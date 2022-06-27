29 Haziran Yengeç Yeniay'ı burçları nasıl etkileyecek?

Önemli karmik arınmalar yaşayarak, ruhumuzun derinliklerini duyarak, dünyada yaşayabileceğimiz güzelliklerin yolunu açtığımız derin bir Yeniay sürecine başlıyoruz. Hades ve Lilith enerjisinin Ağustos ayına dek yükselmesiyle; her insanın içinde bulunan korkular, ata karmaları, karanlıklar, değersizlik duyguları, bağımlılıklar açığa çıkarak iyileşmek üzere bir ay boyunca kendini gösteriyor olacaktır. Yeniay ile karmik kontratlar sona eriyor, yeni deneyim yolculuklarına ilerliyoruz.

Sürecin şifası; içimizde yükselen her karanlık duygunun, kıskançlığın, haksızlıkların, rekabetin, ihanetlerin, kaybetme korkusunun, hırsların, kendimizi gösterme isteğinin, hastalıkların veya öfkenin, bizi iyileştirmek üzere bir blokajımızı temizlediğini bilmektir. Geçmişi suçlamak, hayata isyan etmek, hissettiğimiz karanlık duygulardan kaçmak, yalnızca deneyimi ve ulaşacağımız güzellikleri ertelememize yol açar.

İlişkilerde ise birine kendimizi tamamen adamak, onu bize bağımlı hale getirmek, içimizdeki anaç duyguları açığa çıkartmak ya da isyan, kıskançlık, kendini gösterme, intikam ve cazibemizi kullanarak sahip olma isteği, kadının içindeki Lilith ve Havva enerjisinin enerjisinin çatışmasından doğar. Erkeklerin takıntılı halleri ve kaybetme korkuları, Hades'in gücünü kanıtlayarak komplekslerini bastırma gölgesidir. Tüm bunların altında yatan travmalar, ata karmaları ve aile ilişkileridir. Anne ve babamızda kınadığımız her şeyi, onları anlayarak yargılarımızdan özgürleşmek için yaşamımıza çekeriz.

Çocukluk örüntülerimizden gelen seslere ebeveynlik ettiğimizde, anne ve babamızı yargılamadan affettiğimizde ise gerçekten büyümüş oluruz. Enerjimizi; yetersiz ve değersiz hissettiğimiz yerlerden uzaklaşmaya, hayal ve hedeflerimize odaklanmaya, sakin ve teslimiyetle ilahi adalete güven duymaya yönlendirmek, sınandığımız karanlıkta aydınlığı seçebilmektir. Dünyadaki en zor şey, tüm karanlıklara rağmen özünden ödün vermemek, aydınlıkta kalmaya ısrar etmektir. İnsanın adalet sandığı intikam duygusu, yalnızca kadere müdahaledir. Oysa ilahi adalet, kusursuz ve yücedir. Yaşadıklarımızda teslimiyette olmak, herkesin kendi yolunda öğretilerini almasını sağlar. Birine taşıdığımız negatif duygular ise, yalnızca sırtımıza yüktür.

Yeniay ile birlikte affetmenin, olanı kabul etmek demek olmadığını bilerek, size yapılanın ağırlığını serbest bırakın. Öfkenizi ve hüznünüzü ağlayarak, yüzerek, koşarak, yazarak yaşayın. Ama mutlaka yaşayın. Ve kalbinizde arındığınız karanlıkların doğacağı güzelliklere alan açın. Gerçekten özgürlüğün hafifliğine kavuştuğunuzda, kırıldığınız yerler ışıkla dolacaktır.

Yengeç Yeniay’ında dünyayı ve ülkemizi neler bekliyor?

Dünya üzerinde; patlamalar ve yangınlarla enerji akışlarının atıldığı, ilkel dürtülerimizin açığa çıktığı, savaş enerjisinin artabileceği, ekonomik anlamda Temmuz sonuna doğru hiperenflasyona ilerlediğimiz, denizlerde, bilhassa Ege kıyılarında krizlerin artabileceği dönemdeyiz.

