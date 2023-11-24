27 Kasım - 3 Aralık 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 27 Kasım - 3 Aralık 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

27 Kasım - 3 Aralık 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 24 Kasım 2023 11:58 Güncelleme: 24 Kasım 2023 12:00
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Esenlikler. Bu haftanın en etkileşimli gezegeni Merkür olacak. Hafta başında Neptün ile sert etkileşime girecek, sonrasında ise Satürn ile uyumlu açıda olacak. Ve hafta içinde Oğlak burcuna geçiş yapıyor olacak. Yani bu hafta başında daha hayalci, yaratıcı, dağılmaya ve zihinsel kaçışlara müsaitken hafta ortasından sonra zihnimiz Oğlak burcu ve Satürn etkisi ile çok daha disiplinli, dayanıklı ve odaklı olacak. Hafta başında yanlış anlaşılma riski varken hafta sonunda çok daha kontrollü bir iletişim üslubumuz olacak. Ayrıca hafta sonunda Venüs ile Plüton sert açısı yaşanacak. Bu da ikili ilişkilerde yüzleşme, belki ayrılık, belki yine ikili ilişkilerde hastalık yaratabilecek konuların yüzeye çıkarılıp, irdelenip, gerekli elemeler yapılıp daha sağlıklı bir yapıya doğru ilerlemesi için adımlar atılacak.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Dolunay günü! Ay ikizler burcunda haftaya başlıyoruz. Bugün iletişim trafiğimiz çok yüksek fakat Merkür de Neptün ile biraz zorlayıcı bir açıda. Bu da yukarıda anlattığım gibi biraz dalgın, yanlış anlamaya veya anlaşılmaya açık bir gün demek oluyor. Ayrıca tartışmalardan da uzak duralım.


Salı

Ay, İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün dünden çok farklı olarak bu sefer Venüs ile uyumlu açıda ve bugün düne göre çok daha diplomatik, gerginlikten uzak ve sosyal bir gün.


Çarşamba

Ay bugün Yengeç burcuna geçiyor ve güçleniyor. Duygusal gücümüz, tutkumuz, sevgimiz, sevdiklerimize olan ihtiyacımız, alınganlığımız da oldukça yüksek. Ayrıca Ay Satürn ile uyumlu etkileşimde, sorumluluklarımızın bilincinde disiplinli bir gün.


Perşembe

Ay, Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine ailemize, sevdiklerimize odaklı bir gün. Ay’ın bugün çok açısal etkileşimi yok.


Cuma

Ay, Yengeç burcundaki ilerlemesine bugün de devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ile sert etkileşimde. Sosyal ilişkilerimizde biraz yine yanlış anlaşılmalara, alınganlıklara açık. Ayrıca bir de gün içinde Neptün ile uyumlu etkileşimde, bir o kadar da merhametli ve romantik bir gün.


Cumartesi

Ay, Aslan burcuna geçiyor. Bugün özgüven anlamında, sahne anlamında mükemmel bir gün. Kendimizi ifademiz, cesaretimiz de çok güçlü. Önemli girişimler için bugün değerlendirilebilir. Ay Güneş ve Mars ile uyumlu, Jüpiter ile de sert ekileşimde. Bu günün tek riski abartı ve fazla iyimserlik.


Pazar

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs Ay karesi yaşanacak. Yine biraz gergin, fazla değişmek isteyen, birtakım küçük isyanlarla karşılaşabileceğimiz veya içimizdeki değişim ve özgürlük isteğinin çok güçlü olduğu bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


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