12 yılda bir gelen büyük şans: Venüs ve Jupiter kavuşuyor!

10 Haziran 2026 tarihinde gökyüzünün en dikkat çekici ve en etkili buluşmalarından biri gerçekleşiyor. Venüs ve Jüpiter, en sevdiği yerde, Yengeç burcunda kavuşurken yaklaşık 12 yılda bir yaşanan önemli bir döngüyü tamamlıyor. Üstelik Jüpiter’in Yengeç burcundan ayrılmasına çok kısa bir süre kala meydana gelen bu kavuşum, son bir yıl boyunca büyümeye, geliştirmeye ve korumaya çalıştığımız konuların doruk noktasına ulaşabileceğine ve hak edişlerini almaya işaret ediyor. Aile, yuva, ilişkiler, aidiyet duygusu, duygusal güvenlik ve maddi manevi bereket temaları bu süreçte güçlü şekilde ön plana çıkabilir. Birçok kişi için evlilik, aile kurma, taşınma, ev sahibi olma, aileden gelen destekler veya ilişkilerde daha derin bir bağ kurma gibi gelişmeler gündeme gelebilir. Nikah, estetik, bakım, sanat, dekor gibi konular için harika bir gündür.

Bu kavuşumu daha da dikkat çekici kılan unsurlardan biri, Procyon sabit yıldızıyla kurduğu bağlantıdır. Tarih boyunca hızlı yükselişler, beklenmedik fırsatlar ve dikkat çekici başarılarla ilişkilendirilen Procyon, bazen yıllardır beklenen bir gelişmenin çok kısa sürede gerçekleşmesine aracılık edebilir. Bu nedenle 10 Haziran civarında alınan haberler, yapılan görüşmeler, karşımıza çıkan kişiler veya ortaya çıkan fırsatlar ilk bakışta göründüğünden çok daha büyük sonuçlar doğurabilir. Ancak Procyon’un doğasında hız kadar dikkat de vardır; elde edilen fırsatların doğru yönetilmesi ve aceleyle tüketilmemesi gerekir.

Öte yandan bu gökyüzü görünümü yalnızca kolaylık ve şans vaat etmiyor. Venüs ve Jüpiter’in, Koç burcunun son derecesindeki Şiron ile yaptığı kare açı, büyüme ve mutluluk arayışımızın bazı eski yaralarla yüzleşmeden tamamlanamayacağını gösteriyor. Özellikle değersizlik hissi, reddedilme korkusu, sevilmeme kaygısı, aileden veya geçmişten taşınan duygusal kırgınlıklar bu dönemde daha görünür hale gelebilir. Hayat bize bir kapı açarken aynı zamanda o kapıdan geçmemizi engelleyen korkularımızı da gösterebilir. Bu nedenle bazı kişiler için büyük fırsatlar kadar büyük farkındalıklar da söz konusu olacaktır.

Aslında bu kavuşumun asıl mesajı tam da burada saklıdır. Şans, yalnızca dış dünyadan gelen bir ödül değil, aynı zamanda geçmiş yaralarımızı iyileştirme cesaretidir. Şiron karesi, kalbimizi kapatan eski hikâyeleri bırakmamızı isterken; Venüs ve Jüpiter kavuşumu yeni bir güven duygusu inşa etmemize yardımcı oluyor. Bu nedenle 10 Haziran civarında yaşanacak gelişmeler yalnızca aşkı, parayı veya şansı değil; aynı zamanda özdeğerimizi, aidiyet duygumuzu ve mutluluğu kabul etme enerjimizi de iyileştirebilir.

Bu kavuşumun Sabian sembolü; "Lüks bir evin kütüphanesinde konuklar kitap okuyorlar"

Bu sembol, yalnızca maddi bereketi değil; yıllar içinde edinilen bilgi, deneyim ve duygusal olgunluğun da ödüllendirileceğini anlatıyor. Hayatın bize sunduğu fırsatlar kadar, geçmişte yaşadığımız deneyimlerden çıkardığımız dersler ve ata karmalarımızdan bize aktarılanlar da bu dönemde önemli hale gelebilir. Gerçek zenginlik yalnızca sahip olduklarımız ve yaşadıklarımız değil, onları nasıl anlamlandırdığımızda saklıdır. Bu nedenle 10 Haziran civarında yaşanacak gelişmeler, birçok kişi için hem maddi hem de manevi anlamda bir hasat ve ata karmalarına dair farkındalık dönemi yaratabilir.

