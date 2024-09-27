30 Eylül - 6 Ekim 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta çok önemli bir Güneş Tutulması var. Etkilerini ayrıca yazmış olacağım. Onun dışında diğer gezegensel etkiler nisbeten sakin. Haftanın ilk, Ay’ın son günü Mars Satürn üçgeni yaşayacağız. Bu oldukça disiplinli, olgun bir açı. Yengeç’te pek de rahat olmayan Mars Satürn uyumlu açısı ile kendine biraz çeki düzen veriyor diyebilirim. Daha olgun ve düşünerek hareket ediyor, duygularla birlikte aklını da kullanabiliyor.

Ay’ın ilk günü Güneş Merkür ile kavuşacak. Hemen hemen her ay yaşadığımız, iletişim trafiğini artıran, biraz egosal tartışmalar, egosal konuşmalar yaptığımız, kendimizi biraz daha fazla anlatmak istediğimiz günler haftanın ilk günleri olacak. Devamında ise Venüs Satürn ile uyumlu etkileşime girecek. İkili ilişkilerde sorumlulukların bilincinde, daha akılcı davrandığımız, ayaklarımızın yere bastığı birkaç gün yaşayacağız.

Haftanın son günü ise Merkür Mars karesi var. Bu güne dikkat, tartışmalar yaşanabilir, kazalar, sakarlıklar olabilir.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Başak burcunda başlıyoruz. Temizlik, sorumluluklar, iş ve sağlık konulu bir hafta başlangıcı olacak. Ay Venüs ve Mars ile uyumlu bu da günün hem sosyal açıdan iyi hem de oldukça enerjik olacağını gösteriyor.

Salı

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs ile uyumlu bir açısı olacak. Günü daha eğlenceli ve değişik bir hale getirecek, sürprizlere açık kılacak. Jüpiter ile de bir kare açısı var. Bu da abartmaya meyilli bir gün geçirebileceğimize işaret. Özgüvenimiz ve iyimserliğimiz yüksek.

Çarşamba

Ay Teraziye geçiyor. Artık ağırlıklı konumuz ikili ilişkiler, diplomasi ve sosyallik. Güneş tutulması tam kavuşum anına çok yakınız. Bu iki gün bu tutulmanın etkilerini maksimumda yaşayabiliriz.

Perşembe

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün tutulma günü! Ay Mars ile sert etkileşimde. İlişkilerde tartışmalara çok dikkat. Ayrıca Ay’ın Jüpiterle uyumlu açısı da var. Özgüvenimiz, iyimserliğimizin yüksek olduğu bereketli bir gün.

Cuma

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sabah saatlerinde özellikle biraz daha dengeyi korumaya çalışacağımız bir gün de olsa Plüton ile karesi günü krizli bir hale getirebilir. Bu güne de oldukça dikkat. Ay Öğlen saatlerinde Akrep burcuna geçecek, bu da yine dikkat edilmesi gereken krizli, kontrolcü bir ortam demek.

Cumartesi

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün önceki günlere göre yumuşak diyebilirim. Ay Venüs ile kavuşumda, bugün tutkulu derin ilişkilerin günü. Ayrıca Ay Satürne de uyumlu açı yapıyor, ilişkilerde geleneksellik, sadakat gibi konuların öne çıktığı, ilişkisel sorumluluklara odaklandığımız bir gün.

Pazar

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ay Akrep’te olduğu için gün yine de pek sevimli sayılmaz. Gün içerisinde Ay Uranüs ile sert etkileşimde, ani tartışmalar yaşanbilir, değişiklik istediğimiz, daha çok sıkıldığımız bir gün. Günü farklı şeyler yaparak değerlendirebiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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