20 Nisan 2023 Güneş Tutulması ve 5 Mayıs Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Zodyağın ilk burcunda gerçekleşen 20 Nisan 2023 Güneş Tutulması ile birlikte hepimiz hayatlarımızda yeni başlangıçlar yapacağımız, yepyeni bir şeyin doğuşuna tanık olacağımız, benliğimizi yeniden keşfedeceğimiz bir döngüye başladık. Bu döngüde sağlıklı kararlar alabilmemiz, sağlam adımlar atabilmemiz için bir Merkür Retrosu yaşıyoruz. Merkür retrosu bizi dürtüsel kararlar almaktan ve düşünmeden adım atmaktan koruyan, mantığımızı öne almamızı sağlayan, geçmiş hatalarımızdan ders alarak ilerlememize yardımcı olan etkiler barındırıyor. Ardından yaşayacağımız 5 Mayıs Ay Tutulması ise son 2,5 yıldır yaşadıklarımıza anlam vermemizi sağlarken, şok edici etkisi ile fark edemediklerimizi görmemize ışık tutuyor.

Açacağımız yepyeni sayfaya geçmişten yüklerimizi taşımamamız, tertemiz bir yolculuğa çıkabilmemiz için bugünlerde; geçmişimizi anlamamız, ne istediğimizi net olarak görebilmemiz, gerçekçi olmamız önem taşıyor. Tutulma derecesi, hayat amaçlarımızı bize yeniden hatırlatırken özlemini duyduğumuz hayata kavuşmak, olduğumuz kişiyi yaşamak için her zamankinden daha çok destekleniyoruz.

Boğa burcundaki Merkür Retrosunun bitişinin hemen ardından Jupiter Boğa burcunda ilerlemeye hazırlanıyor. Hayatımıza şansı, bereketi, aşkı davet edebilmemiz ve çoğaltabilmemiz için hayat bugünlerde o alanı temizlememizi ve yeniye yer açabilmemizi istiyor.

Hayallerimizi yaşamamıza, kendimiz olmamıza engel olan dirençlerimiz bugünlerde görünür olurken; yararsız düşünce, davranış ve alışkanlıklarımız bedenimize daha çok yük yapabilir. Ağırlıklar ve yorgunluklar hissedebiliriz. Mars - Chiron karesi ile; geçmişimizi, başaramadıklarımızı, yalnızlıklarımızı, yaşayamadıklarımızı, pencereden seyretmek zorunda kaldıklarımızı, yaralarımızı daha çok hatırlayabiliriz. Sağlam olmayan aile ilişkileri, aşk ilişkileri, duygusal bağlar ortaya çıkarken herkesi olması gereken yere koyabilir, gerçek değerlerimizi ve kalpten bağlarımızı daha çok fark edebiliriz.

İlişkilerde; sadece dünyevi değerlere, kazançlara ve dış görünüşe önem veren, değerini sahip olduğu kazançlarına ve bunun takdirine bağlayan, hızlı, dürtüsel ve aceleci ilerlemek isteyen kişiler bugünlerde karmik sınavlarımız olabilir. Gücünü sevgiden alamayan, öz değeri olmayan, çocuk bilinçte kalan bağlar yüzeysel ve geçici olacaktır. Ruhunuzun görülmesini, emek verilmeyi, anlaşılmayı hak ettiğinizi unutmayın.

Bugünlerde tıpkı hayatın bizden istediği gibi; dinlenmeli, derin bir nefes almalı, düşünmek ve planlamalar yapmak için kendimize zaman tanımalıyız. Aceleci, keskin, öfkeli kararlardan, sabit fikirlilikten uzak durmalıyız. Zihnimizi esnetmek, duygusal yüklerimizden arınmak için bedenimizi esneten sporlar ve nefes egzersizleri yapmalıyız. Kazançlarımıza, eşyalarımıza, araçlarımıza sahip çıkmalı ve güvende olduklarından emin olmalıyız. Duygularımıza direnç göstermek yerine serbest bırakmalı, ağlayabilmeli, dertleşmeli, hatta yazarak kendimizi rahatlatmalıyız. Ancak yemek yiyerek, alışveriş yaparak, internette uzun zamanlar geçirerek hayattan ve kendimizden kaçmamalı, duygularımızı yaşayıp anlamayı ertelememeliyiz. Hayat bize onları görüp iyileşmemiz ve şifalanmamız için fırsat tanırken, görmeyi ve farkına varmayı seçmeliyiz.

Eskilerden hatırımıza gelenler, karşımıza çıkanlar, yaşamın işaretleri, rüyalarımız, tanıştığımız kişiler bugünlerde ilerlememiz ve hayallerimizi gerçekleştirmemiz için bize rehberlik edebilirler. Kendimizi, geçmişimizi, yaşam amaçlarımızı doğru anlamamızı sağlayan, bizi arındıran, yenileyen ve yeniye yer açan bu döngüyle yeniden doğmaya hazırlanıyoruz.

Yepyeni başlangıçlar yapmak için 19 Mayıs Yeniay'ı ile destekleniyoruz. Yazacağımız yeni hikayemizde, kalem bizim ellerimizde. Hayallerinizi gerçekleştirmek ve yaşamak için neye ihtiyacınız olduğunu kendinize sorun. Doğru cevaplar kalbinizin sesini duyabilmekte saklı.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi