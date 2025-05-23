27 Mayıs 2025 İkizler burcunda Yeniay

Esenlikler. 27 Mayıs saat 06:02’de İkizler burcunun 6. Derecesinde bir yeniay meydana gelecek. İkizler burcu iletişim kurmak, her türlü iletişimsel konu, anlaşma, kısa yolculuklar, eğitim gibi konularla ilişkilidir. Bu dönemde bu konulara çok büyük bir vurgu yaşanacak diyebilirim. Tam olarak 4 gezegen ve an haritasının yükseleni İkizler burcunda ve özellikle yönetici gezegen Merkür de İkizler burcunda ki bu da iletişim ve zeka gibi konuları aşırı derecede güçlendiriyor. Bu dönemde biraz değişken ve sıkılganız fakat öğrenme yeteneklerimiz de çok yüksek.

An haritasının yükseleni de ikizler olduğu için yükselen ile ilgili söylenecek çok fazla şey yok. Önemli bir sabit yıldız etkisi de görünmüyor. Yükselende bulunan Jüpiter anın kalitesine uzak yolculuklar, yüksek öğretim, yabancılarla ilgili konuları da getiriyor ve genel olarak şans faktörünü de oldukça artırıyor. Bu dönemde felsefi konuşmalar, felsefi düşünceler, kişisel hayatlarımızda inanç sistemleriyle ilgili bilgi artışı görülebilir, dünya genelinde ise medya oldukça güçlü, spekülasyonlar gündeme gelebilir.

An derecesine Plüton’dan bir uyumlu açı var. Bu da bu kurulan iletişimlerin, düşünce yoğunluğunun, derinleşme gücünün de oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Bildiğiniz gibi İkizler çok derinleşen bir burç değildir, çabuk sıkılır. Fakat bu dönemde zihinsel olarak sabrımız ve yoğunlaşma becerimiz de oldukça yüksek. Eğitim konuları açısından çok çok güzel bir dönem.

27 Mayıs İkizler Yeniayı'nın burçlara etkileri

Yükselen burçlar üzerinden anlatacak olursak;

Yükselen Koç

Yolculuklar, eğitim, öğrenme, anlaşmalar ile ilgili konular bu dönemde vurgu kazanacak. Kardeşlerle, akrabalarla, yakın çevreyle (komşular vb.) olan konularda dönemin önem kazanan konuları arasında.

Yükselen Boğa

Finansal konular, yeni gelir kaynakları, yurtdışı bağlantılı olabilecek gelirler bu dönemde ön plana çıkıyor. Yeni parasal anlaşmalar, iletişim trafiğinin artması da dönemin önemli konuları arasında.

Yükselen İkizler

Kişisel konular, genel sağlık konuları, görünüşünüzle ilgili konularda belirgin olaylar yaşayacağınız bir dönem. İletişim ve yolculuk trafiğinin çokça arttığı da bir dönem.

Yükselen Yengeç

Bu dönem sizin için belirsizliklerle dolu olabilir, kontrolünüz dışında olduğunu düşündüğünüz konular kafanızı biraz karıştırıyor. Çok ciddi olmasa da arkanızdan dönebilecek dedikodular konusunda biraz dikkatli olun.

Yükselen Aslan

Gelecekle ilgili düşünceler, içinde bulunduğunuz insan grupları, arkadaş grupları, proje grupları bu dönemde ön plana çıkacak. Arkadaşlarla birlikte çok sosyal bir dönem. Gruplar içerisinde öne çıkabilirsiniz.

Yükselen Başak

Kariyeriniz, eviniz, aileniz ile ilgili konular vurgu kazacak. İletişim trafiğiniz çok yüksek. İletişim konuları kariyerinizde çok belirleyici bir rol oynayacak.

Yükselen Terazi

Yurtdışı konular, yolculuklar, akademik eğitim konuları vurgulanırken kardeşler ve uzak akrabalarla ilgili konulara da dikkat çeken bir yeniay.

Yükselen Akrep

Alacak-verecek konuları, borçlar, krediler, sigortalar ile ilgili konuların ağırlık kazandığı bir dönem. Bu konularda iletişim trafiği de oldukça yüksek.

Yükselen Yay

İkili ilişkiler, evlilik ve taşınma konuları gündeme gelebilir. Karşılıklı anlaşmalar, danışmanlıklar, ortaklıklar da bu dönemin konuları arasında. Bu konularda önemli anlaşmalar sizleri bekliyor olabilir. İletişim trafiği de çok yüksek.

Yükselen Oğlak

Sağlık, günlük rutinleriniz, günlük yapmanız gereken işler, refakatçilik tarzı işler veya ev hayvanlarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Eğer sağlık operasyonu geçirecekseniz de biraz korku ve endişe yaratsa da uzun vadeli konularda destekleyici enerjiler söz konusu.

Yükselen Kova

Flörtler, aşk ve eğlence konuları çokça vurgu kazanıyor. Açık hava sporları, dışarı aktiviteleri, yürüyüş gibi aktivitelerin arttığı bir dönem olabilir veya yapmıyorsanız, niyetiniz varsa yönelebilirsiniz. Bu dönemde flörtler konusunda biraz sıkılgan ve değişken olabilirsiniz. İletişim trafiğiniz çok yüksek.

Yükselen Balık

Ev, gayrimenkul, aile konuları gündeme geliyor. Evinizi genişlettiğiniz bir dönem olabilir. Evinizle ilgili iletişim trafiğiniz ve yapacağınız anlaşmalar çok vurgu kazanıyor.