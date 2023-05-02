5 Mayıs 2023 Ay Tutulması'nın etkileri neler olacak?

5 Mayıs tarihinde 14˚58’’ derece Akrep burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma Türkiye İstanbul saatine göre 18.14’te başlayacak, 20.22’te doruk noktasında olacak ve 22.31’de bitecek.

5 Mayıs 2023 Ay Tutulması nerelerden izlenebilecek? 5 Mayıs 2023 Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Dünya üzerinde Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika bölgelerini etkisi altına alacak bu tutulma, Türkiye’den izlenebilecek.

Kasım 2021’den beri Boğa Akrep hattında olan tutulma serisi artık tamamlanıyor. Akrep burcundaki son tutulma 5 Mayıs’ta olacak. 28 Ekim’de ise 5 derece Boğa burcundaki son tutulmayla bu seriye veda edeceğiz, ta ki 2031 yılına kadar… Dolasıyla bireyselde Akrepler, Boğalar, Aslanlar ve Kovalar hayatlarındaki büyük değişim ve dönüşüm süreçlerini tamamladılar diyebiliriz. Artık daha rahat bir nefes alabilirler…

Ay Tutulmaları esasen dolunay enerjileridir. Dolasıyla yeni başlangıçlardan ziyade bitişi, tamamlanmaları, bazı kapanışları ve elemeleri ifade eder. Özellikle Akrep teması krizlerle anılır, değişim süreçlerini kolay yaşayamazlar. Ya siyah ya beyaz bakış açısıyla, yeniden doğmak için önce ölmek gerekir mottosuyla çalışır. Anka kuşudur. Önce kül olup sonra küllerinden çok daha güçlü doğmaktır Akreplik...

Bu tutulma enerjisiyle, birçok kişi hayatında kangren olmuş kısmı hayatından koparıp atacak. Hayat felsefesini, olaylara yaklaşım tarzını değiştirecek ve bunu çok ani bir şekilde yapacak. Artık veda edeceğiniz şey, uzun yıllardır sahip olduğunuz alışkanlıklarınız, işiniz, eviniz veya korkularınız dahi olabilir.

Özellikle bu dönem güçlü sandığınız kaleler yıkılabilir, ilişkiler ani kopuşlar yaşayabilir. Bitmez sandığınız süreçler bitebilir. Akrep burcu gücü her daim elinde tutmak ister. Kendi seçtiği değişimler için uyumludur. Ancak dışardan gelen kontrolsüz bir değişim sürecine kolay adapte olamaz. Kontrol onda olmadığı zamanlarda ve süreçlerde ise krizler yaratmaktan da korkmaz…

Eğer değişim vakti geldi ise artık sonuç kaçınılmazdır. Yaşamlarımızda ilk etapta değişim ve dönüşümü bilinçle yorumladığımızda korkutucu buluruz. Bilincimiz önce değişime direnç gösterir, değişim süreci tamamlandıktan sonra ise değişimin bizim yararımıza olduğunu, ruhumuza iyi geldiğini anlamlandırabiliriz.

Evrenin temel prensibidir, değişim. Ondandır ki bazen doğru yerde vazgeçmeyi, doğru yerde gitmeyi, doğru zamanda bırakmayı, bazen de doğru zamanda mücadele etmeyi seçmek lazım.

Akrep arketipsel olarak da çok güçlü bir hayvandır. Aynı zamanda zehirli bir hayvandır. Ancak zehrin iyileştirici gücü de vardır, öldürücü gücü de…

Hayatınızın zehri de sizsiniz panzehiri de… Böylesine güçlü etkileri olan bir dönemden geçerken, hayatınızda şifalandırmak istediğiniz konu ve durumlara artık el atın. Her ne olduysa oldu, şimdi istenilen yaşantıyı veya hayalleri inşaa etme zamanı…

Dolasıyla hayatımızda kurban rolünden çıkıp gücümüzü ve özgüvenimizi elimize alıyor olmamız bizi hayatta daha mutlu günlere hazırlayacak.

Türkiye’nin burcunun da Akrep olduğunu unutmayın…

Krizlerle gelen büyük değişimler ülkenin varoluşunda var. Arada bir dibe vurmak ve sonra yeniden güçlenerek doğmak… Şimdi çok daha güçlü bir Türkiye geliyor. Özellikle 28 Ekim tutulmasına kadar taşlar yerine oturmayı bekleyecek sonra ise yeniden yapılanma çok hızlanacak.

Akrep burcu; Yer altı kaynakları, madenler, petrol, kimyevi, radyoaktif maddeler, krizler, iflaslar, vergiler, borçlar, alacaklar, krediler, felaketler, toplu ölümler, cinsel konular, tacizler, gizli örgütler, tarikatlar, mafyöz konuları sembolize ediyor dünya astrolojisinde.

Kimyevi ve radyoaktif maddeleri, yeraltı kaynaklarını temsil ettiğinden, kimyevi madde sızıntılarına, zehirlenmelere, nükleer enerjiye ve silahlara ve patlamalara ekstra dikkat etmek gerekiyor bu dönem… Pek tabii ki bankacılık sektörü, krediler ve para piyasalarına da dikkat etmekte fayda var.

Sepharial’e göre tutulma Akrep burcunun 2.dekanında gerçekleştiğinden; “zeytinleri ve havayı kurutur. Hummaya neden olur”. Dolasıyla zeytin, zeytinyağı mahsullerine ve sektörüne bu sezon dikkat etmekte fayda var.

5 Mayıs 2023 Ay Tutulması Türkiye’yi nasıl etkileyecek?

Türkiye’nin 5/11 aksını etkileyen bu tutulma, çocuklar, gençler, eğlence, sanat, sportif aktiviteler, spekülatif yatırım alanları, uluslararası paktlar ve meclis içi büyük değişimler gibi konuları ülke gündemine taşıyabilir.

Halihazırda zaten seçim dönemindeyiz. Tutulma Uranüs’le dizilimde, Ay Türkiye haritasındaki Venüs ile kavuşumda, Mars ise birinci evde Yengeç burcunda, transit Venüs ise Türkiye haritasının Ay’ı ile kavuşumda… Tutulma esnasında ise Ay Zuben El Genubi yıldızıyla, Güneş ise Menkar’la kavuşum halinde.

Önümüzdeki günlerde Türkiye’de kadınları, kadın siyasetçi, kadın sanatçıları, gençleri çok konuşuyor olacağız. Kadınların ön plana çıktığı, söz sahibi olduğu bir süreç diyebiliriz.

Dünya astrolojisinde birinci ev halkı gösterir. Mars’ın burada ve Yengeç burcunda olması halkın güvenliğini, ailesinin, memleketinin güvenliği ve birliği için mücadele ettiği temasını gösteriyor. Artık Akrep temasının gizli dünyasındaki perde aralanacak. Çok fazla gizli bilgi ve sır açığa çıkabilir.

Böylesine güçlü Uranüsyen bir tutulma sürprizleri ve güçlü değişimleri beraberinde getirecek kuşkusuz…

Her kışın bir baharı var, her krizin bir sonucu var. Hiçbir şey, sonsuza kadar sürmez.

Hayatlarımıza güzellikler getirsin.

Çok sevgiler,

Buşra Efe