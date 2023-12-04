4 - 10 Aralık haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 4 - 10 Aralık 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

4 - 10 Aralık haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 04 Aralık 2023 13:00
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Esenlikler. Bu hafta önemli gezegen yön değişiklikleri ve burç değişiklikleri yaşayacağız. Venüs hafta başında Akrep burcuna geçecek. Terazi burcunda çok güçlüydü, diplomasi, güzellik, ikili ilişkiler, sosyallik konularında çok destekleyiciyci, Akrep’te bu konular daha manipulatif, kıskançlık ve kriz içeren bir duruma gelecek. Bu yüzden Venüs Akrep’i sevmez.


Neptün de çok uzun süredir geri hareketteydi artık ileri harekete geçiyor. Tabi bir süre durağan pozisyonda olacak belki bir iki hafta. Artık yaratıcılık, hayalini kurduğumuz ve gerçekleştirmek istediğimiz ideallerimizle ilgili konular biraz daha hız kazanacak, retro’da daha içsellerdi artık daha çok olay bazında hayatımızda tezahür edecekler.


Ayrıca bu haftanın önemli aktörü Venüs Satürn ile uyumlu Jüpiter ile uyumsuz bir açı gerçekleştirecek. Fakat Venüs ve Jüpiter iki iyicil olduğu için sert açıları bile şanslı ve bereketlidir. Sosyal açıdan her ne kadar Akrep etkili günlere girsek de kısmetimiz açık. Ayrıca Satürn uyumlu açısı ile de sadık, disiplinli, olgun yaklaşımlar sergiliyoruz.


Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Başak burcunda haftaya başlıyoruz. Bugün biraz sorumluluklar yüksek olabilir zira Satürn ile Ay’ın sert bir etkileşimi var. Bugün biraz daha baskı hissedebiliriz. Fakat kendimizi ifademiz de Merkür Ay uyumlu açısı ile güçlü.


Salı

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sorumluluklarımıza odaklandığımız günler devam ediyor. Bugün ifademizde de biraz problemler olabilir, Ay Güneş sert etkileşimi ile birtakım anlaşmazlıklar yaşanabilir hem aile’de hem ilişkilerde hem de iş ile ilgili konularda.

Çarşamba

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşam’a doğru Ay Terazi burcuna geçecek. Sabah saatlerinde yine temizlik, iş ve sağlık konularına odaklıyız. Akşam’a doğru Terazi burcu ile daha sosyal bir gün geçireceğiz.

Perşembe

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Güneş ve ona yakın Mars ile uyumlu açı yapacak. Bu da yine sosyal olarak güçlü, ifademizin de güçlü olduğu, fiziksel enerjimizin yüksek olduğu bir gün. Sosyal aktiviteler, grup aktiviteleri için değerlendirilebilir.

Cuma

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde çok açısal etkileşimi olmayacak. Yine sosyal olarak iyi, diplomatik, güzellik için yapılabilecek aktiviteler için uygun bir gün.


Cumartesi

Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor ve Venüs ile kavuşuyor. Bugün hem sosyal, hem diplomatik fakat bir o kadar da manipulatif ve sorgulayıcı olabilecek bir gün. Buna rağmen Jüpiter açısı ile özgüvenimiz yüksek. Ayrıca Ay Merkür ile de uyumlu, kendimizi ifademiz ve iletişim becerimiz de yüksek.


Pazar

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde ay’ın yine çok fazla açısal etkileşimi yok. Bugün yine krizli, kontrolcü, sorgulayıcı, duygusal bir gün geçirebiliriz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...


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