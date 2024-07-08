8 - 14 Temmuz 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta yine oldukça hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. Venüs Uranüs ve Neptün ile uyumlu etkileşimde. İkili ve sosyal ilişkilerde güzel bir hafta sayılabilir. Hem eğlenceli, hem romantik, hem farklı şeyler yaptığımız, sürprizli bir hafta diyebilirim bu konularda.

Sonrasında ise Venüs Aslan burcuna giriyor. Yine sosyal anlamda daha eğlenceli, daha dramatik, kendimizi daha çok ifade ettiğimiz, sevgimizi ve yeteneklerimizi daha fazla göstermek istediğimiz bir 3-4 haftalık döneme gireceğiz.

Yine hafta içerisinde Venüs’ün zorlayıcı bir Plüton karşıtlığı yaşayacağız. Bu etkiler birkaç günlük etkiler olduğu için tüm haftaya yayılmış farz ediyorum ve tüm haftayı bu minvalde düşünmenizi istiyorum. İkili ilişkilerde krizler de içeren bir hafta diyebilirim. Birtakım sorgulamalar, sorgulama sonucu dönüştürücü etkilerin de ilişkilerimize gireceği bir dönemdeyiz.

Bu hafta Güneş Satürn üçgenini de yaşayacağız. Disiplinimizin yüksek olduğu, sorumluluklarımıza da daha fazla odaklandığımız bir hafta diyebilirim. Merkür’ün Jüpiter’le uyumlu açısı var, iletişim, anlaşmalar, önemli konuşmalar, eğitim gibi konularda da oldukça güzel bir hafta olacak.

Son olarak haftanın belki de en önemli, en kadersel açısı Jüpiter’in Kuzey Ay Düğümü ile uyumlu etkileşimi olacak. Bu hafta hedeflerimize giden yolda, belki hayat yolumuzdaki ilerleyişimizde bizi destekleyen, motive edici, özgüven verici ve şanslı bir döneme giriyoruz. Bu haftayı bu anlamda özellikle değerlendirebiliriz. Yeni başlangıçlar için oldukça verimli, güzel bir hafta diyebilirim.

8 Temmuz haftası günlük astrolojik etkiler

Pazartesi

Haftaya Ay Aslan burcunda başlıyoruz. Ego çatışmalarına çok dikkat çünkü Ay Mars ile sert etkileşimde. Tartışmalar finansal konularda da çıkabilir. Onun dışında özgüvenimiz ve kendimizi ifademiz oldukça yüksek.

Salı

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs ile sert etkileşime girecek olan Ay ile yine tartışmalı, fazla değişken, isyankar bir gün geçirebiliriz. Sürprizlere açık bir gün.

Çarşamba

Ay Başak burcuna geçiş yapıyor. İşlerimize ve sorumluluklarımıza daha fazla odaklanmaya başlıyoruz. Fakat özgüvenimiz yüksek, rahatlığımız da biraz yüksek olabilir bu da bize bir rehavet getirebilir, çünkü Ay Jüpiter ile sert etkileşimde.

Perşembe

Ay Başak burcunda ilerliyor. Haftanın güzel günlerinden. Güneş ile uyumlu açısı ile kendimizi ifademiz ve özgüvenimiz güçlü. Mars ve Uranüs ile de uyumlu etkileşimde, cesaretimiz, farklılık isteğimiz ve yaratıcılığımız da oldukça yüksek. Bugün fiziksel aktiviteler, dışarı aktiviteleri için oldukça iyi.

Cuma

Ay Terazi burcuna geçiyor. Sosyal ilişkiler ve romantik ilişkilerimiz gündemde. Ay gün içerisinde Neptün ile uyumlu etkileşimde. Oldukça romantik bir gün diyebilirim, bu anlamda olumlu etkilerle birlikte değerlendirilebilir.

Cumartesi

Ay Terazi burcundaki ilerlemesiyle birlikte ikili ilişkiler odağında devam ediyoruz. Gün içerisinde Merkür ile uyumlu Güneş ile uyumsuz etkileşimde olacak. Aslında anlaşmazlıklar ortaya çıkabilse de kendimizi iyi ifade ettiğimiz bir gün.

Pazar

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde Ay Plüton ile sert etkileşime girecek ve Akrep burcuna geçecek. Günün ilerleyen saatleri oldukça krizli olabilir dikkat.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan ve uygulama hesabından takip edebilirsiniz;

Instagram: korhankilinckaya

astro24app