30 Ekim 2022 - 12 Ocak 2023 Mars retrosunun etkileri nelerdir?

Roma mitolojisinde adı geçen savaş tanrısı Mars, 30 Ekim 2022 - 12 Ocak 2023 arasında İkizler burcunda geri hareket edecek. Esasen hiçbir gezegen teknik olarak geri gitmiyor. Yer merkezli bakış açısıyla gezegeni geri gidiyormuş gibi görüyoruz. Bu retro dönemlerde gezegenin sahip olduğu arketiplerle alakalı zorlayıcı durumlar ve konular yeryüzünde yaşanabiliyor.

Mars, genel itibari ile yaşam enerjimizi, rekabet ve mücadele gücümüzü temsil eder. Her türlü çaba, efor, heyecan, cinsellik, hırs, şiddet, öfke, tüketme, ateş, alev, savaş, agresyon Mars ile alakalıdır.

Bu dönem bahsettiğim, tüm Mars temalarında içe çekilme enerjisi mevcuttur. Marsın gölge yönünün yaratmış olduğu öfke ve agresyon duygularıyla kendimizi bile kendimizle çekişirken bulabiliriz.

Dönemin enerjisi, düşünmeden, dürtüsel hareket etme eğiliminde olduğundan, ani öfke patlamalarına, şiddete, fevri hareketlere çok açık. Dolasıyla her türlü ilişkimizde kontrolü elden bırakmamakta fayda var.

Yaşam enerjimiz geri hareket ederken, haliyle yaşadığımız sorunlar karşısında, mücadele etmeden bırakıp gitme istediğimiz yüksek olacak. Kendimizi her konuda enerjisiniz hissedebiliriz. Bu dönem motivasyonu doğru alanlara ve temalara yönlendirmek önemli. İçe çekilen enerjinizi kendi gelişiminiz için kullanmanız yapabileceğiniz en güzel şey olur.

İkizler burcunda geri hareket eden Mars, her türlü konuşma, iletişim, prosedürel işte aksaklık enerjisi yaratabileceğinden yeni kararlar almaktan, yeni imzalar atmaktan ziyade geçmişten gelen konuları tamamlamak bu dönem daha iyi olacaktır.

Her türlü yanlış anlaşılmaya ve iletişim kazalarına sebep olabilecek bir potansiyel taşıdığından, açık iletişimde olmakta, dedikodudan uzak durmakta, tartışmalardan uzak durmakta fayda var. Ani öfke patlamalarıyla söylenmeyecek sözler söylememeye, bir anlık kararla riskli adımlar atmamaya dikkat edin. Pire için yorgan yakmayın!

Her gördüğünüze, duyduğunuza bu dönem inanmayın. Yalan haberlerinde fazlasıyla dolaşabileceği, manipülasyonlara, iftiralara çok açık bir dönemden geçeceğiz. Özellikle siber saldıralara, hacklenmelere, dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat etmek gerekiyor. Bu dönem gizli sırlar ortaya çıkabilir.

Sakatlanmalara, kazalara, kırıklara ekstra dikkat! Mars spor faaliyetleri ve kaslarla da alakalı olduğundan bu dönem özellikle sporcular x2 kat dikkatli etmeli. Ameliyatları erteleme şansınız var ise (eğer acil ve kritik değilse, doktorunuz uygun görürse) bu dönemi tercih etmemenizi tavsiye ederim. Kanama ihtimali fazla olduğundan, iyileşme süreçlerinizi yavaşlatabilir.

Bağışıklık sistemi düşük olabileceğinden, sağlığa ekstra dikkat etmek ve özen göstermek iyi olacaktır. Yeni girişimcilikler için uygun dönemde değiliz. Bu dönem mümkün olduğunca riskli kararlar almadan geçirmekte fayda var.

İkizler burcu karayollarıyla alakalı olduğundan trafik kazalarına ekstra dikkat etmek gerekiyor. Seyahat planlarınızda uçuşlar rötar yapabilir, planladığınızın dışında tarih değişiklikleri, lokasyon değişiklikleri oluşabilir.

Mars Retro dönemlerde, savaş agresyon, mücadele teması dünyada fazlasıyla olur. Bu dönemde dünyada tansiyon gitgide artabilir. Eski alimlere göre bu dönemde savaş başlatan kaybeder. Dünyada:

Bu dönem grevler, protestolar, ayaklanmalar artabilir.

Bölgesel çatışmalar, askeri hareketlilik gündem yaratabilir.

Patlamalara, yangınlara, saldırılara, suikast girişimlerine dikkat!

Tavsiyeler:

Bu dönem özellikle soğukkanlılığınızı korumanız,

Ani tepkisel kararlardan ve fevri davranışlardan uzak olmanız,

Öfkenize dikkat etmeniz,

Tatlı dili bırakmamanız,

İhtiyacınız dışında gereksiz harcamalardan uzak durmanız,

Kazalara, sakatlıklara karşı ekstra dikkatli olmanız,

Yeni girişim planlarınızı ertelemeniz,

Keyfi ise seyahat planı yapmamanız,

Yaşam enerjinizi yükseltecek, sizi mutlu edecek temalar ve hobilerle ilgilenmeniz size iyi gelecektir.

Sevgilerimle,

Buşra Efe