7 - 13 Mart 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 7 - 13 Mart 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

7 - 13 Mart 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
07 Mart 2022 Pazartesi

Merhaba. Hafta oldukça Neptünyen etkiler taşıyor. Oldukça hareketli bir hafta olduğunu söyleyemem. Haftanın en önemli göksel etkileri Merkür’ün Balık burcu geçişi ve Güneş Neptün kavuşumu olacak. Neptünyen etkiler yaratıcılık, empati, keyif verici maddelere meyil, kaçış, tembellik gibi konuları barındırır. Merkür’ün Balık burcuna geçmesi yanlış anlama, anlaşılma, aldatma ve aldatma gibi temaları da barındırır. Bu dönemde analitik ve detay gerektiren işlerden çok duygusal ve felsefi anlamı olan, yaratıcı işler için daha elverişli bir zaman. Haftanın son günü kesinleşecek fakat özellikle Cuma ve hafta sonunda etkili olacak Güneş Neptün karesi ise dünyada ve kişisel haritalarımızda buna benzer etkileri taşıyor. Daha duyarlı, empati sahibi, fedakar, yardımsever, aynı zamanda kaçışlara meyledebilen, yaratıcı ve romantik bir hafta sonu geçireceğiz.


Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Sürprizlere açık bir hafta başlangıcı yaşayabiliriz. Ay Uranüs ile Boğa burcunda kavuşacak. Bugün değişik bir şeyler yapmak isteyebilir, sürpriz ve duygusal karşılaşmalara şahit olabiliriz. Ayrıca para piyasaları biraz sallantılı olabilir.


Salı

Ay, Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay Merkür ile zorlayıcı bir açı içerisine girecek. Kendimizi ifadede biraz zorlanabilir, duygusal ihtiyaçlarımızı ifade edemeyebiliriz.


Çarşamba

Ay, İkizler burcuna geçiş yapıyor ve henüz Kova burcuna geçiş yapmış Venüs ve Mars ile uyumlu açı içerisinde olacak. İkili ilişkiler ve girişimler açısından çok verimli bir gün. Ayrıca önemli anlaşmaları, konuşmaları bugüne ayarlayabilir ve günü değerlendirebilirsiniz.


Perşembe

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Haftanın en Neptünyen, yanlış anlaşılmalara meyleden, iletişim problemleri yaşayabileceğimiz günü. Ay Neptün Güneş ve Jüpiter ile kare açı içerisinde olacak. Bugüne dikkat!


Cuma

Ay, İkizler burcunda sabah saatlerinde seyrine devam edecek. İkizler burcunda ve öğle saatlerinde Yengeç burcuna geçiş yaparken Merkür ile uyumlu açı içerisinde olacak. Dünkü iletişim problemleri riski bugün olmayacak.


Cumartesi

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisine Uranüs ile uyumlu açı gerçekleştirecek ve duygusal konularda yine sürpriz olabilecek gelişmeler, sevdiklerimizle günü sürprizli ve sıra dışı bir şekilde geçirebileceğimiz bir ortam hazırlıyor.


Pazar

Ay Yengeç burcunda devam ederken Güneş Neptün kavuşumunun aldatıcı etkilerini azaltıcı bir şekilde bu kavuşumla ve Jüpiter ile uyumlu açı içerisinde olacak. Bu da Güneş Neptün kavuşumunun olumlu ve yaratıcı taraflarını destekliyor olacak.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 7 Mart Pazartesi