Burçlara özel etkileri

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Koç Burcu

10 Haziran'da gerçekleşecek Venüs-Jüpiter kavuşumu; aile, yuva, kökler ve yaşam düzeninizle ilgili alanlarınızı aydınlatıyor. Son bir yıldır eviniz, aileniz, yaşadığınız şehir, gayrimenkuller veya özel hayatınızla ilgili emek verdiğiniz konularda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Taşınma, ev alma-satma, evlilik kararı, aile bireyleriyle ilişkilerin iyileşmesi ya da uzun süredir beklenen bir aile gündeminin çözüme ulaşması mümkün görünüyor. Bazılarınız için aileye yeni bir bireyin katılması, aile bağlarının güçlenmesi veya kendinizi ilk kez bir yere ait hissedeceğiniz bir dönemin başlaması da söz konusu olabilir. Yengeç burcundaki bu kavuşum dış dünyadaki başarıdan çok iç dünyanızdaki huzurla ilgilidir.

Ancak bu süreç yalnızca fırsatları değil, kendinizle ilgili bazı hassas noktaları da görünür kılabilir. Kavuşumun 1. evinizdeki Şiron ile yaptığı kare açı, özellikle özdeğer, özgüven, dış görünüş, yeterlilik hissi ve kimlik duygusuyla ilgili eski yaralarınızı da tetikleyebilir. Hayat size güzel fırsatlar sunarken içinizdeki ses hâlâ bunları hak edip etmediğinizi sorgulayabilir. Bu nedenle önünüze gelen bir ilişkiyi, aile fırsatını ya da yaşam değişikliğini yalnızca geçmiş deneyimlerin korkusuyla reddetmemeye dikkat etmelisiniz. Gökyüzü sizden bu kez geçmiş kırgınlıklarınızı değil, gelecekte kurmak istediğiniz hayatı merkeze almanızı istiyor. Özellikle aile, ev ve ilişkiler alanında atacağınız adımlar önümüzdeki 12 yıllık döngünün temelini oluşturabilir.

Boğa Burcu

Venüs ve Jüpiter kavuşumu sizin için iletişim, eğitim, yakın çevre, ticaret, sosyal medya, seyahatler ve haberleşme alanında gerçekleşiyor. Son bir yıldır üzerinde çalıştığınız bir proje, eğitim, iş fikri, sosyal medya hesabı, yazılı-sözlü çalışma ya da ticari girişim bu dönemde beklenmedik şekilde büyüyebilir. Procyon yıldızının etkisiyle özellikle bir haber, telefon görüşmesi, teklif, imza veya tanışma hayatınızın yönünü değiştirebilir. Kardeşler, kuzenler, yakın çevre veya komşularla ilgili sevindirici gelişmeler yaşanabilir. Bazı Boğalar eğitim hayatında önemli başarılar elde ederken, bazıları yeni bir işe başlayabilir, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden daha geniş kitlelere ulaşabilir.

Fakat bu süreçte görünmeyen tarafta çalışan bir tema da var. Şiron'un 12. evinizde bulunması, bilinçaltınızda taşıdığınız korkuların ve geçmişten gelen bazı duygusal yüklerin yüzeye çıkmasına neden olabilir. Özellikle başarısız olma korkusu, yalnız kalma endişesi, geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları veya kendinizi geri planda tutmanıza neden olan düşünce kalıpları bu dönemde daha görünür hale gelebilir. Hayat size yeni kapılar açarken, içinizdeki eski hikâyeler o kapılardan geçmenizi zorlaştırabilir. Bu nedenle bu kavuşum sizin için yalnızca dış dünyada gelen fırsatlarla değil, iç dünyanızda gerçekleştireceğiniz bir iyileşmeyle de ilgili. Kendi sesinize güvenmeyi, fikirlerinizi paylaşmayı ve görünür olmaktan korkmamayı seçtiğinizde bu kavuşumun getirdiği şans çok daha güçlü şekilde çalışabilir. Özellikle eğitim, sosyal medya, iletişim, satış, yazarlık, danışmanlık ve dijital projeler alanında önemli bir büyüme potansiyeli yakalayabilirsiniz.

