3 - 9 Şubat 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler.Bu hafta yine oldukça hareketli bir hafta. Haftaya Venüs Uranüs altmışlığı ile başlıyoruz. Uranüs de bu arada ileri harekete geçiyor bu hafta. Bu haftayı yine Uranüs’ü durağan kabul edebiliriz. Fakat artık yeni ay ile birlikte Boğa burcunun haritamızda olduğu yerde birtakım olay bazında ilerlemeler, ilerici, zincirkıran hareketler yaşayacağız. Venüs ile bu Uranüs’ün uyumlu etkileşimi sosyal ve ikili ilişkiler açısından haftayı enteresan ve eğlenceli bir hale getirecek. Farklı şeyler yapmak isteyeceğiz.

Merkür’de Kova burcuna geçiyor. Geleneksel ve yavaş Oğlak burcundan artık biraz daha kötümser düşünceleri attığımız, entelektüel ve yine yenilikçi olan Kova burcuna geçiyor. Hemen sonrasında ise Plüton ile kavuşuyor. Biraz düşünsel ve iletişimsel olarak fazla sert olabiliriz. Fazla kurcalayıcı, inatçı, huzuru biraz bozmak ister bir yapıda iletişim kurabiliriz.

Hafta sonuna doğru ise Güneş Jüpiter ile uyumlu açıda. Bu oldukça güzel, şanslı, iyimser ve mutlu edici bir açı. Plüton’un keskin durumunu biraz diplomasiyle çözebilirsek aslında güzel bir hafta olduğunu söylemeliyim. En büyük risk biraz fazla iyimserlik olabilir. Zira hafta sonu yaşayacağımız Venüs Neptün kavuşumu biraz fazla iyimserliğin negatif etkilerini görebileceğimiz bir açı. İkili ilişkilerde biraz fazlaca idealize etme sonucu yaşayabileceğimiz hayalkırıklığını gösteriyor. Bir de tembelliğe çok meyledebiliriz. Alkole dikkat.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Oğlak burcunda başlıyoruz. Ay’ın bugün çok açısal etkileşimi yok. Sorumluluklarımıza ve işimize odaklı, çok da iyimser olmadığımız fakat gerçekçi ve disiplinli bir gün.

Salı

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Mars ile sert fakat Venüs ve Neptün ile uyumlu etkileşimde. Hem duygusal hem de biraz gergin bir gün olabilir ama içerisinde hafif agresif bi durum olsa da bence sosyal ve enerjik bir gün.

Çarşamba

Yeniay günü, Ay Kova burcuna geçiyor. Gün içerisinde Ay Jüpiter ile uyumlu açıda. Bu yeniay agresif enerjiler de olsa fena değil gibi, gün de öyle. Şanslı ve iyimser bir gün.

Perşembe

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs ile sert etkileşimde. Bugün çok sıkılgan, çok sürprizli, çok yenilik isteği içerisinde olduğumuz, biraz isyankar ve gergin bir gün.

Cuma

Ay Balık burcuna geçiyor. Gün içerisinde Jüpiter ile sert etkileşimde. Bugün aşırı iyimserliğe dikkat. Biraz sorumluluklardan uzak, kaçışlara geçebileceğimiz, zevkleri abartabileceğimiz bir gün olabilir.

Cumartesi

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Satürn ile kavuşumda ve düne göre çok farklı. Bugün biraz daha depresif, kapalı bir gün olabilir. Fakat cesaret ve enerjimiz aslında fena değil. Ay Mars ile uyumlu etkileşimde. Satürn’ün negatif hislerini biraz hareket ederek, sosyalleşerek atabiliriz.

Pazar

Ay Koç burcuna geçiyor. Günün çok erken saatleri biraz bırakmış ve tembel. Ay Balıktaydı ve Neptün ile kavuşumdaydı. Dün gece çok romantik olabilir fakat bu gün oldukça enerjik ve iletişimci. Bugünü de sosyalleşerek ve fiziksel enerji harcayarak geçirebiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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