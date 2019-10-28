28 Ekim - 03 Kasım 2019 haftası nasıl geçecek?

28 Ekim - 03 Kasım 2019 haftası burç yorumunuz...

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28 Ekim - 03 Kasım haftası nasıl geçecek?

Değişim zamanı geldi! 

Pazartesi, 28 Ekim sabahın erken saatlerinde Akrep'teki Güneş, Boğa’daki Uranüs'ün karşısındadır. Akrep'teki Güneş, olayların gitmesine izin vermekle ilgilidir, böylece yeni bir büyüme ve dönüşüm dönemi yaratabiliriz. Bu her zaman yılın bu zamanı ile ilgilidir. 28 Ekim sabahının erken saatlerinde Uranüs’e karşı Güneş’in muhalefetiyle, eğer artık layık olmayan şeyleri aktif olarak incelemiyor, değiştirmiyor veya bırakmıyorsak, bir şeyin gitmesine izin vermek veya yeni bir şey yaratmak için fırsat olacak. Uranüs, değişimin efendisi ve büyük uyandırıcıdır.

 

Kendinizle zaman geçirin! 

29 Ekim Salı günü, Akrep'teki Ay'ın Venüs ve ardından Merkür ile bağlantı kurması sırasında, özel sakin bir zaman geçirme ve neye değer verdiğimizi inceleme fırsatımız var. Sizin için çok özel olan şeyler üzerinde çalışın ve derin yaraları iyileştirme şansını kendinize saklayın.

 

Sakin bir gün geçireceğiz! 

30 Ekim Çarşamba, günün haberi, Merkür ve Venüs'ün Akrep'teki konjonktürüdür. Bu, gün boyu derin bir sohbet başlatacak ve akşamları en yüksek noktaya ulaşacak. Ayrıca bir durumun gerçekliğini görmemiz için yardımcı olan bir özgürlüğe sahibiz. Bazen her şey yolundaymış gibi davranmaya ihtiyacımız var. Bu yüzden bugün günlük yaşamın tüm baskılarından kendimize zihinsel bir mola verelim.

 

Birkaç gün zor sürebilir! 

31 Ekim Perşembe iletişim bugün ve birkaç gün zor olacağı anlamına geliyor. Bu yüzden burada, eğer istersek sevdiklerimizle iletişim kurabileceğimizi, ancak iletişim kurmak için çok zor bir gün olduğunu söylüyorum.

 

Takıntılarınıza dikkat! 

1 Kasım Cuma günü, günün haberi Venüs'tür, Akrep'in son derecesindedir, bu nedenle aşk ilişkilerinde veya finansal olarak daha fazla yoğunluk hissedebiliriz. Akrep'teki Venüs çok tahrik edilebilir ve takıntılı olabilir.

 

Ayaklarımızın yere basacağı bir haftaya gireceğiz! 

Ay, 1 Kasım Cuma ve 2 Kasım Cumartesi günü Oğlak burcunda olacak ve bu, topraklanmış ve sağlam hissetmek için çok iyi bir enerji verecek. Ay, 3 Kasım Pazar günü sabahın erken saatlerinde Kova’ya girdiğinde, hafta başında hangi konularda çalışacağımızı düşünmeye ve yeni projeler için beyin fırtınası yapmaya başlamanın zamanı geldi.

 

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