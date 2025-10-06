6 - 12 Ekim 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Odaklanması, zihinsel disiplini güçlü fakat biraz kriz yaratabilecek bir haftaya giriyoruz. Merkür Akrep burcuna geçiyor. Zihinsel odaklanmamızı oldukça güçlendiren bir etki. Derinlemesine düşünmeyi, sabırlı bir şekilde çalışmayı güçlendiriyor. Hafta başında Merkür Plüton ile sert etkileşimde. Bu da aslında bu yazdığım etkileri bir kat daha güçlendiren bir etki fakat biraz sözsel manipülasyon yapabilir veya maruz kalabiliriz. Adeta zihin okuduğumuz bir dönem fakat sözlerimiz çok yaralayıcı olabilir.

Haftanın geri kalanında ise Venüs Satürn ile sert bir karşıtlık, Jüpiter ile de uyumlu açı yapıyor. Aslında hem sert, negatif düşündüren, engelleyici bir etki var hem de tam tersi büyüten, gazlayan, iyi hissettiren, kısmetli bir etki var. Bu ikisini birlikte düşünmek lazım. Şansın bizimle olduğunu bilerek negatif düşünceleri azaltmaya çalışmak gerekiyor. Bu şans ve engel aslında sosyal ilişkilerimiz ve ikili ilişkilerimiz için geçerli.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Koç burcunda haftaya başlıyoruz. Biraz sendromlu bir pazartesi olabilir. Neptün ile Ay kavuşumda, hem sorumluluklar var hem de biraz kaos ve karmaşa var. Plüto ve Uranüs ile de uyumlu etkileşimler var. Karmaşa olsa da yenilik, yaratıcılık, olası sorunlara çözüm bulma becerimiz yüksek.

Salı

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Enerjimiz ve cesaretimiz yüksek. Ay’ın bugün bir gezegen etkileşimi yok.

Çarşamba

Ay Boğa burcuna geçiyor. Merkür ve Plüton karesinden bahsetmiştim, bugün ay da bu sert etkileşime dahil oluyor. Bugün manipülasyon ve sert iletişimler ile ilgili en belirgin gün olabilir.

Perşembe

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ay’ın bugün gezegensel etkileşimi yok. Boğa burcunda daha yavaş, sakin ve huzurluyuz. Sevdiklerimizle, elimizdekilerin kıymetini daha çok bildiğimiz bir gün.

Cuma

Ay İkizler burcuna geçiyor. Uranüs ile kavuşum yapıyor, Neptün ve Plüton ile de uyumlu etkileşimde. Haftanın en değişik günü. Yaratıcılığımız çok yüksek, zekamızı da çok iyi kullanabiliyoruz. Adeta bir lunapark treni edasıyla geçebilecek çok hızlı ve değişken bir gün olabilir. Enteresan ve beklenmedik kısa yolculuk veya iletişimler gerçekleşebilir.

Cumartesi

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Güneş ile uyumlu etkileşimi var. Kendimizi ifademiz çok güçlü. İletişim trafiği bugün de yüksek. Diplomasi gücümüz yüksek, iletişim ile birtakım problemleri çözebiliriz, geçmiş problemler dahil.

Pazar

Ay sabah saatlerinde ikizler burcunda. Öğle saatlerinde Yengeç burcuna geçiyor. Yengeç burcunda Ay güçlüdür, sevdiklerimizle, duygusal geçireceğimiz bir gün. Aslında Satürn ve Plüton ile sert etkileşimler de var. Biraz sorumlulukların ve karmaşanın çok olduğu bir gün olabilir. Kötümser ve fazlaca duygusal, alıngan olduğumuz bir gün olabilir. İkili ilişkilerde sert etkileşimler de var, yanlış anlamalara da dikkat.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