İkizler Burcu

10 Haziran'da gerçekleşecek Venüs-Jüpiter kavuşumu sizin için bereket, kazançlar, özdeğer ve sahip olduğunuz kaynaklar alanında meydana geliyor. Son bir yıldır maddi güvenliğinizi arttırmak, gelirlerinizi büyütmek, yeni kazanç kapıları yaratmak veya sahip olduğunuz yetenekleri daha görünür hale getirmek için verdiğiniz emeklerin karşılığını almaya başlayabilirsiniz. Beklenmedik bir iş fırsatı, zam, prim, müşteri artışı, yatırım getirisi ya da yeni bir gelir modeli gündeme gelebilir. Bu süreç yalnızca maddi konularla ilgili değil; aynı zamanda kendinize verdiğiniz değerle de bağlantılı. Hayat size neyi hak ettiğinizi göstermek isterken, siz de artık kendi değerinizi daha net fark etmeye başlayabilirsiniz.

Ancak Şiron'un 11. evinizde bulunması, bu büyümenin bazı sosyal yaralarla birlikte çalışacağını gösteriyor. Geçmişte dışlandığınızı hissettiğiniz arkadaşlıklar, kabul görme ihtiyacı, bir gruba ait olamama hissi veya hayallerinizden vazgeçmenize neden olan deneyimler yeniden gündeme gelebilir. Özellikle çevrenizden gelen yorumlar ya da başkalarıyla yapılan kıyaslamalar zaman zaman özgüveninizi sarstıysa, bu enerjiyi geride bırakıyorsunuz. Gökyüzü tam tersine, kendi yolunuza ve kendi değerinize odaklanmanızı istiyor. Çünkü bu kavuşum size başkalarının sizi nasıl gördüğünden çok, sizin kendinizi nasıl gördüğünüzün kaderinizi belirlediğini hatırlatıyor. Özellikle finansal konular, kişisel projeler ve uzun vadeli hedefler açısından önümüzdeki yılların temelini oluşturabilecek fırsatlar ortaya çıkabilir.

Yengeç Burcu

Bu kavuşumun en şanslısı sizsiniz! Venüs ve Jüpiter burcunuzda birleşirken son 12 yılın en önemli kişisel başlangıçlarından biriyle karşı karşıya olabilirsiniz. Son bir yıldır hayatınızda büyümeye başlayan konular artık görünür sonuçlar vermeye başlayabilir. Dış görünüşünüzü değiştirmek, yeni bir imaj oluşturmak, önemli bir ilişkiye başlamak, evlilik kararı almak, yeni bir yaşam düzenine geçmek veya uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir hedefe yaklaşmak mümkün olabilir. Çevrenizden daha fazla destek görebilir, daha dikkat çekici hale gelebilir ve kendinizi daha güçlü ifade edebilirsiniz. Bu kavuşum birçok Yengeç için adeta yeni bir 12 yıllık döngünün başlangıç kapısı niteliğinde olabilir.

Bununla birlikte Şiron'un 10. evinizde bulunması, kariyer ve toplumsal statü alanındaki bazı hassasiyetleri de görünür kılıyor. Başarısız olma korkusu, yeterince takdir edilmediğinizi düşünmek, otorite figürleriyle yaşanan geçmiş deneyimler veya kariyerinizle ilgili eski yaralar zaman zaman kendinizi geri çekmenize neden olabilir. Hayat size büyüme fırsatları sunarken, içinizdeki ses bunlara gerçekten layık olup olmadığınızı sorgulayabilir. Bu nedenle bu süreçte en önemli dersiniz, başarıyı ve mutluluğu kabul etmeyi öğrenmek olabilir. Çünkü gökyüzü size yalnızca yeni fırsatlar vermiyor; aynı zamanda o fırsatları taşıyabilecek yeni bir benlik algısı da oluşturuyor. Özellikle ilişkiler, kişisel hedefler, görünüm, yaşam tarzı ve kariyer alanlarında kalıcı etkiler bırakabilecek gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Aslan Burcu

