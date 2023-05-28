4 Haziran 2023 Yay burcunda Dolunay ve burçlara etkileri

Merhaba, 4 Haziran saat sabah 6.41'de Yay burcunun 13. Derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Yay burcunun hatta Yay İkizler aksının yolculuklar, eğitim, iletişim, özellikle Yay tarafının akademik konularla ve yabancılarla ilgili olduğunu hemen hemen bu burçlarla ilgili tüm yazılarımda yazıyorum. Bu Dolunay'da da bu etkileri oldukça yoğun deneyimleyebileceğimiz bir 15 günlük dönem bizleri bekliyor. An haritasının yükselen burcu da İkizler.

An derecesi Mars ile uyumlu etkileşim içerisinde. Oldukça enerjik, cesur ve girişimlerle dolu bir 15 günlük süreç bizleri bekliyor olacak. Mars’ın da Aslan burcunda olduğunu düşünürsek bağıra bağıra, göstere göstere yaptığımız hareketler de bu dönemde çok belirgin olacak diyebilirim. An derecesinin yönetici gezegeni Jüpiter de Kuzey Ay düğümü ile kavuşumda. Jüpiter Kuzey Ay Düğümü kavuşumu şanslı bir kavuşum olarak nitelendirilir fakat fazla iyimserliğe ve abartıya da meyillidir. Fakat en temel anlamda bu açı döneminde ve dolunay döneminde oldukça kadersel gelişmeler yaşayacağımız aşikar.

Ayrıca an haritasının yükselen derecesi 2 sabit yıldızla kavuşum ve bir sabit yıldızla paralel açıda olacak ki sabit yıldızlarla yapılan paralel açılar kavuşum gibi değerlendirilir. HAMAL, BETELGEUSE ve POLARIS sabit yıldızları asc üzerinde etkili olacak.

HAMAL sabit yıldızı insanın kendi yolunu takip etmesi, kendi yolunu inatla savunması ve o yolda yürümesi konusunu anlatır. POLARIS ise yine bu gidilen yolu gösteren yıldız olarak nitelendirilir. POLARIS kutup yıldızıdır. Yani yolu gösteren ve o yolda inat etmemize sebep olacak, kendi yolumuzda gitmek istememize sebep olacak etkiler mevcut. Son olarak BETELGEUSE yıldızı da bu etkileşimde ve bu yıldız olumlu bir yıldızdır ve "bloke edilmemiş başarı" anlamına gelir. Yani hem yolumuzu aydınlatan, hem kendi yolumuz konusunda cesaret veren hem de başarı konusunda blokajları kaldıran bir etki söz konusu.

Yükselen burçlar üzerinden anlatacak olursak:

Yükselen Koç

Yurt dışı konular, yolculuklar, akademik eğitim konuları vurgulanırken kardeşler ve uzak akrabalarla ilgili konulara da dikkat çeken bir Dolunay.

Yükselen Boğa

Alacak verecek konuları, borçlar, krediler, sigortalar ile ilgili konuların ağırlık kazandığı bir dönem. Bu dönemde hesabı iyi yapmak gerekebilir.

Yükselen İkizler

İkili ilişkiler, evlilik ve taşınma konuları gündeme gelebilir. Karşılıklı anlaşmalar, danışmanlıklar, ortaklıklar da bu dönemin konuları arasında.

Yükselen Yengeç

Sağlık, günlük rutinleriniz, günlük yapmanız gereken işler, refakatçilik tarzı işler veya ev hayvanlarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. aldığınız destek sözkonusu. Eğer sağlık operasyonu geçirecekseniz de biraz korku ve endişe yaratsa da uzun vadeli konularda destekleyici enerjiler söz konusu.

Yükselen Aslan

Flörtler, aşk ve eğlence konuları çokça vurgu kazanıyor. Açık hava sporları, outdoor aktiviteleri, trekking gibi aktivitelerin arttığı bir dönem olabilir veya yapmıyorsanız, niyetiniz varsa yönelebilirsiniz.

Yükselen Başak

Ev, gayrimenkul, aile konuları gündeme geliyor. Evinizi genişlettiğiniz bir dönem olabilir. İkili ilişkilerle ilgili birtakım kafa karıştırıcı durumlar söz konusu.

Yükselen Terazi

Yolculuklar, eğitim, öğrenme, anlaşmalar ile ilgili konular bu dönemde vurgu kazanacak. Yurt dışı ile ilgili konular da güdeme gelebilir.

Yükselen Akrep

Finansal konular, yeni gelir kaynakları, yurtdışı bağlantılı olabilecek gelirler bu dönemde ön plana çıkıyor.

Yükselen Yay

Kişisel konular, genel sağlık konuları, görünüşünüzle ilgili konularda belirgin olaylar yaşayacağınız bir dönem.

Yükselen Oğlak

Bu dönem sizin için belirsizliklerle dolu olabilir, kontrolünüz dışında olduğunu düşündüğünüz konular kafanızı oldukça karıştırıyor gibi görünüyor.

Yükselen Kova

Gelecekle ilgili düşünceler, içinde bulunduğunuz insan grupları, arkadaş grupları, proje grupları bu dönemde ön plana çıkacak.

Yükselen Balık

Kariyeriniz, eviniz, aileniz ile ilgili konular vurgu kazacak. Özellikle kariyer ile ilgili konularda büyük belirsizlikler sözkonusu olabilir.