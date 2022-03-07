7 - 13 Mart 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Hafta oldukça Neptünyen etkiler taşıyor. Oldukça hareketli bir hafta olduğunu söyleyemem. Haftanın en önemli göksel etkileri Merkür’ün Balık burcu geçişi ve Güneş Neptün kavuşumu olacak. Neptünyen etkiler yaratıcılık, empati, keyif verici maddelere meyil, kaçış, tembellik gibi konuları barındırır. Merkür’ün Balık burcuna geçmesi yanlış anlama, anlaşılma, aldatma ve aldatma gibi temaları da barındırır. Bu dönemde analitik ve detay gerektiren işlerden çok duygusal ve felsefi anlamı olan, yaratıcı işler için daha elverişli bir zaman. Haftanın son günü kesinleşecek fakat özellikle Cuma ve hafta sonunda etkili olacak Güneş Neptün karesi ise dünyada ve kişisel haritalarımızda buna benzer etkileri taşıyor. Daha duyarlı, empati sahibi, fedakar, yardımsever, aynı zamanda kaçışlara meyledebilen, yaratıcı ve romantik bir hafta sonu geçireceğiz.

Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Sürprizlere açık bir hafta başlangıcı yaşayabiliriz. Ay Uranüs ile Boğa burcunda kavuşacak. Bugün değişik bir şeyler yapmak isteyebilir, sürpriz ve duygusal karşılaşmalara şahit olabiliriz. Ayrıca para piyasaları biraz sallantılı olabilir.

Salı

Ay, Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay Merkür ile zorlayıcı bir açı içerisine girecek. Kendimizi ifadede biraz zorlanabilir, duygusal ihtiyaçlarımızı ifade edemeyebiliriz.

Çarşamba

Ay, İkizler burcuna geçiş yapıyor ve henüz Kova burcuna geçiş yapmış Venüs ve Mars ile uyumlu açı içerisinde olacak. İkili ilişkiler ve girişimler açısından çok verimli bir gün. Ayrıca önemli anlaşmaları, konuşmaları bugüne ayarlayabilir ve günü değerlendirebilirsiniz.

Perşembe

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Haftanın en Neptünyen, yanlış anlaşılmalara meyleden, iletişim problemleri yaşayabileceğimiz günü. Ay Neptün Güneş ve Jüpiter ile kare açı içerisinde olacak. Bugüne dikkat!

Cuma

Ay, İkizler burcunda sabah saatlerinde seyrine devam edecek. İkizler burcunda ve öğle saatlerinde Yengeç burcuna geçiş yaparken Merkür ile uyumlu açı içerisinde olacak. Dünkü iletişim problemleri riski bugün olmayacak.

Cumartesi

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisine Uranüs ile uyumlu açı gerçekleştirecek ve duygusal konularda yine sürpriz olabilecek gelişmeler, sevdiklerimizle günü sürprizli ve sıra dışı bir şekilde geçirebileceğimiz bir ortam hazırlıyor.

Pazar

Ay Yengeç burcunda devam ederken Güneş Neptün kavuşumunun aldatıcı etkilerini azaltıcı bir şekilde bu kavuşumla ve Jüpiter ile uyumlu açı içerisinde olacak. Bu da Güneş Neptün kavuşumunun olumlu ve yaratıcı taraflarını destekliyor olacak.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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