Ülkemiz; Yeniay ülkemizi önemli ölçüde etkiliyor olacaktır. Yaşadığımız tüm kaos, kırılma, çatışma ve krizler, bir olmamıza hizmet eden karanlıkları açığa çıkartacak, bizleri bazı toplumsal karmalardan arındıracaktır. Ülkemizin imajı, kimliği ve çıkışları dünyada ses getirecektir. Dünyada ve ülkemizde Mirzam Yıldızı etkisi ile başlayacak bir olayın habercisi olan durumlar, ikincil liderlere dair olaylar açığa çıkabilir.

29 Haziran 2022 Yengeç Yeniay’ı burçları nasıl etkileyecek?

KOÇ: Aydınlık ve karanlığın dansı, hayatınızın temelinde kendini gösterirken... Kalbinizin ve ruhunuzun isteklerini duyma ihtiyacınız artabilir. Bu süreçte kendinizi her halinizle kabul etmenize vesile olacak olayları aile ilişkilerinizde ve yaşam alanınızda öğrenebilirsiniz. Çocukluk örüntülerinizden özgürleşin, gerçekten ne istediğinizi o zaman göreceksiniz.

BOĞA: Aydınlık ve karanlığın dansı, zihninizde açığa çıkarken... Sürekli konuştuğunuz, düşündüğünüz bu dönemde zihninizde yarattıklarınızın kendini hızla tezahür ettirebileceğini bilmelisiniz. O nedenle karanlık fikir ve korkulardan uzaklaşmalı, negatif insanlardan alanınızı korumalısınız. Kimlerin gerçekten yakınınız olduğunu gördüğünüz bu süreçte, hisleriniz sizi yanıltmayacaktır.

İKİZLER: Aydınlık ve karanlığın dansı, sahip olduğunuz değerlerde kendini gösterirken... Bu süreçte mali konulara dair yaşadığınız deneyimler, sizin olanı koruma ve sınır çizme ihtiyacınız, geleceğinizi güvenceye alma çabalarınız, kaybetme korkularınızdan kaynaklanabilir. Daha fazla üretmeye, yardım etmeye ve yeteneklerinizi açığa çıkartmaya odaklanın.

YENGEÇ: Aydınlık ve karanlığın dansı, iç dünyanızda yükselirken... Yaşadığınız her olaya özünüzü koruyarak, karakterinizden ödün vermeden yanıt vermek, bugünlerinizin gündemi olacaktır. Genel etkileri yoğun bir şekilde yaşadığınız bu dönem, yaşadığınız her şey sizi bir karmadan arındırarak yolunuzu açmaya hizmet edecektir. Fazla yeme ve alışveriş dürtüsüyle hislerinizi bastırmayın. Kendinizi olduğunuz gibi görüp kabul etmeye, enerjinizi yazarak, yüzerek atmaya çalışın. Bugünlerde hedeflerinize odaklanmak sizi oldukça ilerletecektir.

ASLAN: Aydınlık ve karanlığın dansı, kadersel etkilerle açığa çıkarken... Bu süreçte hisleriniz, rüyalarınız, çevrenizdeki işaretler, neyi nasıl yapmanız gerektiği konusunda size rehberlik edecektir. Güvende hissetmediğiniz her alandan uzaklaşmalısınız. Bilinçaltınızdaki korkular kendini psikolojik anlamda gösterebilir. Dinlenmek, yüzmek, terapiler almak size çok iyi gelecektir. Arınıp hafiflemeniz gereken her karanlık su yüzüne çıkıyor, berrak bir geleceğe hazırlanıyorsunuz.

BAŞAK: Aydınlık ve karanlığın dansı, sosyal çevrenizde kendini gösterirken... Yaşamınıza öğretici olarak giren karmik yol arkadaşlarınızla vedalaşıyor, yeni ve sizi yükselten çevrelere alan açıyorsunuz. Duygusal bakarak alttan aldığınız durumları, enerjinizi düşüren rakiplerinizi fark etmeye başlıyorsunuz. Bu süreçte hayallerinize odaklanmalı, size iyi gelen yol arkadaşlarınızla yeni yolculuklara devam etmelisiniz.

