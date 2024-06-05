6 Haziran 2024 İkizler Yeniayı'nın burçlara etkileri

6 Haziran 2024 Perşembe günü İkizler burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Astrolog Şeyda Özsoy, İkizler Yeniayı genel etkilerini ve burçlara özel etkileri HTHayat Youtube kanalında anlattı.

6 Haziran 2024 İkizler Yeniayı'nın genel yorumu ve burçlara etkileri

“6 Haziran 2024 Perşembe günü Türkiye saatiyle 15:37’de bir yeniay gerçekleşiyor. Yeniaylar, gerçekleştikleri burç doğasında yeniliklere işaret ederler. Bu, İkizler'de gerçekleşecek bir yeniay." diyerek İkizler Yeniayı etkilerini şöyle anlattı:

"Yeniaylar, Ay ve Güneş'in aynı burçta ve aynı derecede bir araya gelmesiyle oluşurlar. Gerçekleştikleri burç doğasında ve anın etkilerine göre yeniliklere ve yeni başlangıçlara işaret ederler. Yeniay haritasına baktığımızda Güneş ve Ay'ın Venüs'le de tam kavuşumda olduğunu görüyoruz. Bu kavuşum Satürn'le de kare açı içinde. Ay düğümleriyle de bağlantıda. Yeniay'ın yöneticisi Merkür de Jüpiter ile yakın temasta. Ayrıca Yeniay haritasında Terazi yükseliyor. Bu Yeniay'a bir de Rigel adında bir sabit yıldız eşlik ediyor. Bu yıldızın şanslı etkileri olduğu bilinir. Başarı için çaba gösterme azmini anlatır. Ayrıca, bilgi getiren ve öğretmen anlamları vardır. Keşfetmekle, öğretmek ve öğrenmekle ilgilidir. Bu dönem önemli yazarlar, araştırmacılar, akademisyenler ortaya çıkabilir. Önemli eserler ortaya konabilir. Bu eserlerle ilgili birtakım gündemler oluşabilir.

İkizler Yeniayı'nda Satürn etkisi

"Yeniayın tüm göstergelerini bir araya getirdiğimizde; öncelikle dünya genelinde buram buram İkizler temalarının gündem olacağını söyleyebiliriz. Her türlü iletişim şekli, aracı ve teknolojisi İkizler temasına girer. Yolculuklar, araçlar, havayolu şirketleri, eğitim ve öğretim başlığına giren kişiler, kurumlar, yönetmelikler, sınavlar, çeşitli bilgiler İkizler temasındadır. İkizler, aktarandır. Herkesin bir fikrinin olabileceği konuları temsil eder. Bilgiyi ayırt etmez. Bilginin iki farklı ucuna da zıtlıklara da açıktır. Bu yeniayda seçeneklerin, fikir ve bilgi alışverişinin bol olacağını düşünüyorum fakat Satürn etkisi, bunların içinden önemli bir elemeyi gerekli kılacaktır. Bu, zorlayabilir çünkü doğru bilgi ile gerçeği ayırt etmek o kadar da kolay olmayabilir. Yalan ve saptırılmış birçok bilgi ve kaynak ortaya dökülebilir. Hem bireysel hem küresel açıdan yanlışla doğruyu ayırt etmek hem sezgilerin hem de ilahi mekanizmanın yardımıyla olabilecektir. Örneğin yıllardır insanlıktan gizlenmiş, saklanmış bazı konular ve anlaşmalar beklenmedik biçimde ortaya çıkabilir. Bu, bireysel yaşantılarımızda da olabilir."

"İkizler Yeniayı'nın yükseleni Terazi olduğu için bu gündemler eşitlik, hak, hukuk, adalet gibi başlıklar altında incelenmeye adaydır. Bu noktadan sonra da artık dönüşmeye mahkumdur. Eski geçerli bilgi ve düzen yerine yenilerine bırakmak için çökmek zorunda kalacaktır. Kitlelerin etkisinin de büyük olacağı gelişmeler gerçekleşecektir. Kitlelerin kendilerini ilgilendiren konularla ilgili adalet arayışı yüksek olup, sorumluluk alma mecburiyeti hissedecekleri gelişmeler olacaktır. Sosyal medyanın gücünden yaralanılabilecektir. Fakat en kritik nokta, doğru bilgiyi yanlıştan ayırt edebilmek. Spekülasyonlara karşı dikkatli olmak önemli olacaktır. Bireysel olarak herkes doğum haritalarındaki İkizler alanında ve ilişkiler yoluyla karşılayacak."

6 Haziran İkizler Yeniayı’nın burçlara etkileri ve genel yorumu HTHayat Youtube kanalında

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları İkizler yeniayında nasıl etkilenecek? Astrolog Şeyda Özsoy anlattı.