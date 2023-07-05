6 Temmuz 2023 Güneş-Sirius Kavuşumu: Yılın en şanslı ve özel günlerinden biri

Gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius, Canis Majör-Büyük Köpek takım yıldızı içerisinde, 14 derece Yengeç burcunda yer alır. Sirius A ve Sirius B olmak üzere 2 yıldızdan oluşur. Sirius A, mavi-beyaz renkte olup, Güneş’imizden 35,5 kat daha fazla ışık vermektedir. Mısır ve ezoterik kaynaklarda kutsal kabul edilen Sirius’u ve bağlantılı konularını Sodep, Sothis, Sirius, Şi’ra, Sidona, Helios isimleri ile duyabilirsiniz.

Eski Mısırlılar her yıl Güneş ve Sirius kavuşumunu kutsal kabul etmekte ve bugüne Sodep veya Soltist günü demektedirler. Devasa tapınaklar, matematiksel hesaplamalar yapılarak Sirius’un ufukta görüneceği yönde hassasiyetle inşaa edilir ve kavuşum anında Sirius’un ışığı, koridordan geçerek, spot ışığı yakılmışçasına kutsal odanın içerisindeki sunağı aydınlatırmış.

Eski Mısırlılar, bu kavuşum gününü bir yıllık yeni bir takvimin başlangıç günü olarak belirlemişler.

Soltist zamanı insanlığında bir yıllık kaderinin baştan yazıldığı veya belirlendiğine inanılırmış.

Aynı zamanda bu kavuşum sonrası Nil nehri taştığı için, tarım için topraklara bereket yağdırdığından bir kez daha önem atfedilmiş.

Kaynaklarda Güneş’imizin Güneş’i (RA’sı) olarak geçen Sirius, galaksimizin en önemli yıldızıdır. Güneş Sirius’un etrafında döner. Dünya ile Sirius arası mesafe ise yaklaşık 8,5 ışık yılı uzaklıktadır. Tanrısal bir mekanizma ile alakalıdır.

8 yıl önceniz, bugün hayatınıza iz düzer!

Ezoterik anlamda, bugün başınıza gelen bir olay, genelde 8 yıl önce atılan bir tohumun sonucudur aslında… Yaptığınız, iyiliğin, kötülüğün, doğrunun, yanlışın veya bir seçimin sonuçlarını 8-8,5 yıl sonra alırsınız. Bu bakış açısıyla baktığımızda Venüs’ün de gökyüzünde 8 yıllık periyodlarda pentagram çizerek bir döngüyü kapattığını biliyoruz. Hayatlarınızda 8 yıllık döngüleri gözlemleyin!

Kur’an-ı Kerim’de Necm Suresi 49.ayette geçer. 49.Ayet: "Ve Şi’ranın Rabbi de O’dur’’

Amerika'nın kurulma anı; gücüne, başarısına ve kudretine inanıldığı için, özellikle Güneş-Sirius kavuşumu gününe denk getirilmiştir.

Afrika kabilesi Dogon’lar, atalarının Sirius’tan geldiğine inanmaktadırlar.

Köpek Takımyıldızı'nda olduğundan, tüm ezoterik kaynaklardaki kurt sembolü Sirius ile bağlantılıdır.

Güneş’imizin RA’s, eski Mısır tapınaklarındaki "Horos’un Gözü’’ diye nitelendirilir.

Sirius Yıldızı Neden Önemli?

Sirius onur, zenginlik, güç, başarı, liderlik ve şans vermektedir.

Doğum haritalarınızda özellikle 14 derece Yengeç’te bir gezegeniniz var ise veya Yükselen (ASC), DSC, IC, MC gibi noktalara denk geliyorsa; hayatınızda önemli pozisyonlara gelir, toplumsal yönden güçlü rolleriniz ve misyonlarınız olur…

Güneş-Sirius kavuşumunun bir yıllık kadersel döngüsünüzü belirleyeceğine inanılıyor!

Güneş-Sirius kavuşumu her yıl 4-5-6 Temmuz günlerine denk gelmektedir. Bu yıl ise 6 Temmuz 2023, Perşembe gününde kavuşum gerçekleşecek.

Güneş gezegenimizde her daim yol gösterici olarak nitelendirilmiştir. Sirius gibi önemli bir yıldızla kavuştuğu gün illa kader baştan yazılır mı bilemeyiz ancak gelecekte nasıl bir hayat istiyorsunuz; bunun hayallerini kurabilir, amaçlarınıza nasıl ulaşabileceğiniz yönünde aksiyonlar belirleyebilirsiniz.

Evren cesur olanları her zaman destekler!

Evrensel sistem içerisinde yalnız olmadığınızı, zaman ve yaşam döngüsünün farklı düzlemlerde farklı algılandığını unutmayın!

6 Temmuz 2023 Perşembe günü dilekler dileyebilir, meditasyon yapabilir, dua edebilirsiniz. En azından kendinizle beş dakika bile olsa kalmaya özen gösterin!

İç sesiniz ve kalbiniz daima pusulanız olsun!

Şans, bolluk, bereket, aşk, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Hayatta her neye ihtiyaç duyuyor ve en çok neyi istiyorsanız sizinle olsun!

Sevgilerimle,

Buşra Efe