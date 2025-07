Sürdürülebilirlikle daha fazla ilgilenmek isterseniz:

Sıfır atık mağazası bulun ve toplu alışverişe başlayın.

Atıkları azaltmak için ikinci el veya vintage kıyafetler satın alın.

Küçük bir alanda bile olsa kendi otlarınızı veya sebzelerinizi yetiştirmeyi deneyin.

Mümkün olduğunda araba kullanmak yerine bisiklete binin veya yürüyün.

Basit malzemelerle kendi temizlik ürünlerinizi yapın.

Bir hafta boyunca sıfır atık meydan okuması başlatın.

Arkadaşlarınızla birlikte tamir partisi düzenleyin; eşyaları birlikte tamir edin veya onarın.

Bulunduğunuz bölgede iklim çalışmaları hakkında bilgi edinin.

Referanslar

