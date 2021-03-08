8-14 Mart 2021 haftası nasıl geçecek?

Merhaba. Bu haftanın en önemli aktörü Neptün! 13 Mart Balık Yeniay’ı, Güneş ve Venüs bu hafta Balık burcunda ve bu burçta çok güçlü olan Neptün ile kavuşacak. Hem Balık burcu hem de Neptün Astroloji’de hayaller ile alakalıdır. İdealize etmek, empati kurmak, yardım etmek, romantizm ve duygusallık Balık ve Neptün temalarıdır. Bu temaların karanlık tarafında kendini kandırmak, belirsizlik, ne istediğini bilememek, kendini bırakmak ve feda etmek, aldanmak ve aldatmak vardır.

Bu hafta bu temaları oldukça yoğun bir şekilde yaşayabiliriz. Hedeflerimize ideallerimize yürürken önümüze bir sis bulutu çıkabilir, nerede olduğumuzu bilemeyebilir ve kaçışlara kolayca meyledebiliriz. Karşımıza çıkan insanların üzerimizde yanıltıcı bir etkisi olabilir. O kişileri olduklarından daha iyi olarak görme eğiliminde olabiliriz veya karşımıza çıkan bize göre çok da zorlu olmayan zorluklar karşısında vazgeçme eşiğimiz daha düşük olabilir. Ne yapacağımızı bilemez durumda olabiliriz. Kaçışlara meyledebiliriz. Bu dönemde alkol ve bağımlılıklardan kaçmak için daha fazla mücadele etmemiz gerekebilir.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Oğlak burcunda olacak. Güne sorumluluklarımız ve yapmamız gerekenlere olan odaklanma gereklilikleri ile başlıyoruz. Akşama doğru Pluto ile kavuşacak olan Ay birtakım krizleri ve hoşa gitmeyen duygu ve düşünceleri yüzeye çıkarabilir.

Salı

Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor. Entelektüel faaliyetlerimize odaklanabilir, bilgi edinme ve aktarma yolunda birtakım girişimler yapabiliriz. Ay’ın Mars ile yapacağı uyumlu açı günün enerjik geçeceğine işaret ediyor.

Çarşamba

Ay, Kova burcundaki ilerlemesine devam ederken gün içerisinde önce Satürn ile sonra Jüpiter ile bir temas gerçekleştirecek. Satürn temasında sorumluluklarımız, engeller ve kısıtlamalara, işlerimize odaklanırken Jüpiter temasında ise biraz daha rahatlayacak ve yeni fikirlere odaklanacağız.

Perşembe

Ay sabah saatlerinde Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Öğle saatlerinde Balık burcuna geçiyor ve bir Yeniay oluşturmaya hazırlanıyor. Balık burcuna geçiş ile birlikte duygusallık ve empati özelliklerimiz artıyor.

Cuma

Ay, Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde çok fazla açısı yok. Güneş Neptün açısının kesinleştiği ve etkisini yoğun olarak hissettirdiği bu günlerde Balık burcunun temsil ettiği konuları maksimumda yaşayacağız. Özellikle bugün ve cumartesi günü oldukça yoğun yaşadığımız bir Balık enerjisi gerçekleşecek.

Cumartesi

Yeniay Günü! Bu haftanın son günleri cuma cumartesi ve pazar inanılmaz romantik etkiler taşıyor. Fakat bu günlerde alkolü, eğlenceyi ve bağımlılık yaratabilecek konuları fazla kaçırmamakta fayda var zira negatif etkilenebilme olasılığımız yüksek.

Pazar

Yeniay’ın etkileri devam ederken Venüs Neptün ile kavuşum açısını kesinleştirecek. Ay, Koç burcuna geçiş yapacak fakat duygusal etkilerin düşeceğini söyleyemeyiz. Bugün oldukça romantik ve ikili ilişkilerde yoğun duyguları yaşayacağımız bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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