TERAZİ: Aydınlık ve karanlığın dansı, hedeflerinizin yolunda karşınıza çıkarken... Yükselmek, onay almak, saygınlık kazanmak için gösterdiğiniz çabanın kaynağını fark ediyor, çocukluk örüntülerinize iniyorsunuz. Bu süreçte ilerlemenizi istemeyen ve size haksızlık eden kişilerden arınırken, intikam ve kin duygularından özgürleşmelisiniz. İlahi adalete teslim olarak, yalnız kendi yolunuza odaklandığınızda yolunuz kolaylaşacaktır. Yaşadığınız tüm aile deneyimlerinin armağanı, başarılarınız olacaktır.

AKREP: Aydınlık ve karanlığın dansı, yaşamınıza anlam katarken... Yaşadığınız fikir çatışmaları, zihin karmaşaları, doğruyu görüp seçmenize hizmet edecektir. İç dünyanızda yeterince derinleşemediğiniz hayat felsefelerinizi hayatınıza uyarlamakta zorluk çekebilirsiniz. Çatışmaların yarattığı farkındalıklar size yeni gelecek fikirleri sunacak, eğitim, ticaret, medya gibi alanlarda ilerlemenizin yolu açılacaktır. Hayatın her alanında ilahi adaleti yaşadığınız, semboller ve rüyalar aracılığıyla korunduğunuz bir dönemdesiniz.

YAY: Aydınlık ve karanlığın dansı, bastırdığınız blokajları aydınlatırken... Hayatınızda ilerlemenize engel olan, kaygı ve korkuyla baktığınız konular kendini geçmişten gelerek gösterebilir. Bu süreçte fevri kararlar almamalı, yaşadığınız duygulardan kaçmamalısınız. Yüzleştikçe, içinizden attıkça, daha güçlü ilerleyebileceksiniz. Bazılarınız bu dönemde aileden kalan bir sağlık sorununu iyileştirebilir. Aynı zamanda paraya, güce, cinselliğinize, güvenmeye dair karmik korkularınızdan arınarak değer ve berekete açılabilirsiniz.

OĞLAK: Aydınlık ve karanlığın dansı, ikili ilişkilerinizde kendini gösterirken... İlişkilerde ve ortaklıklarda yaşadıklarınızla, geçmişten gelen karmalarınızdan arındığınız bir döneme başlıyorsunuz. Bu süreçte karşınıza çıkan herkes, görmeniz gereken yönlerinizi fark ettirecektir. Sadakat ve güven dolu ilişkilere alan açan bu dönemde, öz aldatmalarınızı geride bırakabilirsiniz. Aynı zamanda birlik ve destek olduğunuz herkes, sizin için de şifa olacaktır.

KOVA: Aydınlık ve karanlığın dansı, yaşamın içinde kendini gösterirken... Ruhunuzda bastırdığınız her şeyden, bedensel sağlığınızı iyileştirerek özgürleşme fırsatı bulabileceksiniz. Yaşadığımız tüm hastalıklar, biriken negatif duyguların kendini gösterme şeklidir. Değerli olduğunuzu hatırlayarak bedeninize iyi bakmalı, yaşama karşı daha iyimser ve şefkatle yaklaşmalısınız. Yaşadıklarınız, iş yeriniz ve yaşam düzeninizi ruhunuza iyi gelecek şekilde yapılandırmanızı sağlayacaktır.

BALIK: Aydınlık ve karanlığın dansı, kalbinizden hayatınıza yansırken... Hayat sahnenizin merkezine neler koyduğunuzu fark ediyor, kendinizi merkeze almaya davet ediliyorsunuz. Bugünlerde ilişkiler, yatırımlar, hobiler ve sanat alanında rekabet ve sahip olma hırsıyla hareket etmek tüm yaşam enerjinizi düşürebilir. Aşka dair yaşadıklarınız, ışığınızı daha güçlü parlatmanızı sağlayacaktır. Kalbinizin sesini dinleyerek, yalnızca kendi yolunuzda ilerleyin ve ne kadar değerli olduğunuzu unutmayın.