Venüs ve Jüpiter kavuşumu sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Bu nedenle etkileri diğer burçlara göre daha içsel, daha ruhsal ve daha görünmez şekilde çalışabilir. Son bir yıldır perde arkasında yürüttüğünüz çalışmalar, sessizce verdiğiniz emekler, şifa süreçleri veya kapanış aşamasına gelen konular bu dönemde anlam kazanmaya başlayabilir. Hayatınızdan çıkması gereken kişiler, alışkanlıklar ve yükler geride kalırken yeni bir döngüye hazırlanıyor olabilirsiniz. Bazı Aslanlar için gizli kalan bir konu açığa çıkabilir, bazıları için ise beklenmedik bir yardım, koruma veya ilahi bir destek gelebilir. Bu kavuşum ruhunuzun ihtiyaç duyduğu huzuru ve güveni nasıl bulacağınıza ışık tutabilir.

Şiron'un 9. evinizde bulunması ise inançlarınız, hayat görüşünüz, uzak bağlantılarınız ve geleceğe dair umutlarınızla ilgili yaralarınızı görünür kılabilir. Geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları nedeniyle bazı konularda inancınızı kaybetmiş, kendinizi hayattan uzaklaştırmış veya yönünüzü kaybetmiş gibi hissediyor olabilirsiniz. Eğitim, yurtdışı, hukuki süreçler, akademik çalışmalar veya spiritüel konularla ilgili eski deneyimler de yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu kavuşum size, her kapanışın yeni bir başlangıca hizmet ettiğini hatırlatıyor. Önümüzdeki aylarda başlayacak yeni döngü öncesinde hem ruhsal hem de duygusal anlamda arınma fırsatı sunuyor. Bırakmayı başardığınız her yük, çok yakında hayatınıza girecek yeni fırsatlar için yer açabilir. Özellikle sezgilerinizin güçleneceği ve yaşamın işaretlerini daha net fark edeceğiniz bir dönemdesiniz.

Başak Burcu

10 Haziran'da gerçekleşecek Venüs-Jüpiter kavuşumu sizin için sosyal çevre, arkadaşlıklar, projeler, hedefler ve geleceğe dair hayaller alanında gerçekleşiyor. Son bir yıldır emek verdiğiniz planlarınızın karşılığını almaya başlayabilirsiniz. Özellikle ekip çalışmaları, sosyal medya, organizasyonlar, topluluklar ve profesyonel çevreler aracılığıyla önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir. Hayatınıza sizi destekleyen yeni insanlar girebilir, güçlü bağlantılar kurabilir veya uzun zamandır ulaşmak istediğiniz bir hedefe beklenmedik şekilde yaklaşabilirsiniz. Procyon'un etkisiyle bir davet, tanışma, iş birliği ya da çevrenizden gelecek bir destek hayatınızın yönünü değiştirebilir. Bu kavuşum size yalnız olmadığınızı ve doğru insanlarla bir araya geldiğinizde çok daha hızlı ilerleyebileceğinizi gösteriyor.

Ancak Şiron'un 8. evinizde bulunması, bu büyümenin bazı derin duygusal yaraları da görünür hale getirebileceğini anlatıyor. Güven duygusu, paylaşım, bağlılık, maddi manevi destek alma, kaybetme korkusu veya kontrol etme ihtiyacı bu dönemde daha fazla gündeme gelebilir. Hayat size destek sunarken, geçmişte yaşadığınız hayal kırıklıkları nedeniyle kimseye güvenmek istemeyebilirsiniz. Özellikle ortak gelirler, borçlar, yatırımlar veya duygusal bağlarla ilgili konularda hassas olabilirsiniz. Gökyüzü ise tam tersine, her şeyi tek başınıza taşımaya çalışmak yerine destek almayı öğrenmenizi istiyor. Çünkü bu kavuşumun en büyük armağanlarından biri, doğru insanların hayatınıza girmesi ve sizi geleceğe taşıyacak bağlantıları kurması olabilir.

