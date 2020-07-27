27 Temmuz - 02 Ağustos 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 27 Temmuz - 02 Ağustos haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

27 Temmuz - 02 Ağustos 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
27 Temmuz 2020 Pazartesi

Merhaba, haftaya Neptün'ün Venüs'le gerilimli Jüpiter ile uyumlu açıları damgasını vuracak. Neptün Venüs karesini Venüs'ün Retro dönemine girmeden önce ve girdikten sonra iki kez yaşamıştık. Bu 3. ve sonuncu etkileşimleri olacak. Bu açı her zaman ilişkilerdeki kaygan zeminleri anlatır. Bu dönemlerde genellikle gerçekleri olduğundan farklı görmeye ve çarpıtmaya meyilli oluruz. Aklımız bize oyunlar oynar. Genellikle olguların iki ucunda gider geliriz. Ya ayaklarımız yerden kesilecek kadar romantizme kapılırız, ya da modumuz, öz değer duygumuz ve enerjimiz düşer, yataktan bile kalkmak istemeyiz. Kendimizi aldatma/aldanma döngüsü içerisinde bulabilir veya aldanma paranoyasına düşebilir, yanlış hayallerle ilişkilerimizi sabote edebiliriz. Jüpiter ile Neptün’ün olumlu kontağı ise bir rüyayı gerçek kılabilir. Hedeflerimiz ve sezgilerimiz senkron bir haldedir ve rüzgar arkamızdadır. Bir idealin peşinden koşmaya başlamak veya ektiklerimizin sonuçlarını almak için çok ideal bir zaman dilimindeyiz. Tabii Venüs Neptün etkisinden çıktıktan sonra! Maneviyat için de oldukça aşkın bir zamanda olacağız. Kendimizi meditasyona, ruhsal çalışmalara, ibadet ve yardımlaşmaya verebiliriz.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

İlişkilerde aldanmalara ve hayal kırıklıklarına açık bir gün. Bir o kadar da romantizm oktavımız yüksek olacak. Bu gün bizi kaçışa iten davranışlardan uzak durmamız gerekli. Depresyon ve melankoli söz konusu olabilir.


Salı

Ay Akrep burcunda ilerliyor. Dün ve bugün biraz daha derinlemesine düşündüğümüz, perde arkasını daha çok kurcaladığımız, etrafımıza pek güvenmediğimiz bir durumdayız. Açığa çıkan nahoş bilgiler ve Merkür – Mars'ın sert etkileşimi bizi tartışmalara sürükleyebilir.


Çarşamba

Ay, Yay burcuna geçecek, haftanın ilk iki gününe nazaran iyimserliğimiz artacak, kendimizi doğanın kollarına atmak isteyeceğiz. Kafamızda eğitim, kişisel gelişim ile ilgili planlar varsa aksiyona geçmek için güzel bir gün.


Perşembe

Düşüncelerimizde fazla fanatik davranabilir, küçük dağları ben yarattım hissine kapılabiliriz. İnançsal çatışmalar yaşayabilir, abartılı tepkiler gösterebiliriz. Maddelerin abartılı tüketimi söz konusu olabilir.


Cuma

Ay Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Bayram gününde de olsa bu günü sorumluluklarımızı, eskide kalmış işlerimizi sonlandırmak yönünde kullanabiliriz.


Cumartesi

Merkür Pluto karşıtlığı devrede olacak. Bizi geren konuların su yüzeyine çıkması ve ani patlamalar yaşayabileceğimiz bir gün. Haklı bile olsak üslubumuz yıkıcı ve yaralayıcı olabilir.


Pazar

Güneş Uranüs karesi kesinleşiyor. Planların son gün değişebildiği, beklenilmeyenin beklenildiği oldukça ilginç bir gün olabilir. Özgürlük için yanıp tutuşuyoruz. Kontrolümüzün dışında ani gelişen olaylar olabilir.


Herkese mutlu ve sağlıklı bir hafta dilerim.


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

27 Temmuz pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Yeni bir ev eşyası almayı planlıyorsanız biraz daha beklemelisiniz. Maddi olarak daha uygun olduğunuz bir dönem yaklaşıyor, sabretmelisiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Para konusunda yaşanan sorunlarda sizin haklı olduğunuz ortaya çıkacak. İftira atmaya çalışanlar ise kendi yaptıklarından utanmasalar bile susmayı öğrenecekler. Dürüst olmanın size her zaman fayda sağlayacağını görmüş olacaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU İlişkiniz konusundaki endişelerinizi dile getirmelisiniz. Kendi içinize atıp büyüttüğünüz sorunlar ileride mutlaka karşınıza çıkacaktır. İşte o zaman pişman olabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün belirsizlikler içinde kaybolup gideceksiniz ancak bu kulağa geldiği kadar kötü değil.Ne yapacağınızı tam olarak bilememek içinizdeki yaratıcı tarafı ateşleyecek ve mükemmel fikirler üreteceksiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeni yerler keşfetmek için yola çıkacağınız bir gün. Bu yolculukta size sevdiklerinizin eşlik etmesi de daha keyifli zaman geçirmenizi sağlayacak. Arada ufak sürtüşmeler yaşanabilir, aman dikkat!
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU İki kişi arasında yaşananlara müdahale etmemelisiniz. Bu büyük bir kavga bile olsa hiçbir şekilde fikrinizi söylememelisiniz. Aksi taktirde iki tarafla aranız uzun süreli olarak bozulabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sizden yaşça küçük olan birine karşı fazla sert olduğunuzu daha sonradan fark edebilirsiniz. Ondan özür dilemekten çekinmeyin, bu davranışı sergilemeniz sizi onun gözünde daha da yüceltecektir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir süreliğine yalnız kalmak size daha iyi gelecek. Yaşadıklarınızı düşünmek ve mantıklı kararlar almak için tek başınıza olmaya ihtiyacınız var.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Özel hayatıyla iş hayatının arasına belirli bir sınır çekemeyen insanların ne kadar zorlandığını bugüne dek mutlaka gözlemlemişsinizdir. Onlardan biri olmamak için ne yapmanız gerektiğini biliyor olmalısınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU İstediğinize ulaşamıyorsanız farklı yollar denemeye çalışın. Ters köşe olmak o kadar da korkulacak bir şey değil. Biraz cesur davranın ve neler olacağını izleyin.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Değişime hazırsınız ve bu da yakında gerçekleşecek. Sadece biraz daha beklemelisiniz. Şu anlık hala kendi rutininizi uygulamaya devam edin, biraz sıkılsanız da buna değecek.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Elinizdekilerin değerini bilip bunlar için evrene teşekkürlerinizi sunmalısınız. Eğer daha fazlasını elde etmek istiyorsanız küstahlık ve bencillikten bir an önce vazgeçseniz iyi olacak.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Çoğu insandan daha şanslı olduğunuz doğru. Ancak bu durum sizi bugün pek de tatmin etmeyecek. Bazı konularda şanstan daha fazlasına ihtiyacınız olduğunu anlayacaksınız.

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