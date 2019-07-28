29 Temmuz - 4 Ağustos haftası nasıl geçecek?

29 Temmuz - 4 Ağustos 2019 haftası nasıl geçecek?

Bengü Kadakal, haftalık burç yorumunuzu yazdı.

Pazartesiye dikkat!

29 Temmuz Pazartesi günü, Boğa’daki Uranüs'e kare açı yapan Aslan’da Güneş var. Bu ne demek? Bazılarımız beklenmedik duygusal patlamalar yaşayabilir. Olumlu düşünürsek de bu enerjiyi yaratıcı blokların ötesine geçmek ve bu dünya deneyimlerinin dışına çıkmak için de kullanabiliriz.

Tüm gezegenler bir araya toplanıyor

30 Temmuz Salı günü Ay hala Balsamik Ay evresinde Yengeç burcunda, Satürn, Neptün, Plüton ve Merkür ile bağlantı kuruyor. Duygusal hissetmek ve kendi güvenlik ve besleyici anlayışınıza bağlanmak bugün iyi hissetmek için ihtiyacımız olan şeydir.

Niyetlerinizi Yeni Ay’la beraber belirleyin

Çarşamba, 31 Temmuz, Ay sabahın erken saatlerinde Aslan’a giriyor. Neye tutkuyla bağlı olduğunuz ve yaşamı sevmek ve zevk almak için neye ihtiyacınız olduğu konusunda kalbinizi açıp hedefler ve niyetler belirlemenin zamanı geldi. Bugün sizin için sıkıntılıysa, Yeni Ay niyetinizi belirlemek için kendinizi iyi hissedene kadar bekleyin. 1 Ağustos Perşembe, ne hakkında yaratıcı olmak istediğinize odaklanmaya devam edin ve akışına izin verin.

İlişkilerde gerginlikler olabilir

2 Ağustos Cuma, günün haberleri Venüs’le Uranüs kavuşması. Bu, bazı insanlar için bir gerginlik yaratabilir, çünkü Aslan’daki Venüs, ilgi odağı olmakla çok ilgilenmektedir, hak ettiği şey budur. Ancak bu ikisi arasındaki açı nedeniyle ilişkilerimizde huzursuz hissedebiliriz. Üstelik Uranüs'ün bize sunduğu enerji, normal rutinden uzaklaşarak özgürlüğü, rahatlık alanlarımızın ötesine geçmemizi istiyor. Bu, neyi sevdiğiniz ve neye değer verdiğinizle ilgili eşsiz imkanlar günüdür.

Merkür yine devrede!

Merkür hala bizi sıkıştırıyor, bu nedenle işler bu hafta çok kolay akmıyor. Bugünlerde sinirli ve sıkışmış hissedebiliriz, bu yüzden lütfen bir mola verin ve bu duygulara sahipseniz yargısızca kendinizi izlemenize izin verin.

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