Terazi Burcu

Venüs ve Jüpiter kavuşumu sizin için kariyer, toplumsal statü, başarı ve görünürlük alanında gerçekleşiyor. Son bir yıldır iş hayatınızda, mesleki hedeflerinizde veya toplum önündeki konumunuzda büyütmeye çalıştığınız konular önemli sonuçlar vermeye başlayabilir. Terfi, yeni bir iş fırsatı, önemli bir proje, takdir görmek, geniş kitlelere ulaşmak veya kariyerinizde yeni bir sayfa açmak mümkün görünüyor. Bu süreçte üst düzey kişilerden destek görebilir, emeklerinizin karşılığını alabilir ve uzun zamandır beklediğiniz bir kapının açıldığını hissedebilirsiniz. Bazı Teraziler için bu dönem evlilik kadar önemli bir kariyer dönüm noktası anlamına gelebilir.

Ancak Şiron'un 7. evinizde bulunması, ilişkiler alanındaki eski yaraların bu başarı hikâyesine eşlik edebileceğini gösteriyor. Geçmişte yaşanan ayrılıklar, hayal kırıklıkları, reddedilme korkuları veya ilişkilerde kurulan dengesiz bağlar zaman zaman kendinizi sorgulamanıza neden olabilir. Özellikle bir ilişkiyi, ortaklığı veya iş birliğini hak edip etmediğiniz konusunda tereddüt yaşayabilirsiniz. Sağlıklı ilişkiler kurabilmek için önce kendi değerinizi bilmeniz gerekiyor. Bu kavuşum hem kariyer hem de ilişkiler alanında önemli fırsatlar sunarken, aynı zamanda size destek olabilecek insanları hayatınıza çekebilir. Kendinizi geri çekmek yerine görünür olmayı seçtiğinizde bu şans çok daha güçlü çalışacaktır.

Akrep Burcu

10 Haziran'daki Venüs-Jüpiter kavuşumu sizin için ufkunuzu genişleten, hayatınıza yeni anlamlar kazandıran alanda gerçekleşiyor. Eğitim, yurtdışı bağlantıları, seyahatler, hukuk, akademik çalışmalar, yayıncılık, sosyal medya ve kişisel gelişim konuları ön plana çıkabilir. Son bir yıldır öğrenmeye, keşfetmeye veya büyütmeye çalıştığınız bir konu beklenmedik şekilde sonuç verebilir. Bazı Akrepler için uzak bir şehir ya da ülkeyle ilgili fırsatlar gündeme gelirken, bazıları için yeni bir eğitim, proje veya hayat görüşünü değiştirecek önemli bir deneyim söz konusu olabilir. Procyon'un etkisiyle karşınıza çıkan bir teklif, haber veya yolculuk planı geleceğinizi düşündüğünüzden çok daha fazla etkileyebilir.

Şiron'un 6. evinizde bulunması ise günlük yaşam, çalışma düzeni ve sağlık konularında bazı hassasiyetleri görünür hale getiriyor. Kendinizi sürekli eksik hissetmek, mükemmeliyetçilik nedeniyle yıpranmak, yeterince üretmediğinizi düşünmek veya bedeninizin verdiği sinyalleri görmezden gelmek bu dönemde daha belirgin hale gelebilir. Hayat sizi büyümeye ve yeni deneyimlere çağırırken, eski alışkanlıklarınız güvenli alanınızda kalmak isteyebilir. Bu nedenle önünüze gelen fırsatları değerlendirebilmek için önce günlük yaşamınızda size yük olan düzenleri fark etmeniz gerekebilir. Gökyüzü size yalnızca yeni kapılar açmıyor; o kapılardan geçebilecek daha güçlü, daha özgür ve daha sağlıklı bir yaşam düzeni kurmanız için de destek veriyor. Özellikle eğitim, seyahatler, uluslararası bağlantılar ve kişisel gelişim alanlarında önümüzdeki yılları etkileyecek önemli başlangıçlar yaşayabilirsiniz.

