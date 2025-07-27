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Ana Sayfa İyi Yaşam Ruh 3 adımda olumsuz düşüncelerinizin önüne geçin!
Ruh

Olumsuz düşünceler için 3 adım

Sürekli dalgınsınız veya karşınızdakine aşırı tepki gösteriyorsunuz ya da durup dururken ağlıyorsunuz...

Olumsuz düşünceler için 3 adım
Giriş: 27 Temmuz 2025, Pazar 10:00
Güncelleme: 27 Temmuz 2025, Pazar 10:00

Herhangi bir krizle karşılaştığımızda veya önemli bir karar aşamasında kendimizi çok fazla düşünürken buluyoruz. Bu davranışımız olayı çözmez aynı zamanda bizi de gereksiz yere yorar. Bu zamanlarda düşünceleriniz sizi rahatsız eder, sanki beyninizden kıvılcımlar çıkar. Peki bu tür durumlarda karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

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Dikkatinizi dağıtın

Kendinizi çok düşünürken bulduğunuz anlarda dikkatinizi dağıtacak bir aktivite bulun. Özellikle el kordinasyonunuzun olacağı bir aktivite olmasına özen gösterin. Çünkü bu tür aktiviteler düşünme sürecinize yardımcı olur. Kendinizi bir aktivite yapacak durumda bulmuyorsanız gerilim filmleri izleyin. Araştırmalara göre, bu tür filmler izlediğinde beyniniz ve tüm duyularınız tamamen yaşadığınız ana o an izlediğiniz filme odaklanıyor.

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Harekete geçin

Nerede ne zaman hareket etmeniz gerektiğini bildiğiniz fakat korkudan bir atamadığınız bir durumla karşı karşıyaysanız, çok küçük bir adım olsa bile ne olursa olsun harekete geçin. Sürekli umut etmek, dilemek ya da dua etmek işi bir yere taşımaz. Sadece olduğunuz yerde döner durursunuz. Fakat küçük bir adım bile olsa bunu başarmak sizi cesaretlendirir ve daha büyük adımlar için kendinize güvenmenizi sağlar.

Tuzağa düşmeyin

Yoksa sürekli para hakkında endişeleri olan ve her gün banka hesabını kontrol edenlerden misiniz? Bu tür endişeler, siz farkında olmadan bilinçaltınızdan sürekli olarak çok düşünmenizi tetikler. Hatta siz farkında olmasanız bile bu konular açıldığında aşırı tepki verebilir ve çok mutluyken çok durgun bir ruh haline sahip olabilirsiniz. Karşınızdakilerin bu konuda uyarılar varsa dikkate alın. Ve bu durumu atlatmaya çalışın çünkü yersiz endişeler ve korkularınız gereksiz zaman kaybına neden olur.

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brush-purple Yorumlar
Misafir 29 Temmuz 2024, Pazartesi

***Küçük bir adım bile olsa bunu başarmak sizi cesaretlendirir ve daha büyük adımlar için kendinize güvenmenizi sağlamak harekete geçmek.Çok düşünceli zamanda dikkatimizi dağıtacak aktivite bulmak.

Misafir 29 Temmuz 2024, Pazartesi

***Küçük bir adım bile olsa bunu başarmak sizi cesaretlendirir ve daha büyük adımlar için kendinize güvenmenizi sağlamak harekete geçmek.Çok düşünceli zamanda dikkatimizi dağıtacak aktivite bulmak.

Misafir 29 Temmuz 2024, Pazartesi

***Küçük bir adım bile olsa bunu başarmak sizi cesaretlendirir ve daha büyük adımlar için kendinize güvenmenizi sağlamak harekete geçmek.Çok düşünceli zamanda dikkatimizi dağıtacak aktivite bulmak.

Misafir 29 Temmuz 2024, Pazartesi

***Küçük bir adım bile olsa bunu başarmak sizi cesaretlendirir ve daha büyük adımlar için kendinize güvenmenizi sağlamak harekete geçmek.Çok düşünceli zamanda dikkatimizi dağıtacak aktivite bulmak.

Misafir 29 Temmuz 2024, Pazartesi

***Küçük bir adım bile olsa bunu başarmak sizi cesaretlendirir ve daha büyük adımlar için kendinize güvenmenizi sağlamak harekete geçmek.Çok düşünceli zamanda dikkatimizi dağıtacak aktivite bulmak.

Misafir 29 Temmuz 2024, Pazartesi

***Küçük bir adım bile olsa bunu başarmak sizi cesaretlendirir ve daha büyük adımlar için kendinize güvenmenizi sağlamak harekete geçmek.Çok düşünceli zamanda dikkatimizi dağıtacak aktivite bulmak.