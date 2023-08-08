08.08 Aslan Kapısı 2023

Her yıl 8 Ağustos tarihinde Aslan Kapısı Portalı adı verilen bir astrolojik olay gökyüzünde açılır. Peki 08.08 aslan kapısı portalı nedir?

08.08 Aslan Kapısı 2023
Yaşam
Giriş: 08 Ağustos 2023 14:06
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Astrologlar, bunu tezahür ettirmek veya onu gerçeğe dönüştürmek istediğiniz şeye odaklanmak için uygun bir gün olarak görüyorlar. Psikolog Charlotte Kirsten; "inançlar veya kalıp eylemler yoluyla kendi gerçekliğinizi yaratabileceğiniz" inancı olarak tanımladı.


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Aslan kapısı portalı nedir?

Aslan Kapısı Portalı, her yıl gökyüzünde belirli bir hizalanma gerçekleştiğinde meydana gelen kozmik bir olaydır. Aslan Kapısı Portalı, güneşin Aslan'da, Sirius yıldızında (gece göğündeki en parlak yıldız), Orion's Belt takımyıldızında ve Dünya'nın hizalanmasıdır. Dolayısıyla tezahür için uygun bir gün.


Aslan kapısı portalı ne zaman? Tarihin numerolojik önemi nedir?

Portal, 26 Temmuz ile 12 Ağustos arasında “açıktır”. Ancak, 8 Ağustos'ta en güçlü halini alır. Tarihin önemi (8 Ağustos veya 8/8) gözden kaçırılmamalıdır. Bireysel rakamların anlamlarla dolu olduğu numerolojide, sekiz rakamı zenginlik, şans ve iyi hisler anlamına gelir. Artı, yana çevrildiğinde, sekiz sonsuzluk sembolünü temsil eder. Tezahür ettiğiniz şeyle ilgili olabilecek bolluğu temsil eder.


Aslan kapısı portalı tezahür için neden bu kadar iyi?

Neye sahip olmak veya olmak istediğinize odaklanın ve bunu Evren'e yayın. Büyük düşünün, çünkü Aslan burcu asla küçük bir şey yapmaz. Niyetlerinizi belirlemenin zamanı geldi. Bu uyanış, psişik yüklemeler almak, başkalarıyla bağlantı kurmak, kişinin yaratıcılığını kucaklamak, ayrıca geçmişi ve eski yaraları iyileştirmek için harika bir zamandır. En önemlisi, rüyalarınızın bilinçaltında sizin ve ne ile ilgili olduğuna dikkat edin. Aslan Kapısı'nda özel bir ya da birden kaç dileğe odaklanın.


Numerolojiye göre 8 rakamının anlamı nedir?

Numerolojideki tüm sayılardan 8 sayısı başarandır ve hayatı ulaştığı hedeflere göre ölçer. İyi bir iş anlayışına, güçlü bir varlığa ve güçlü bir başarı güdüsüne sahiptir. 8 aynı zamanda bir denge sembolüdür. İşler dengelendiğinde, 8'in çalışması için en verimli ortam olan istikrarlı, kontrollü ve desteklenmiş hissederler. Çin kültüründe, 8 sayısı en şanslı sayı olarak kabul edilir ve kasıtlı olarak düğün tarihleri, doğum tarihleri, adresler özellikle bu sayı seçilir. 8, birçok kişinin tüm hayatlarını uğrunda çabalayarak geçireceği nihai bir başarı biçimini temsil eder.



Kaynak: Lisa Stardust. "What is the Lion’s Gate Portal? Astrologers consider August 8 a lucky day". Şuradan alındı: https://www.today.com/life/astrology/lions-gate-portal-august-8-2023-horoscopes-rcna97336. (07.08.2023).


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