Herhangi bir krizle karşılaştığımızda veya önemli bir karar aşamasında kendimizi çok fazla düşünürken buluyoruz. Bu davranışımız olayı çözmez aynı zamanda bizi de gereksiz yere yorar. Bu zamanlarda düşünceleriniz sizi rahatsız eder, sanki beyninizden kıvılcımlar çıkar. Peki bu tür durumlarda karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

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Dikkatinizi dağıtın

Kendinizi çok düşünürken bulduğunuz anlarda dikkatinizi dağıtacak bir aktivite bulun. Özellikle el kordinasyonunuzun olacağı bir aktivite olmasına özen gösterin. Çünkü bu tür aktiviteler düşünme sürecinize yardımcı olur. Kendinizi bir aktivite yapacak durumda bulmuyorsanız gerilim filmleri izleyin. Araştırmalara göre, bu tür filmler izlediğinde beyniniz ve tüm duyularınız tamamen yaşadığınız ana o an izlediğiniz filme odaklanıyor.

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Harekete geçin

Nerede ne zaman hareket etmeniz gerektiğini bildiğiniz fakat korkudan bir atamadığınız bir durumla karşı karşıyaysanız, çok küçük bir adım olsa bile ne olursa olsun harekete geçin. Sürekli umut etmek, dilemek ya da dua etmek işi bir yere taşımaz. Sadece olduğunuz yerde döner durursunuz. Fakat küçük bir adım bile olsa bunu başarmak sizi cesaretlendirir ve daha büyük adımlar için kendinize güvenmenizi sağlar.