Yay Burcu

10 Haziran'da gerçekleşecek Venüs-Jüpiter kavuşumu sizin için; dönüşüm, ortak kaynaklar, finansal paylaşımlar ve duygusal derinlik alanında gerçekleşiyor. Bu nedenle etkileri dışarıdan çok iç dünyanızda hissedilebilir ancak sonuçları son derece güçlü olabilir. Son bir yıldır eşinizin geliri, ortak kazançlar, yatırımlar, krediler, miraslar, sigortalar veya maddi manevi desteklerle ilgili konularda yaşanan gelişmeler şimdi önemli bir sonuca ulaşabilir. Beklediğiniz bir ödeme gelebilir, bir borç kapanabilir, finansal bir yükünüz hafifleyebilir veya eşinizin ya da ortağınızın hayatındaki olumlu gelişmeler size de yansıyabilir. Bazı Yaylar için bu kavuşum yalnızca maddi değil, duygusal anlamda da büyük bir dönüşüm getirebilir. Uzun süredir taşıdığınız bir korkuyu, bağımlılığı veya geçmiş yükünü geride bırakmaya hazır hissedebilirsiniz.

Ancak Şiron'un 5. evinizde bulunması, kalbinizdeki bazı eski yaraların da gündeme gelebileceğini gösteriyor. Aşk hayatında yaşanan hayal kırıklıkları, görülmeme hissi, yaratıcı yönünüzü ortaya koymaktan çekinmek ya da çocuklarla ilgili hassasiyetleriniz bu dönemde daha görünür olabilir. Hayat size sevgi, destek ve paylaşım sunarken siz hâlâ geçmişteki bir kırgınlığın etkisinde olabilirsiniz. Özellikle yeni bir ilişki, yaratıcı bir proje veya sizi heyecanlandıran bir fırsat karşısında kendinizi geri çekme eğilimi gösterebilirsiniz. Oysa bu kavuşum sizden kalbinizi yeniden açmanızı istiyor. Çünkü önünüzdeki fırsatların önemli bir kısmı ancak korkularınızın ötesine geçtiğinizde görünür hale gelebilir. Bu süreç, hem maddi hem de duygusal anlamda hayatınızda yeni bir güven duygusu inşa etme potansiyeli taşıyor.

Oğlak Burcu

Venüs ve Jüpiter kavuşumu sizin için ilişkiler, evlilik, ortaklıklar alanında gerçekleşiyor. Son bir yıldır ilişkilerinizde büyüyen, gelişen veya şekillenen konular şimdi önemli bir dönüm noktasına ulaşabilir. Bekar Oğlaklar için hayatlarına önemli bir kişi girebilirken, ilişkisi olanlar evlilik, birlikte yaşama ya da ilişkinin geleceğiyle ilgili ciddi kararlar alabilirler. İş ortaklıkları, sözleşmeler ve profesyonel iş birlikleri açısından da son derece destekleyici bir dönemden geçebilirsiniz. Karşınıza çıkan kişiler yalnızca bugünü değil, önünüzdeki yılları da etkileyebilir. Procyon'un etkisiyle beklenmedik bir tanışma, teklif veya ortaklık hayatınızın yönünü değiştirebilir.

Ancak Şiron'un 4. evinizde bulunması, bu güzel gelişmelerin aile ve geçmiş temalarıyla birlikte çalışacağını gösteriyor. Çocukluk döneminden gelen duygusal yaralar, aidiyet sorunları, aile içindeki eski kırgınlıklar veya güven duygusuyla ilgili hassasiyetler zaman zaman kararlarınızı etkileyebilir. Bir yandan hayat size yeni insanlar ve yeni başlangıçlar getirirken, diğer yandan geçmişin yüklerini bırakmanız gerekebilir. Özellikle ilişkilerde kendinizi tamamen açmak, güvenmek veya destek kabul etmek kolay olmayabilir. Fakat gökyüzü tam da bu noktada önemli bir iyileşme fırsatı sunuyor. Çünkü bu kavuşum yalnızca hayatınıza doğru insanları çekmekle ilgili değil; aynı zamanda o insanları hayatınızda tutabilecek duygusal güveni inşa etmekle de ilgili. Önümüzdeki dönemde kurulan ilişkiler ve ortaklıklar, yalnızca romantik değil, yaşamınızın genel yönünü değiştirecek kadar kalıcı ve etkili olabilir.

