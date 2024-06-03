6 Haziran 2024 İkizler burcunda Yeniay ve burçlara etkileri

6 Haziran 2024 tarihinde İkizler burcunda gerçekleşecek Yeniay burçları nasıl etkileyecek? Korhan Kılınçkaya, 6 Haziran'da gerçekleşecek olan Yeniay'ın burçlara etkilerini anlattı.

6 Haziran 2024 İkizler burcunda Yeniay ve burçlara etkileri
Astroloji
Giriş: 03 Haziran 2024 11:21
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Esenlikler. 6 Haziran saat 15:37’de İkizler burcunun 16. derecesinde bir yeniay meydana gelecek. İkizler burcu iletişim kurmak, her türlü iletişimsel konu, anlaşma, kısa yolculuklar, eğitim gibi konularla ilişkilidir. Bu dönemde bu konulara çok büyük bir vurgu yaşanacak diyebilirim. Tam olarak 5 gezegen İkizler burcunda ve özellikle yönetici gezegen Merkür de ikizler burcunda ki bu da iletişim ve zeka gibi konuları aşırı derecede güçlendiriyor. Bu dönemde biraz değişken ve sıkılganız fakat öğrenme yeteneklerimiz de çok yüksek.


An derecesine Venüs’den bir kavuşum açısı var. Ayrıca Yükselen burç da Terazi. Bu durumda ikili ilişkiler, diplomasi, karşılıklı yapılan yine iletişimsel olan işler yine çok ön plana çıkacak ve bence olumlu şekilde etkileniyor. Fakat an derecesine bir açı daha var o da Satürn karesi. Bu işleri oldukça zorlaştıran bir açı olabilir. İletişim ile ilgili konularda sorumluluklar, engellerle karşılaşabiliriz. Yani hem kolaylık hem de zorluklar bizi bekliyor. Ayrıca Satürn de an haritasının 5. Evinde. Sadece iletişim değil ikili ilişkiler, aşk konularında da birtakım zorlanmalar yaşayabiliriz.


An haritasında an derecesi 8. eve düşüyor. Aslında 5 derece kuralı ile 9. evde diyebiliriz daha çok. Astroloji öğrencileri bilir ki bir gezegen bir ev girişine 5 derece ve daha yakınsa o gezegen o evde sayılır. Yani yine eğitim, uzak yolculuklar, akademik bilgi, yüksek bilgi, uzak akrabalar, eşin akrabaları gibi konularda iletişim trafiğinin çok yüksek olacağını söyleyebilirim. Yani ikizler-yay aksı güçlü bir şekilde çalışıyor.


An derecesine kavuşum yapan RIGEL isimli sabit yıldız da astrolojide çok iyicil etkilerde bulunan bir yıldız olarak bilinir. İkizler burcunu çok yansıtan bir yıldızdır ve bilgiyi, bilgeliği başkalarına yayma, anlatma ile ilişkilidir ki ikizler burcunun en önemli konusu zaten budur. Bilgiyi toplama ve yayma, bilgeliği yayma da bu dönemin çok önemli ve bize şans ve genişleme getirecek konuları arasında yer alıyor.


Yükselen burçlar üzerinden anlatacak olursak...


Yükselen Koç

Yolculuklar, eğitim, öğrenme, anlaşmalar ile ilgili konular bu dönemde vurgu kazanacak. Yurtdışı ile ilgili konular da güdeme gelebilir. Bu dönemde birtakım yanlış anlaşılmalar olabilir, vurgu kazanan konularda iş yoğunluğu ve sorumluluklar da fazla.


Yükselen Boğa

Finansal konular, yeni gelir kaynakları, yurtdışı bağlantılı olabilecek gelirler bu dönemde ön plana çıkıyor. Arkadaşlarla ilgili konular para konusunda biraz engelleyici ve zorlayıcı olabilir.


Yükselen İkizler

Kişisel konular, genel sağlık konuları, görünüşünüzle ilgili konularda belirgin olaylar yaşayacağınız bir dönem. Ayrıca kariyer konularında biraz zorlayıcı etkiler olabilir. İş yoğunluğu yüksek olabilir, üstlerinizle sorunlar yaşayabilirsiniz.


Yükselen Yengeç

Bu dönem sizin için belirsizliklerle dolu olabilir, kontrolünüz dışında olduğunu düşündüğünüz konular kafanızı oldukça karıştırıyor gibi görünüyor.


Yükselen Aslan

Gelecekle ilgili düşünceler, içinde bulunduğunuz insan grupları, arkadaş grupları, proje grupları bu dönemde ön plana çıkacak. Arkadaşlarla birlikte çok sosyal bir dönem. Gruplar içerisinde öne çıkabilirsiniz.


Yükselen Başak

Kariyeriniz, eviniz, aileniz ile ilgili konular vurgu kazacak. Özellikle kariyer ile ilgili konularda büyük belirsizlikler söz konusu olabilir. İletişim trafiğiniz çok yüksek. Kariyer ile ilgili konularda karşılıklı ilişki kurduğunuz kişiler, belki bir ortak, bir açık düşman engel teşkil edebilir.


Yükselen Terazi

Yurtdışı konular, yolculuklar, akademik eğitim konuları vurgulanırken kardeşler ve uzak akrabalarla ilgili konulara da dikkat çeken bir Yeniay.


Yükselen Akrep

Alacak verecek konuları, borçlar, krediler, sigortalar ile ilgili konuların ağırlık kazandığı bir dönem. Bu dönemde hesabı iyi yapmak gerekebilir.


Yükselen Yay

İkili ilişkiler, evlilik ve taşınma konuları gündeme gelebilir. Karşılıklı anlaşmalar, danışmanlıklar, ortaklıklar da bu dönemin konuları arasında. Bu konularda önemli anlaşmalar sizleri bekliyor olabilir. İletişim trafiği de çok yüksek.


Yükselen Oğlak

Sağlık, günlük rutinleriniz, günlük yapmanız gereken işler, refakatçilik tarzı işler veya ev hayvanlarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Eğer sağlık operasyonu geçirecekseniz de biraz korku ve endişe yaratsa da uzun vadeli konularda destekleyici enerjiler söz konusu.


Yükselen Kova

Flörtler, aşk ve eğlence konuları çokça vurgu kazanıyor. Açık hava sporları, dışarı aktiviteleri, yürüyüş gibi aktivitelerin arttığı bir dönem olabilir veya yapmıyorsanız, niyetiniz varsa yönelebilirsiniz. Bu dönemde flörtler konusunda biraz sıkılgan ve değişken olabilirsiniz. İletişim trafiğiniz çok yüksek.


Yükselen Balık

Ev, gayrimenkul, aile konuları gündeme geliyor. Evinizi genişlettiğiniz bir dönem olabilir. Evinizle ilgili iletişim trafiğiniz ve yapacağınız anlaşmalar çok vurgu kazanıyor. İkili ilişkilerle ilgili birtakım kafa karıştırıcı durumlar söz konusu.





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