41. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

"Her öksürükte ve her baş ağrısında antibiyotik gerekmiyor, viral kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonunda antibiyotiğin yeri yoktur, yanlıştır"

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"Baş ve boyun kanserlerindeki en önemli etken sigara"

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit, baş boyun kanserlerindeki en önemli etkenin sigara olduğuna dikkat çekerek, "Sigaradan öncelikle hastalarımızın ve halkımız vazgeçmesi gerekiyor. Kulak ve baş boyun hastalıklarının en önemli nedenlerinden birisi sigaradır. 'Ben içiyorum bir şey olmuyor' cümlesinden vazgeçmek gerekiyor" dedi.

 

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği tarafından bu yıl 41’incisi düzenlenen Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde başladı.

 

Yurt içi ve yurt dışından yoğun bir katılımın olduğu kongre hakkında Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit açıklamalarda bulundu. Özgür Yiğit, kongreye yaklaşık bin 600 hekimin katılım gösterdiğini belirterek, kongre boyunca kulak burun boğaz alanındaki tüm gelişmelerin ve yeniliklerin gözden geçirilerek, ele alınacağını kaydetti.

 

Aynı zamanda kongrede yurt dışından katılımcılarının da yer aldığını ifade eden Yiğit, “Yaklaşık 100'e yakın yabancı konuşmacı ve yabancı katılımcımız olacak. Farklı ülkelerden birçok katılımcı, dinleyici ve konuşması kongreye gelecek. Tüm dünyadaki gelişmeler bu anlamda paylaşılacak. Herkesin bilgi birikimleri paylaşılmış olacak. Türkiye'deki hocalarımızın bilgi birikimleri bin 600 kişiyle beraber dört gün boyunca paylaşılmış olacak. Kongre kurslarla başladı daha sonra panel ve konferanslarla devam edecek” dedi.

 

Prof. Dr. Yiğit, 41. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi'nde, çok sayıda yabancı konuşmacının yer alarak, bilgi paylaşımında bulunmalarının ve aynı zamanda kongre sırasında 6 ülkeyle KBB alanında iş birliği anlaşması imzalanmasının, kongre için önemli detaylar olduğunu vurguladı.

 

“KBB alanında diğer ülkelerle yarışıyoruz”

Aynı tanı ve aynı tedavi metotlarını kullanıyoruz. Hatta sağlık turizminde gördüğümüz gibi birçok ülkeden ülkemize tedavi için gelen hastalarımız var. KBB içinde böyle. Diğer ülkelerden KBB alanında tedavi olmak için gelen birçok yabancı hasta var. Öğrenmek için gelenler oluyor. KBB asistanları ve uzmanları kendilerini geliştirmek için geliyorlar. Hem yurt dışından Türkiye'ye hastalar geliyor hem de daha iyi öğrenmek için uzmanlar ve asistanlar geliyor. Türkiye artık gelişmişliğiyle bir cazibe merkezi olmuş durumda. Tıp ve KBB alanında diğer ülkelerle yarışan bir ülke konumundayız. Bunu, dış ülkelerden gelen hastalardan ve eğitim almak için gelen meslektaşlarımızdan anlıyoruz.

 

"Yetenekli hekimlerimiz var"

Robotik cerrahiyi kullanan branşlardan biri de KBB'dir. Hekimlerimiz birçok cerrahi ve tedaviyi yapıyor. Yurt dışında ne varsa hemen hemen aynılarını yapacak hocalarımız var. Hatta yurt dışından daha yetenekli hocalarımızın olduğunu söyleyebilirim.

 

“Sigarayı bırakın” uyarısı

Baş boyun kanserlerindeki en önemli etkenin sigara olduğuna dikkat çeken Yiğit, "Sigaradan öncelikle hastalarımızın ve halkımız vazgeçmesi gerekiyor. Kulak ve baş boyun hastalıklarının en önemli nedenlerinden birisi sigaradır. 'Ben içiyorum bir şey olmuyor' cümlesinden vazgeçmek gerekiyor. Böyle bir şey yok. İçenlerin erken yaşta kansere yakalandığını, sigara içenlerin cerrahi sonrası iyileşmelerinin daha kötü olduğunu bir gerçek. Sigara içenlerin daha uzun sürede iyileştiğini artık biliyoruz. Bunlar bilinen gerçek. Halkımıza sigaradan vazgeçmelerini öneriyorum” dedi.

 

“Gereksiz antibiyotik kullanmak yanlıştır”

Antibiyotiğin yanlış kullanımının, vücudu ve toplum sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Yiğit, vatandaşlara antibiyotik kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Yiğit, “Her öksürükte ve her baş ağrısında antibiyotik gerekmiyor. Viral kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonunda antibiyotiğin yeri yoktur, yanlıştır. Florayı yok ettiği için insana zarar verir. Vatandaşların sigarayı bırakmaları ve antibiyotiği gereksiz yere kullanmamaları gerekiyor” diye konuştu.

 

Vücuttaki ağrıların, bir hastalığın habercisi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özgür Yiğit sözlerini şöyle noktaladı:

“Anlık ağrıları kast etmiyorum ama uzun süren ya da çok şiddetli olan ağrılarda ve diğer belirtilerde beklemeden ilgili doktora başvurmakta fayda var. Beklendiği zaman arkasından başka şeyler çıkabilir ya da geç kalınmış olabilir. Bir hastanın herhangi bir belirtisi varsa, 'nasıl olsa geçer' dememek lazım.”

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