4 - 7 aylık bebekler için ek gıda (katı gıda) rehberi

4 ve 7 ay arası bir bebeğiniz varsa ve ek gıdaya başlayacaksanız ancak nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bu içeriğimizde aradığınız soruların yanıtını bulabilirsiniz!

4 - 7 aylık bebekler için ek gıda (katı gıda) rehberi
Anne - Baba
Giriş: 27 Kasım 2023 13:49 Güncelleme: 27 Kasım 2023 14:28
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Katı gıdaya geçiş nasıl olmalı?

İlk olarak söylememiz gerekir ki bebeğinizin katı gıdaya geçmesinin kararını yalnızca çocuk doktorunuz verebilir. Ancak bebeğin hazır olma durumuna ve beslenme ihtiyaçlarına bağlı olarak uzmanlar genellikle bebek yaklaşık 6 aylıkken katı gıdaya başlanmasını öneriyor.


Bebeğim katı gıdaya geçmeye hazır mı?

Bebeğinizin katı gıdalara hazır olup olmadığını nasıl anlarsınız? İşte birkaç ipucu:


Bebeğiniz yiyecekleri yutuyor mu yoksa ağzından mı çıkarıyor?

Bebeklerin, yiyeceği ileri iten doğal bir itme refleksi vardır. Bu refleks kaybolana kadar bekleyin (genellikle bebekler 4-6 aylıkken bu refleks kaybolur).


Bebeğiniz kendi başını destekleyebiliyor mu?

Katı gıda yiyebilmek için bebeğin iyi bir baş ve boyun kontrolüne sahip olması ve dik oturabilmesi gerekir.


Bebeğiniz yemekle ilgileniyor mu?

Yiyeceklere bakan, uzanıp yakalayan ve ağızlarını açan bebekler katı yiyecekleri denemeye genellikle hazırdır.


Bebeğiniz katı gıdaları yemeyi öğrendikçe anne sütü ve mama beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecektir.


Bebeğimi katı gıdalarla beslemeye nasıl başlamalıyım?

Bebeğiniz hazır olduğunda ve doktorunuz katı yiyecekleri denemenizde sorun olmadığını söylediğinde bu deneyim için öncelikle günün bebeğinizin yorgun veya huysuz olmadığı bir saatini seçin. Sonrasında bebeğinizi kucağınızda veya emniyet kemeri olan bir mama sandalyesinde destekleyerek oturtun. Kaşığı bebeğinizin dudaklarının yakınına yerleştirin ve bebeğin koklamasını ve tatmasını sağlayın. Bu ilk kaşık reddedilirse şaşırmayın. Bir dakika bekleyip tekrar deneyin. Bu dönemde bebeğinize sunulan yiyeceklerin çoğu bebeğin çenesine, önlüğüne veya mama sandalyesi tepsisine düşecektir.


Ek gıdalarla ilgili daha detaylı bilgi için: Bebeklerde ek gıdaya geçiş...


Hangi gıdalardan kaçınmalıyım?

Bebeğinize tanıttığınız besinler arasında alerjiye neden olma olasılığı daha yüksek olan yer fıstığı, yumurta, inek sütü, deniz ürünleri, fındık, buğday ve soya gibi besinler olabilir. Gıda alerjileri konusunda endişeleriniz varsa, özellikle de yakın aile üyelerinizde alerji, gıda alerjisi veya egzama veya astım gibi alerjiyle ilişkili durumlar varsa doktorunuzla konuşun. Bu konuda bir bilgi: şiddetli egzama veya yumurta alerjisi olan bebeklerin yer fıstığına alerjisi olma olasılığı daha yüksektir. Bu yiyecekleri çocuğunuza nasıl ve ne zaman tanıtacağınız konusunda doktorunuzla konuşun.


Gıda alerjisi veya alerjik reaksiyonların olası belirtileri şunlardır:

  • Döküntü

  • Şişkinlik veya gazda artış

  • İshal

  • Kusma

Bebeğinizde kurdeşen, salya akması, hırıltı veya nefes almada zorluk gibi daha ciddi bir alerjik reaksiyon varsa hemen tıbbi yardım alın. Çocuğunuzun bir yiyeceğe karşı herhangi bir reaksiyonu varsa, doktorunuzla konuşana kadar o yiyeceği tekrar teklif etmeyin.


Ek gıdaya geçerken bebeğinize şunları vermekten kaçının:

  • İlave şeker ve tatlandırıcı içeren yiyecekler

  • Yüksek sodyumlu gıdalar

  • Pastörize edilmemiş meyve suyu, süt, yoğurt veya peynir

  • 12 aydan önce anne sütü veya mama yerine normal inek sütü veya soya içecekleri.

  • Çiğ havuç, üzüm, patlamış mısır ve fındık gibi boğulmaya neden olabilecek yiyecekler.

Bebeğinize ek gıda (katı gıda) hazırlarken nelere dikkat etmelisiniz?

Evde kendi bebek mamalarınızı hazırlıyorsanız aklınızda bulundurmanız gereken bazı noktalar şunlardır:

Ellerinizi iyi ve sık yıkamak da dahil olmak üzere gıda güvenliği kurallarına uyun.


Bebeğinizin yemeğindeki besin değerlerini korumak için, onu en fazla vitamin ve minerali tutacak şekilde pişirin. Besin maddelerini yok eden meyve ve sebzeleri kaynatmak yerine buharda pişirmeyi deneyin.


Bebeklerin ilk başta ince püre haline getirilmiş tek bileşenli yiyecekler yemesi gerekir.


Bebeğiniz tek tek yiyecekleri yedikten sonra, iki yiyeceğin püre karışımını vermenizde bir sakınca yoktur. Bebekler büyüdükçe daha çeşitli tat ve dokularda yemeyi öğreneceklerdir.


Önümüzdeki birkaç ay boyunca tüm besin gruplarından çeşitli yiyecekleri tanıtın. Bebeğiniz bir şeyden hoşlanmıyor gibi görünüyorsa pes etmeyin. Bebeklerin yeni yiyecekleri sevmeyi öğrenmesi 8 ila 10 deneme veya daha fazla sürebilir.


Referanslar:

Elana Pearl Ben-Joseph. "Feeding Your 4- to 7-Month-Old". Şuradan alındı: https://kidshealth.org/en/parents/feed47m.html?ref=search (12.2022).


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