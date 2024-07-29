29 Temmuz - 4 Ağustos 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Haftalık yazılarımda Chiron veya Kuzey Ay Düğümü açılarına çokça değinmiyorum, çünkü bu etkiler daha uzun vadeli konuları kapsıyor ve hafta için biraz daha zayıf etkiler yaratıyor bana göre. O yüzden bu haftanın en önemli tek bir gezegensel etkileşimi var o da Venüs Uranüs karesi.

Venüs Uranüs karesi sosyal ve ikili ilişkilerimizde sarsıcı durumlar yaratabilir. Aynı zamanda eğlenceli de bir açı fakat birden fazla ilişki, sürpriz bir ilişki, eski ilişkilerin yeniden sürpriz bir şekilde canlanması gibi konular yaşayabiliriz. Sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir veya beklenmedik bir bilgi alabilirsiniz.

Bunun dışında bu hafta oldukça sakin gözüküyor. Ağustos yazımı okumanızı tavsiye ederim çünkü önümüzdeki ay oldukça hareketli.

Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Haftaya Ay Boğa’da başlıyoruz. Gün oldukça sürprizli çünkü Ay Uranüs ile kavuşacak. Ani harcamalara dikkat etmek gerekiyor.

Salı

Ay İkizler burcuna geçiyor. Mars ve Jüpiter ile kavuşum yapıyor. İletişim trafiğimiz abartılı derecede çok ve agresif. Bugün tartışma ve kısa yolculuklarda kazalara çok dikkat. Eğitim ve bilgi alma, haber verme gibi konularda, anlaşmalar için, fikirsel mücadele gereken konular için çok elverişli bir gün. Önemli konuşmalar yapılabilir.

Çarşamba

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de iletişim trafiği yüksek fakat bugün iletişimle ilgili sorumluluklar, engellemeler var. Merkür de çok durağan olduğu için bugünü önemli görüşmeler için önermem.

Perşembe

Ay Yengeç burcuna geçiyor ve sevdiklerimiz, ailemiz, duygusal ihtiyaçlarımız ön plana çıkıyor. Merkür ile uyumlu etkileşimde bugün, bugün iletişimimiz oldukça iyi, en azından duygularımızı çok iyi ifade edebiliyoruz.

Cuma

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün sorumluluklarımızla birlikteyiz fakat onlarla oldukça barışığız, duygusal ihtiyaçlarımızla sorumluluk dengesini birlikte kurabiliyoruz, ayrıca bugün öz disiplinimiz de oldukça yüksek.

Cumartesi

Ay Aslan burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde kendimizi ifademiz, egomuz, hırslarımız çok güçlü. Ay Plüton ile karşıt açı yapıyor. Bugün güç savaşlarına, manipülasyona ve krize çok açık. Fakat Neptün ile Ay’ın yaptığı yumuşak açı ile merhametimiz ve empatimiz de oldukça yüksek. Bugün sezgilerimiz çok kuvvetli, tabiri caizse bugün kalbimizi takip edebiliriz.

Pazar

Yeniay Günü. Ay Aslan burcunda ve Güneş ile kavuşuyor. Yeniay yazısını ayrıca yazacağım. Bugün oldukça eğlenceli, özgüvenli, kendimizi ifademiz aşırı yüksek. Mars ve Jüpiter ile de uyumlu etkiler alan bir yeniay. Yeni başlangıçlar, girişimler, önemli konuşmalar için bundan daha güzel bir gün olmayabilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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