3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Herkese merhabalar. Yılın son köşe yazısı ile karşınızdayım. Her Aralık ayında olduğu gibi yine yazımın konusu Engelliler Günü ile alakalı olacak. Geçen gün katıldığım bir sohbet grubunda bana “Engelli bireylerin en büyük sorunu nedir?” denildiğinde aklıma ilk gelen şey “yok sayılmak” oldu. Çünkü gerek fiziken gerekse ruhen çoğu zaman engellilerimiz yok sayılıyor. Yine haberlerde izlediğim bir olay içimi o kadar acıttı ki “bu kadar da olmaz” dedim. Nevşehir’de özel eğitim kurumunda otizmli kardeşlerime yapılan şiddeti kınıyorum. Emniyet güçlerimiz yapılan baskında şiddeti yapan görevlileri sorguya alarak olayın içeriğini öğrenmeye çalışıyorlar. İşte bu olay bile toplumumuz engelliye bakış açışını maalesef gösteriyor. Ben on beş yıldır yazdığım kitaplar ve HTHAYAT’taki yazılarım ile topluma hem örnek hem de benimle aynı durumda olanlara umut ışığı olmayı hedeflemiştim. Bu hedefime yeni yılda da HTHAYAT ailesinden devam edeceğim. Hiçbir siyasi görüşe bağlı olmadığım için gayet objektif bir şekilde engellilerin sorunlarını çözüm önerilerini elimden geldiğince size aktarmaya devam edeceğim. Engel türleri farklı farklı olsa da biz ülkemizde birçok engele takılıyoruz maalesef örneğin engelli asansörlerinin sadece engelli bireylerin kullanması, görme engelli arkadaşlarımız için uygun sarı şeritlere zarar verilmemesi, benim gibi bedensel engellilerin eve kapanmaması ve sosyalleşmesi için çalışmaların daha fazla olduğu bir Türkiye hayal ediyorum. Bunun için devletimiz daha çok çalışmalı, “yok sayılmamalıyız”. En önemlisi bu. Yok sayıldığımız zaman çağın gerisinde kalmış bir toplum olarak anılırız ki Türkiye’de resmi rakamlara göre 12.5 milyon engelli var… Bu çok büyük bir rakam. Devlet büyüklerimizin engellilere hassasiyet konusunda önem vermesini bekliyorum.

Yeni yıl...

Evet, yazımın başında da belirttiğim gibi bu yılın son köşe yazısı öncelikle herkese mutlu sağlıklı bir yıl diliyorum. Bu yıl benim açımdan çok karmaşık geçti. Beni en çok mutlu eden olay dördüncü kitabım ‘Hayata Gülümsemek İstersin’ i sizlere sunmam oldu. Okuyan herkeste tatlı bir gülümseme bırakan romanımın yeni yılda daha fazla gündemde olup her eve girmesini istiyorum. Çünkü gerçekten insanlara umut ışığı olabileceğini görüyorum. Bütün iyi duygularım ile sizleri selamlıyorum. Yeni yılda görüşmek üzere…

Herkese engelsiz bir yıl diliyorum...