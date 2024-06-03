3 - 9 Haziran 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Çok hareketli, çok fazla gezegensel etkileşimin olduğu bir haftaya giriyoruz. Hiç bu kadar gezegensel etkileşimin bir haftaya sıkıştığı bir yazı yazdığımı hatırlamıyorum.

Haftaya Jüpiter Plüton üçgeni ile başlıyoruz. Bu ay’ın belki de yıl’ın en önemli açılarından biri. Eğitim konularında önemli gelişmeler, dönüşümler, sonlanmalar veya başlangıçlar yaşayabiliriz, derinleşmemizin de çok güçlü olduğu bir dönem. Bu dönüşümün çok büyük fırsatlar getireceği, genişleme ve büyümeye götüreceği bir hafta diyebilirim.

Merkür Neptün altmışlığı ile de empati yeteneğimizin, hem iletişim becerileri hem de sezgilerimizin yüksek olduğu bir hafta başı geçireceğiz. Hafta başlangıcı zaten oldukça hareketli ve güzel.

Yine aynı gün, Merkür kendi burcuna yani İkizler burcuna geçecek. İletişim güçlenecek, hızlanacak ve artacak. Önemli anlaşmalar için harika bir gün diyebilirim pazartesi için.

Bir sonraki gün ise yine Merkür Plüton üçgeni yaşanacak. İletişimde derinleştiğimiz, konsantrasyonumuzun yüksek olduğu, önemli bilgiler için derinlemesine araştırma yapabileceğimiz bir hafta başı yaşayacağız.

Sonrasında Merkür ise Jüpiter ile kavuşacak. Yine özgüvenli iletişim, eğitim, önemli anlaşmalar ve konuşmalar için harika bir gün. Tekrar söylüyorum bu hafta önemli iletişimler, kararlar için harika bir hafta.

Güneş de Venüs ile kavuşum yapacak. Bu da sosyallik, ikili ilişkiler açısından oldukça güzel bir dönem. Ayrıca diplomasi ve sanat açısından da belirgin, vurgulayıcı bir hafta.

Yalnız ikili ilişkiler açısından bir handikap Venüs’ün Satürn ile karesi. Hatta Güneş ile Venüs Satürn ile kare açıdalar. Bu da ikili ilişkiler konusunda birtakım yokluklar, alınması gereken sorumluluklar olduğunu gösteriyor. Güneş Satürn karesi de biraz özgüvenimizi düşürebilir. Sorumlulukların yükünü artırabilir.

Son olarak Mars pek de rahat olmadığı Boğa burcuna bu hafta geçiyor. Bu geçiş Mars’ı biraz zayıflatacak diyebilirim. Doğru zamanda doğru tepkileri veremeyebiliriz, öfkemizi bastırıp yanlış zamanlarda öfkeyi ortaya çıkarabiliriz.

3 Haziran haftası günlük astrolojik etkiler

Pazartesi

Haftaya Ay Boğa burcunda başlıyoruz. Bugün aşırı derecede hareketli, Ay ise Plüton ile sert etkileşimde. Bu aşırı hareketliliğe biraz da kriz, sorgulama, manipülasyon gibi konular eklenecek.

Salı

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ile uyumlu etkileşime girecek olan ay ile sorumluluklarının bilincinde disiplinli bir gün geçireceğiz.

Çarşamba

Ay İkizler burcuna geçiyor ve yeniay formasyonu kurmaya hazırlanıyor. Bugün Merkür ve Jüpiter ile kavuşum açısı yapıyor. Eğitim, anlaşma, iletişim açısından aşırı hareketli, şanslı ve harika bir gün. Bu günü değerlendirin.

Perşembe

Bugün Ay Güneş ve Venüs ile kavuşuyor ve Yeniay gerçekleşiyor. Hem sosyal açıdan iyi, özgüven ve ifademiz kuvvetli fakat Satürn karesi işleri biraz zorluyor, daha gerçekçi, biraz daha mütevazi bir etki yaratıyor, sorumluluklar artıyor fakat bence yine de güzel bir yeniay ve güzel bir gün.

Cuma

Ay İkizler burcunda güne başlıyoruz. Ay Neptün ile sert etkileşime giriyor, bugün biraz kafamız karışabilir, yanlış anlaşılmalar olabilir. Ay günün ilerleyen saatlerinde Yengeç burcuna geçiyor.

Cumartesi

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Bu burçta oldukça güçlü, sevdiklerine odaklı ve duygusal. Gün içerisinde çok açısal etkileşimi yok.

Pazar

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs ile uyumlu etkileşime girecek. Hem geleneksel hem de biraz değişiklik istediğimiz bir gün. Bu günü sevdiklerimizle eğlenceli bir hale getirebiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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