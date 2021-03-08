8-14 Mart 2021 haftası nasıl geçecek?

Korhan Kılınçkaya, 8-14 Mart haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

8-14 Mart 2021 haftası nasıl geçecek?
Astroloji
08 Mart 2021 Pazartesi

Merhaba. Bu haftanın en önemli aktörü Neptün! 13 Mart Balık Yeniay’ı, Güneş ve Venüs bu hafta Balık burcunda ve bu burçta çok güçlü olan Neptün ile kavuşacak. Hem Balık burcu hem de Neptün Astroloji’de hayaller ile alakalıdır. İdealize etmek, empati kurmak, yardım etmek, romantizm ve duygusallık Balık ve Neptün temalarıdır. Bu temaların karanlık tarafında kendini kandırmak, belirsizlik, ne istediğini bilememek, kendini bırakmak ve feda etmek, aldanmak ve aldatmak vardır.


Bu hafta bu temaları oldukça yoğun bir şekilde yaşayabiliriz. Hedeflerimize ideallerimize yürürken önümüze bir sis bulutu çıkabilir, nerede olduğumuzu bilemeyebilir ve kaçışlara kolayca meyledebiliriz. Karşımıza çıkan insanların üzerimizde yanıltıcı bir etkisi olabilir. O kişileri olduklarından daha iyi olarak görme eğiliminde olabiliriz veya karşımıza çıkan bize göre çok da zorlu olmayan zorluklar karşısında vazgeçme eşiğimiz daha düşük olabilir. Ne yapacağımızı bilemez durumda olabiliriz. Kaçışlara meyledebiliriz. Bu dönemde alkol ve bağımlılıklardan kaçmak için daha fazla mücadele etmemiz gerekebilir.



Günlük etkilere geçecek olursak


Pazartesi

Ay, Oğlak burcunda olacak. Güne sorumluluklarımız ve yapmamız gerekenlere olan odaklanma gereklilikleri ile başlıyoruz. Akşama doğru Pluto ile kavuşacak olan Ay birtakım krizleri ve hoşa gitmeyen duygu ve düşünceleri yüzeye çıkarabilir.


Salı

Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor. Entelektüel faaliyetlerimize odaklanabilir, bilgi edinme ve aktarma yolunda birtakım girişimler yapabiliriz. Ay’ın Mars ile yapacağı uyumlu açı günün enerjik geçeceğine işaret ediyor.


Çarşamba

Ay, Kova burcundaki ilerlemesine devam ederken gün içerisinde önce Satürn ile sonra Jüpiter ile bir temas gerçekleştirecek. Satürn temasında sorumluluklarımız, engeller ve kısıtlamalara, işlerimize odaklanırken Jüpiter temasında ise biraz daha rahatlayacak ve yeni fikirlere odaklanacağız.


Perşembe

Ay sabah saatlerinde Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Öğle saatlerinde Balık burcuna geçiyor ve bir Yeniay oluşturmaya hazırlanıyor. Balık burcuna geçiş ile birlikte duygusallık ve empati özelliklerimiz artıyor.


Cuma

Ay, Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde çok fazla açısı yok. Güneş Neptün açısının kesinleştiği ve etkisini yoğun olarak hissettirdiği bu günlerde Balık burcunun temsil ettiği konuları maksimumda yaşayacağız. Özellikle bugün ve cumartesi günü oldukça yoğun yaşadığımız bir Balık enerjisi gerçekleşecek.


Cumartesi

Yeniay Günü! Bu haftanın son günleri cuma cumartesi ve pazar inanılmaz romantik etkiler taşıyor. Fakat bu günlerde alkolü, eğlenceyi ve bağımlılık yaratabilecek konuları fazla kaçırmamakta fayda var zira negatif etkilenebilme olasılığımız yüksek.


Pazar

Yeniay’ın etkileri devam ederken Venüs Neptün ile kavuşum açısını kesinleştirecek. Ay, Koç burcuna geçiş yapacak fakat duygusal etkilerin düşeceğini söyleyemeyiz. Bugün oldukça romantik ve ikili ilişkilerde yoğun duyguları yaşayacağımız bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


Instagram: korhankilinckaya



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.