30 Ekim - 5 Kasım 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta oldukça hareketli. Haftaya Venüs Uranüs üçgeni ile başlayacağız. Sosyal ve ikili ilişkilerde farklı şeyler yaptığımız, ani, spontan ve eğlenceli birkaç gün geçireceğiz. Ayrıca Venüs Neptün ile de bir karşıtlık içerisinde. Bu da eksantrikliği ve ilginçliği çok artırıyor fakat bir dağılma ve bütünlük bozukluğunu da beraberinde getirebilir. Kendimizden beklemediğimiz hareketler yapabiliriz. İçki konularına dikkat etmek gerekli.

Ayrıca Güneş Jüpiter karşıtlığı da bu hafta ortasında başlıyor. Bu da çok abartıcı, zevkleri abartan, fazla iyimser, fazla egosal bir durum yaratacak. İnanç ve felsefe karşıtlıkları yaşatabilen, ego karşıtlıkları yaşatabilen birkaç gün.

Merkür de Uranüs ile karşıtlık içerisinde. Konuşmalarımız ve fikirlerimiz de çok eksantrik ve değişik. Bu hafta çok farklı şekilde, farklı işler yaparak, spontan ve ilginç gelişmelerle karşılaşarak geçirebiliriz.

Ayrıca aylık yazımda da belirteceğim, Satürn ileri hareketine bu hafta geçiyor. Bizi yavaşlatan engelleyen konular daha da yavaşlatıcı ve engelleyici durumdaydı, inşaatımız sekteye uğramıştı, artık bu inşaatımız ile ilgili konular (Balık burcu hayatımızda neredeyse) olay bazında ortaya çıkacak, inşaat için daha fazla aksiyon alacağız ve o bölge hareketlenecek.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Boğa burcunda başlıyoruz. Günün çok erken saatlerinde kalkan insanlar için sabah saatleri biraz eksantrik, değişik ve hareketli geçebilir. Akşam saatlerine doğru ise tam tersi biraz daha kasvetli ve karamsar bir ruh haline bürünebiliriz.

Salı

Ay İkizler burcuna geçiyor. Gün içerisinde ayın diğer gezegenlerle çok etkileşimi olmayacak. İletişim trafiği yüksek, kısa yolculuklar yaptığımız hareketli bir gün.

Çarşamba

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bu gün çokça gezegensel etkileşim var. Venüs ve Neptün ile bir T-kare kombinasyonu gerçekleştirecek olan ay biraz zorlu bir konumda. Bugün sosyal ilişkilere çok dikkat etmek gerkiyor. Yanlış anlaşılma durumları hatta daha karanlık ifadesiyle aldatma gibi konulara dikkat etmek gerekli.

Perşembe

Ay Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Duygusal olarak ihtiyaçlarımızın karşılandığını hissettiğimiz, Güneş ve Jüpiter uyumlu açısı ile kendimizi iyi ifade ettiğimiz ve özgüvenimizin yüksek olduğu bir gün. Sevdiklerimize odaklıyız.

Cuma

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün yaratıcı ve ilginç fikirlerle dolu bir gün. Önemli anlaşmalar için güzel. Merkür ve Uranüs ile uyumlu açı yapan ay günü iletişim trafiği açısından da hareketli bir hale getiriyor.

Cumartesi

Ay Sabah saatlerinde Yengeç burcunda. Plüton ile sert bir açı yapacak. Sorgulayıcı ve manipulatif hareketlerin olabileceği, biraz duygusal kriz yaşayabileceğimiz bir sabah saati yaşayacağız. Akşam saatlerine doğru Ay Aslan burcuna geçecek, özgüven ve iyimserliğimiz artacak.

Pazar

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Güneş ve Jüpiter’in karşıtlık açı etki alanı devam ederken devreye ay da sert açılarla giriyor ve bir T kare formasyonu daha oluşuyor. Bugün egosal çatışmalar, aşırı özgüven, aşırı iyimserlik, kendimizi dominant ifade etmeye çalışma fakat bunu ya becerememe ya da abartılı bir şekilde ortaya çıkarma şeklinde olaylarla karşılaşabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...

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