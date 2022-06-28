29 Haziran Yengeç Yeniay'ı bizi nasıl etkileyecek?

Merhaba. 29 Haziran saat 5.52’de Yengeç burcunda bir Yeniay meydana gelecek. Yengeç burcu aile, sevdiklerimiz, evimiz, gayrimenkul, duygularımız ile alakalıdır. Bu dönemde bu konularla ilgili önemli muhasebelere gireceğimiz bir Temmuz ilk yarısı yaşayacağız. Yeniay’lar geçeceğimiz yeni bilinç yapılarını, yeni başlangıçları, alınan yeni kararları anlatır. Ayrıca bu Yeniay’ın yükseleninin de Yengeç’te olması ve Yeniay derecesinin yükselen derecesine çok yakın olması Yengeç vurgusunu kat kat artırıyor.

An derecesi ile açısal etkileşime giren gezegenlere bakacak olursak sadece Jüpiter’i görmekteyiz fakat orb yani açısal töleransı çok düşük bir durumda. Yani iki gezegen zodyak derecesi olarak neredeyse aynı. Bu da açının etkisini çok güçlendiriyor. Ve açının karakteristiği de genellikle zorlayıcı olarak kabul edilen kare açı. Fakat Jüpiter ile olan kare açılar Jüpiter iyicil bir gezegen olduğu için yine de şans veren nitelikte olarak kabul edilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken aşırı özgüven ve iyimserliktir. Ayrıca abartıya kaçma riskini de barındırır.

Ayrıca an derecesine MIRZAM ve yükselen derecesine de ALHENA sabit yıldızlarının kavuşum yaptığını görüyoruz. MIRZAM “söylecek sözü olan” anlamına gelen bir sabit yıldızdır. Bu durumda hayatımıza giren bu yeniliklerin, yengeç konularının bize verdiği mesajlara odaklanmak, hayatımızla ilgili genel bir çıkarım yapmak adına kullanabiliriz. ALHENA sabit yıldızı ise “görevi gururla taşıyan” anlamına gelir. Yani evrenin sesini dinler ve bize anlatmak istediklerini kavrayabilirsek bunu hayatımıza gururla taşıyacağımız bir misyon olarak sokabiliriz.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Ev, aile, gayrimenkul ile ilgili alanlar vurgu kazanıyor. Bu konularda aşırı iyimserlik ve abartıya kaçmamak suretiyle yapılacak yatırımlar değer getirebilir. Aile veya ev genişleyebilir.

Yükselen Boğa

Yakın çevre, kardeşler, kısa ve uzun yolculuklar, iletişim trafiği, anlaşmalar, eğitim gibi konularda vurgu getirecek bir yeniay. Abartıya kaçma, yanlış anlaşılma, felsefi veya hayat görüşü ayrılıkları ve bu konularda tartışmalara dikkat etmek gerekiyor.

Yükselen İkizler

Finansal konular, maddi durumunuz, yatırımlarınız, kazançlarınız ve borçlarınız, ortaklaşa gelirler gibi konuların vurgu kazandığı bir dönem. Arkadaşlardan gelecek destekler söz konusu olabilir. Ayrıca kariyerden elde edilen gelirler konusunda da şanslı bir dönem.

Yükselen Yengeç

Hayatınızın geneli, genel sağlığınız, görünüşünüz ve ikili ilişkiler, ortaklıklar ile ilgili vurgulu konuların olduğu bir Yeniay. Ayrıca kariyer ile ilgili konularda da oldukça şanslı fakat abartıya kaçma ve fazla iyimser olma riski taşıyan bir dönem.

Yükselen Aslan

İnzivada olduğunuz özel alanlarınız, genel psikolojiniz ve genel sağlığınız vurgu kazanıyor. Ayrıca yabancılar, yurtdışı ile ilgili konular ve bu konulardan gelen şanslar ve destekler de bu dönemin konuları arasında. Hayat görüşü çatışması yaşama ihtimalinizin oldukça yüksek olduğu bir dönem.

Yükselen Başak

Arkadaş gruplarınız, arkadaşlarınız veya proje gruplarınız vurgu altında. Fakat bu dönemde alacak verecek konuları, borçlar konusunda da çok hesaplamadığınız ekstra harcamalar çıkabilir. Arkadaşların içinde bulunduğu borçlanma konularına dikkat.

Yükselen Terazi

Kariyer ile ilgili konularda duygusal beklentilerinizin sorgulandığı bir dönem. İkili ilişkiler ve ortaklıklardan gelen destek ve şanstan da bahsedilebilir. İkili ilişkilerle ilgili kısmetli, sosyal olarak yoğun bir dönem sizleri bekliyor. Evlilik hazırlığı içerisinde olan Teraziler için oldukça elverişli.

Yükselen Akrep

Akademik konular, okul bitişi, sınavlar, yurtdışı işlemleri, yabancılarla ilgili konular ön planda. Sağlık ile ilgili de fazla iyimser olduğunuz bir dönem olabilir. İş anlamında yurtdışı konularının destekleyici ve şans getirici olduğu bir dönemdesiniz.

Yükselen Yay

Sizin için de finansal konular, ortaklaşa gelirler, sahip olduklarınız konuları ön plana çıkacak. Flörtler, eğlence, sportif faaliyetler ve çocuklar açısından oldukça şanslı. Şans oyunları için ise çok elverişli olmayabilir zira fazla iyimserlik söz konusu olabilir.

Yükselen Oğlak

İkili ilişkiler ve evlilik konuları vurgulanıyor. Ayrıca ortaklaşa işler ve danışman/danışan ilişkileri de vurgu kazanıyor. Gayrimenkul konuları şanslı konular arasında. Sizin de aileniz genişleyebilir, evlilik hazırlığında olanlar için oldukça elverişli bir zaman.

Yükselen Kova

Sizin için de özellikle sağlık konuları ön plana çıkıyor. Göğüs kafesi ve civarındaki sağlık konuları için dikkatli olmak gerekli. Yeme içme abartıya kaçabilir, dikkat. Ayrıca kardeşler, akrabalar açısından da destekleyici fakat abartıya kaçabilecek bir dönem. Fikirsel tartışmalar da yaşanabilir.

Yükselen Balık

Flörtleriniz, sahneye çıktığınız konular, sporla alakalı konular veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular ön plana çıkacak. Ayrıca finansal konular da oldukça destekleyici. Her zaman yazdığım gibi abartıya kaçmadan, doğru hesaplayarak yapılan adımlar şans getirecektir.