilişkilerde sağlam ve kalıcı başlangıçlar yapılabilir. Bu sırada Boğa’nın yöneticisi de Venüs Boğa’da olduğu için güvene dayalı ilişkiler ön planda olacaktır. Herkes bu etkileri bireysel doğum haritalarındaki Boğa alanında karşılayacak. O yüzden Boğa Yeniayı’nın temsil ettiği konulara yükselen burçlara bakmakta fayda var.” diyerek 8 Mayıs Boğa Yeniayı’nın burçlara etkilerini anlattı.

8 Mayıs Boğa Yeniayı’nın burçlara etkileri ve genel yorumu HTHayat Youtube kanalında!