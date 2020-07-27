27 Temmuz - 02 Ağustos 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba, haftaya Neptün'ün Venüs'le gerilimli Jüpiter ile uyumlu açıları damgasını vuracak. Neptün Venüs karesini Venüs'ün Retro dönemine girmeden önce ve girdikten sonra iki kez yaşamıştık. Bu 3. ve sonuncu etkileşimleri olacak. Bu açı her zaman ilişkilerdeki kaygan zeminleri anlatır. Bu dönemlerde genellikle gerçekleri olduğundan farklı görmeye ve çarpıtmaya meyilli oluruz. Aklımız bize oyunlar oynar. Genellikle olguların iki ucunda gider geliriz. Ya ayaklarımız yerden kesilecek kadar romantizme kapılırız, ya da modumuz, öz değer duygumuz ve enerjimiz düşer, yataktan bile kalkmak istemeyiz. Kendimizi aldatma/aldanma döngüsü içerisinde bulabilir veya aldanma paranoyasına düşebilir, yanlış hayallerle ilişkilerimizi sabote edebiliriz. Jüpiter ile Neptün’ün olumlu kontağı ise bir rüyayı gerçek kılabilir. Hedeflerimiz ve sezgilerimiz senkron bir haldedir ve rüzgar arkamızdadır. Bir idealin peşinden koşmaya başlamak veya ektiklerimizin sonuçlarını almak için çok ideal bir zaman dilimindeyiz. Tabii Venüs Neptün etkisinden çıktıktan sonra! Maneviyat için de oldukça aşkın bir zamanda olacağız. Kendimizi meditasyona, ruhsal çalışmalara, ibadet ve yardımlaşmaya verebiliriz.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

İlişkilerde aldanmalara ve hayal kırıklıklarına açık bir gün. Bir o kadar da romantizm oktavımız yüksek olacak. Bu gün bizi kaçışa iten davranışlardan uzak durmamız gerekli. Depresyon ve melankoli söz konusu olabilir.

Salı

Ay Akrep burcunda ilerliyor. Dün ve bugün biraz daha derinlemesine düşündüğümüz, perde arkasını daha çok kurcaladığımız, etrafımıza pek güvenmediğimiz bir durumdayız. Açığa çıkan nahoş bilgiler ve Merkür – Mars'ın sert etkileşimi bizi tartışmalara sürükleyebilir.

Çarşamba

Ay, Yay burcuna geçecek, haftanın ilk iki gününe nazaran iyimserliğimiz artacak, kendimizi doğanın kollarına atmak isteyeceğiz. Kafamızda eğitim, kişisel gelişim ile ilgili planlar varsa aksiyona geçmek için güzel bir gün.

Perşembe

Düşüncelerimizde fazla fanatik davranabilir, küçük dağları ben yarattım hissine kapılabiliriz. İnançsal çatışmalar yaşayabilir, abartılı tepkiler gösterebiliriz. Maddelerin abartılı tüketimi söz konusu olabilir.

Cuma

Ay Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Bayram gününde de olsa bu günü sorumluluklarımızı, eskide kalmış işlerimizi sonlandırmak yönünde kullanabiliriz.

Cumartesi

Merkür Pluto karşıtlığı devrede olacak. Bizi geren konuların su yüzeyine çıkması ve ani patlamalar yaşayabileceğimiz bir gün. Haklı bile olsak üslubumuz yıkıcı ve yaralayıcı olabilir.

Pazar

Güneş Uranüs karesi kesinleşiyor. Planların son gün değişebildiği, beklenilmeyenin beklenildiği oldukça ilginç bir gün olabilir. Özgürlük için yanıp tutuşuyoruz. Kontrolümüzün dışında ani gelişen olaylar olabilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı bir hafta dilerim.