7 Mart 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Yeni başlangıçlar geliyor ve bunu iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz. Şimdi olanlar sizi bu yeni başlangıcın hevesle kucaklamanız gereken bir şey olduğuna inanmaya teşvik edecek. Hayatın sizi götürdüğü yerde ilerlemek, akıntıya kürek çekmekten çok daha iyi sonuçlar verebilir. Bazı şeyleri size öğretilmiş olanlardan yola çıkarak kötülüyor ve bu sırada bazı şansları geri tepiyor olabilirsiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kısa vadeli aksiliklerin ötesine bakın ve büyük resmin nasıl şekillendiğini görün. Bu resimde bir yer size özel olarak ayrılmış ve buna ulaşmak için elinizden geleni yapmalısınız. Beraber çalıştığınız veya akrabalık ilişkiniz olan insanlarla iyi geçinmek için çaba gösterin. Onların en iyi arkadaşı olmak zorunda değilsiniz ama birlikte üzerinde çalıştığınız konularda ilerleme görmek istiyorsanız, olumsuz duygularınızı gizlemelisiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Geçmişinizi veya başkalarının yaptıklarını görmezden gelip ne kadar ileriye bakarsanız, ilerleyen dönemlerde başarıyı tatma olasılığınız o kadar artar. Her şeyi kendi başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Arkadaşlıklarınız arasında beraber çalışabileceğiniz ancak bunu henüz keşfetmediğiniz biri olabilir. Bugün keskinleşen iletişim becerilerinizi doğru bağlantıları kurmak için kullanın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bazı olayların neden meydana geldiğini anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz ancak bu gerçekten önemli mi? Dikkatinizi gelişmelerin yol açtığı sonuçlara çevirirseniz birçoğunun sizin için olumlu bir haber getirdiğini söyleyebilirsiniz. Şans sandığınızsan daha fazla yanınızda olabilir, bu yüzden daha az düşünüp daha çok hareket etmeye çalışın. Bu temkinsizdik anlamına gelmez, sadece daha fazla cesaret!
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda içinde bulunduğunuz bir ilişkiden dilediğiniz zaman uzaklaşabilirsiniz, aynı şekilde onlar da sizden uzaklaşabilirler ancak bunun uzun vadede başarı olmasını istiyorsanız, kesin bir söze varmanız gerekir. Kendinizi şu anda hazır hissetmeseniz bile bu kararı vermeniz gerektiği gerçeğini göz ardı edemezsiniz. Bugün insanlarla iyi geçinmek için çaba harcarsanız, ödüller şaşırtıcı olabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kaçırdığınız fırsatlar için pişmanlık duyarak vakit kaybetmeyi bırakın ve şimdi gözlerinizi ve kulaklarınızı yeni fırsatlara açık tutun. İş cephesinde, özellikle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan olaylar, uzun vadeli başarıya giden yolu açacaktır. Sizi hayal kırıklığına uğratan insanlara kızmanın veya üzülmenin bir anlamı yok. Bunun yerine, kişisel duygularınızı bir tarafa itin ve kendi fırsatlarınızı yaratmaya odaklanın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Ev hayatınızda daha kararlı olmalısın. Yola çıkmayı partnerinize ve sevdiklerinize bırakırsanız, hiçbir yere gitmeyebilir ve onlardan kontrolü ele almalarını istediğiniz için pişmanlık duyabilirsiniz. Yapılması gerekeni yapın ve şimdi yapın. Kişisel ve profesyonel olarak kendinize bir isim yapmak istiyorsanız, o zaman dünyaya açılmalı ve hayat denen büyük oyuna katılmalısınız. Korkaklar bir yere asla varamazlar!
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Olayları sadece kazanmak ve kaybetmek olarak değil geçirdiğiniz vakit ve eğlendiğiniz anları da düşünerek yargılamasınız. Doğru yolda olduğunuza dair şüpheleriniz varsa, bu yolun sizi dürüst olmaktan uzaklaştırıp uzaklaştırmadığına bakmak yeterli olmalıdır. Ani tutkular kafanızı karıştırabilir ve bunun nedeni muhtemelen diğer insanların duygularını doğru bir şekilde ortaya koymamasıdır.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Eğer kaos gündemdeyse, bunu şimdi değiştirebilirsiniz. Fırtınanın içine dalmalı ve sorunun merkezinde olabilecek insanları belirlemelisiniz. Bu yaklaşım, artık hayatınızda hiçbir amaca hizmet etmeyen bireyleri ve koşulları ortadan kaldırmak anlamına gelir. Bunu yapmak için zihninizin sınırlarını zorlamanız gerekir. Entelektüel önyargının bu konudaki kararınızı bulandırmasına izin vermeyin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızı düzenleme, uzun vadeli sorumluluklar ve uzun vadeli projeler üstlenme zamanı. Şimdi biraz daha bilinçli olmayı göze alabilirsiniz. Para ve para kazanmak için ne kullandığınız konusunda endişe duyuyorsanız tuhaf ve benzersiz yetenekleriniz bu size yardımcı olacaktır. Bir süre para arzınız üzerinde baskı olabilir, ancak akıllı ve olgun kararlar verirseniz, bu dönem gelecekteki finansal güvenlik için bir temel olacaktır.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Parlak fikirler bulabilmenize rağmen, bunların herhangi bir pratik uygulaması olduğuna dair şüpheleriniz olabilir. İnsanlar bazı şeyler hakkında basmakalıp düşünürler ve şu anki çabalarınızda başarılı olmak istiyorsanız tam tersi şekilde hareket etmelisiniz. Gün, yoğun yaratıcılığınızı ve romantizme olan ilginizi vurgular. Çocuklarla vakit geçirmek, olumlu duyguları daha çok çalıştırabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Birini kendi değerinize inandırmak için ikinci bir şans istiyor olabilirsiniz. Belki de kendinizi utandırdınız veya birine yanlış bir izlenim verdiniz. Muhtemelen bunların hepsi sadece zihninizin bir oyunu. Kişisel yaşamınızda üstesinden gelmeniz gereken duygusal engeller olabilir. Unutmayın ki, yakınlık çaba göstermeden gelmez. Hayatınızdaki bir ilişki, dikkatli ve şefkatli sevgi dolu bir ilgi gerektirebilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU İlişkileriniz için yeni bir iletişim tarzı gerekli olabilir. Bir çift olarak, bunu ilk başta zor bir sınav olarak görebilirsiniz ancak zamanla üstesinden geleceksiniz. Arkadaşlar ve aile şimdi ayrıcalıklar ve tavizler istiyor. Uygun bir inceleme yapmadan fedakarlık yapmaya meyillisiniz. Bugün yeni bir yaklaşım arıyor olacaksınız. İçgüdüleriniz size bir şey yapmanızı söyleyebilir, ancak kafanız muhtemelen tamamen farklı bir şey yapmanızı sağlayacaktır.


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