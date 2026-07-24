Merhaba. 29 Temmuz saat 17:35’te Kova burcunun 6. derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Yani Kova burcunun temsil ettiği konular olan reform, sosyal haklar ve özgürlükler, başkaldırı, bilim ve teknoloji konuları oldukça ön plana çıkıyor. An derecesine hem Jüpiter hem Plüton'dan son derece sıkı yani töleransı düşük (yani gezegene yakın) bir şekilde açılar var. Bu kadar başkaldırı, reform ve entelektüel konularla alakalı bir burç için bir kat daha başkaldıran, biraz katılaşmış kalıplar ve inançlar için kırıcı, yani dönüştürücü etkili bir dolunay diyebilirim.

Oldukça sert bir dolunay. Tam Plüton’un olduğu yerde gerçekleşiyor ve içerisinde birtakım krizleri, manipülatif konuları da barındırıyor. Jüpiter ile birlikte işin içerisine inandığımız konular, felsefemiz yaptığımız konular girince bu konular için yukarıda söylediğim gibi birtakım güç savaşları ve kırılmalar yaşanabilir.

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An haritasının 3-9 aksında gerçekleşiyor bu etkileşim. Yine inançlar, yolculuklar, düşünce dünyamız, felsefemiz, hayata bakışımız ile ilgili konularda. An derecesinin yükseleni Yay ve Jüpiter’in yönetimi altında, ve yine Jüpiter ile ilgili konuları, inançları, uzak yolculukları, eğitimi temsil eden bir burç. Bu dönemde yolculuklar ve eğitim konuları çok ön plana çıkacak ve birtakım dönüşüm, değişim getiren bir durumda olabilirler.

Son olarak RAS ALHAGUE sabit yıldızı haritanın yükseleni ile kavuşumda. RAS ALHAGUE bir yaranın iyileşmesi anlamına gelen bir sabit yıldızdır. Bu hem kişisel düzeyde hem toplumsal düzeyde olabilir. İçinden geçtiğimiz dönüştürücü, krizli ateş çemberi iyileşmeye hizmet eder şekilde çalışıyor gibi görünüyor. Zorlu arınmalardan geçtiğimiz bir dolunay olabilir.

29 Temmuz Kova Dolunayı'nın burçlara etkileri

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

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Yükselen Koç

Arkadaş grupları, dernekler ve ortak ideal paylaştığınız topluluklar bu dolunayda tam merkezde. Karşı tarafta flörtler, çocuklar ve yaratıcı işler var. Zorlayan konu da yine burada: gruplar içinde kimin sözünün geçeceği, bir güç mücadelesi gündeme gelebilir.

Yükselen Boğa

Kariyeriniz, toplum içindeki konumunuz ve görünürlüğünüz bu dolunayın tam merkezinde, önemli bir gelişme mümkün. Karşı tarafta ev, aile ve gayrimenkul var. Üstleriniz ve yönetici konumundaki kişilerle biraz krizli bir zaman geçebilir ya da kariyer ile ilgili konularda hırslarınız yüksek.

Yükselen İkizler

Eğitim, yurtdışı, yayıncılık ve uzak yolculuklar bu dolunayda öne çıkıyor. Karşı tarafta yakın çevre, kardeşler ve kısa yolculuklar var. Zorlayan konu inançlarınız ve fikirleriniz: birine bir şey ispat etme isteği doğabilir.

Yükselen Yengeç

Krediler, borçlar, miras, sigorta ve ortak paralar bu dolunayın merkezinde, önemli bir kapanış olabilir. Karşı tarafta kendi kazancınız var. Zorlayan konu tam da bu ortak para meselesi: alacak verecek, hukuki işler biraz sizi yorabilir.

Yükselen Aslan

İkili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik bu dolunayın tam merkezinde, netleşen ya da biten bir şey olabilir. Karşı tarafta siz ve kendi isteklerinizi var. Karşı taraf sizi zorlamak, kontrol etmek isteyebilir. Güç savaşları yaşanabilir.

Yükselen Başak

İş hayatınız, günlük düzeniniz ve sağlığınız bu dolunayda iyice ön planda. Karşı tarafta flörtler, çocuklar ve eğlence var. Zorlayan konu iş ve sağlık tarafı: iş yerindeki dengeler biraz sizi zorlayabilir, sağlık konularına da ayrıca dikkat.

Yükselen Terazi

Flörtler, çocuklar, yaratıcılık ve eğlence konuları bu dolunayın merkezinde. Karşı tarafta iş hayatı, günlük düzen ve sağlık var. Zorlayan konu tam da aşk ve yaratıcılık tarafı: bir şeyi bırakamama, takıntılı bir hal söz konusu olabilir.

Yükselen Akrep

Ev, aile ve gayrimenkul konuları bu dolunayda tam merkezde, taşınma ya da yenileme gündeme gelebilir. Karşı tarafta kariyeriniz var. Zorlayan konu ev ve aile tarafı: kökten değişmesi gereken bir mesele var, aile içi güç savaşları yaşanabilir.

Yükselen Yay

Yakın çevre, kardeşler, kısa yolculuklar ve anlaşmalar bu dolunayın merkezinde, önemli bir konuşma gündeme gelebilir. Karşı tarafta eğitim ve yurtdışı var. Zorlayan konu konuşmalar ve yakın çevre: sert bir üslup, kanıtlama isteği öne çıkıyor, söylediklerinize dikkat.

Yükselen Oğlak

Para, kazanç, yeni gelir kaynakları ve sahip olduklarınız bu dolunayın odağında. Karşı tarafta ortak paralar, krediler ve miras var. Harcamalar ve kontrol etme isteğiniz sizi biraz yorabilir.

Yükselen Kova

Bu dolunay tam sizin üzerinizde, hayatınızın gidişatıyla ilgili büyük kararlar alabilirsiniz. Karşı tarafta ikili ilişkiler var. Zorlayan konu doğrudan siz: kendiniz olma ve isteklerinizin peşinden gitme dürtünüz çok kuvvetli, radikal bir karar almadan birkaç kez düşünmekte fayda var.

Yükselen Balık

Bu dolunay sizin için perde arkasında gerçekleşiyor, dışarıdan olay olarak görünmeyebilir ama içeride ciddi bir arınma var. Karşı tarafta gruplar ve arkadaşlar var. Zorlayan konu bilinçaltı ve geçmiş: adını koyamadığınız bir huzursuzluk sizi yorabilir, kendinizi geri çekmeye ihtiyacınız olabilir.

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