Kova Burcu

10 Haziran'da gerçekleşecek Venüs-Jüpiter kavuşumu sizin için çalışma hayatı, günlük düzeniniz, sağlık ve yaşam alışkanlıklarınız alanında meydana geliyor. Son bir yıldır iş ortamınızda, çalışma koşullarınızda veya günlük hayatınızı daha verimli hale getirmek için verdiğiniz emeklerin karşılığını almaya başlayabilirsiniz. Yeni bir iş fırsatı, ekip değişikliği, daha iyi çalışma şartları, yeni müşteriler veya iş yükünüzü hafifletecek destekler gündeme gelebilir. Bazı Kovalar için sağlıkla ilgili olumlu gelişmeler, doğru doktorla karşılaşmak, yeni bir tedavi sürecinden fayda görmek veya yaşam kalitesini artıracak alışkanlıklar geliştirmek de mümkün olabilir. Bu kavuşum hayatınızı büyük olaylarla değil, her gün tekrar ettiğiniz küçük seçimlerle güzelleştirebilir.

Ancak Şiron'un 3. evinizde bulunması, iletişim ve zihinsel dünyanızla ilgili eski yaralarınızı görünür hale getirebilir. Geçmişte fikirlerinizin küçümsenmesi, kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılmanız, sosyal medya veya eğitim hayatında yaşanan hayal kırıklıkları veya yeterince bilgili olmadığınızı düşünmeniz bu dönemde yeniden gündeme gelebilir. Hayat size yeni fırsatlar sunarken içinizdeki eleştirel ses bunları hak edip etmediğinizi sorgulayabilir. Özellikle iş görüşmeleri, eğitimler, sunumlar, sosyal medya çalışmaları veya önemli konuşmalar sırasında özgüven eksikliği hissedebilirsiniz. Oysa bu kavuşumun en önemli mesajlarından biri, sesinizi duyurmaktan korkmamanız gerektiğidir. Çünkü önünüze çıkan fırsatların önemli bir kısmı bir görüşme, bir mesaj, bir başvuru ya da kurduğunuz bir iletişim sayesinde gelebilir. Günlük yaşamınızı değiştiren şey bazen büyük bir olay değil, doğru zamanda kurulan doğru bir cümle olabilir.

Balık Burcu

Venüs ve Jüpiter kavuşumu size; aşk, mutluluk, yaratıcılık, ve kalbinizden gelen her şeyle ilgili şans getiriyor. Bu nedenle birçok Balık için yılın en keyifli ve en destekleyici gökyüzü olaylarından biri olabilir. Son bir yıldır aşk hayatınızda, yaratıcı projelerinizde, hobilerinizde veya sizi mutlu eden konularda büyümeye başlayan süreçler şimdi meyvelerini vermeye başlayabilir. Yeni bir ilişki, ilişkinin ciddileşmesi, çocuk sahibi olmakla ilgili güzel gelişmeler, yaratıcı bir projenin başarıya ulaşması ya da uzun zamandır özlenen bir mutluluk hissinin geri dönmesi söz konusu olabilir. Procyon'un etkisiyle hiç beklenmeyen bir tanışma, sürpriz bir haber veya kalbinizi yeniden heyecanlandıracak bir gelişme yaşanabilir. Gökyüzü size hayatın yalnızca sorumluluklardan ibaret olmadığını, keyif almanın ve mutlu olmanın da bir hak olduğunu hatırlatıyor.

Ancak Şiron'un 2. evinizde bulunması, özdeğer ve maddi güvenlik alanındaki yaralarınızı da görünür kılıyor. Kendinizi yeterince değerli görmemek, sahip olduklarınızı küçümsemek veya maddi konulardaki geçmiş deneyimler nedeniyle sürekli güvende hissetmeye çalışmak bu dönemde daha belirgin hale gelebilir. Hayat size sevgi, mutluluk ve fırsatlar sunarken siz hâlâ bunları hak edip etmediğinizi sorguluyor olabilirsiniz. Özellikle aşk ve ilişkiler alanında karşınıza çıkan güzel gelişmeler, önce kendinize verdiğiniz değeri fark etmenizi isteyebilir. Çünkü insan, kendisine verdiği değer kadar sevgiyi hayatına çekebilir. Önümüzdeki dönemde hem kalbinizi açmalı hem de kendi değerinizi yeniden keşfetmelisiniz. Böylece değerinize denk güzelliklerle buluşabilirsiniz.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

@incininyildizi