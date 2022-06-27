27 Haziran - 3 Temmuz 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 27 Haziran - 3 Temmuz 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

27 Haziran - 3 Temmuz 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
27 Haziran 2022 11:03 Güncelleme: 27 Haziran 2022 11:07
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Merhaba. Bu hafta oldukça hareketli etkileşimlere sahne oluyor. Merkür Chironla, Satürn'le ve Neptün ile Güneş ve Venüs Jüpiter ile etkileşime girerken, Mars ise Plüto ile etkileşime girecek.


Merkür’ün hafta başı Chiron ve hafta sonundaki Satürn uyumlu etkileşimi haftayı işlerimize, disipline, belki acılarımızı hatırlayarak öğrenmeye veya onlar ile ilgili iletişim kurmaya, zihinsel disipline işaret eden bir hafta geçireceğimizi anlatırken Neptün ile yapacağı yine hafta sonuna doğru olacak bir zorlayıcı açı ile de her ne kadar disiplinli de olsak yanlış anlaşmalara dikkat çeken bir dönem içerisinde olacağımızı da gösteriyor.


Mars ile plüton ile sert etkileşimde ve hafta boyunca biraz gergin, krizli, yüzleşmeli, kıskanç durumlar yaratabilir. Patlayıcı ve yokedici şekilde davranma riskimiz var.


Fakat hafta genelinin çok sert olduğunu söyleyemem zira Güneş kare açı da olsa Jüpiter ile abartı riski taşıyan fakat oldukça şanslı ve özgüven yükseltici bir açıya giriyor olacak. Venüs ise astrolojide en sevilen kombinasyona yani Venüs Jüpiter uyumlu açısına giriyor olacak ve bu da ikili ilişkilerimiz, sosyal ilişkilerimiz açısından oldukça şanslı ve kısmetli bir haftada olduğumuz anlamına geliyor.


Ayrıca bu hafta oldukça önemli bir Yengeç Yeniay’ı var. Ayrıca bir yazıda paylaşacağım.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Haftaya Ay İkizler ile başlıyoruz. Bugün Ay yine İkizler burcundaki Merkür ile kavuşuyor ve iletişim açısından inanılmaz hareketli bir gün geçirmemize sebep oluyor. Önemli anlaşmalar, konuşmalar bugün vuku bulabilir ve kendimizi iyi ifade edebiliriz.


Salı

Sabah saatlerinde Ay, İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Öğle saatlerinde Ay, Yengeç burcuna geçecek ve hem ikizlerdeyken hem de Yengeç’e geçiş sürecinde Neptün ile sert bir açı oluşturacak. Bu da bu günü iletişim konusunda biraz yanlış anlamalara ve hatalara açık bir hale getiriyor.


Çarşamba

Ay, Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Yeniay günü! Ay ve Güneş kavuşuyor. Gün içerisinde bu iki gezegen Jüpiter ile bir kare açı içerisinde. Oldukça iyi hissettirecek bir oluşum fakat abartılı özgüvene dikkat etmek gerekiyor.


Perşembe

Yengeç burcundaki ilerlemesine devam eden ay gün içerisinde Uranüs ile uyumlu açı içerisinde olacak. Değişiklik yapma isteğimizin yükseldiği, yaratıcı bir gün. Haftanın olumlu enerjileri devam ediyor.


Cuma

Ay, Aslan burcunda. Günün ilerleyen saatlerinde, geceye doğru Jüpiter ile bir üçgen açı yapacak olan ay zaten Aslan’da artan özgüvenimizi daha da artıracak. Bugünü sosyal aktiviteler ile veya dışarı aktiviteleri ile geçirebiliriz.


Cumartesi

Ay, Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Perşembe gününden farklı olarak bugün Ay, Uranüs ile sert etkileşimde. Fakat bu da yine değişiklik isteğinde olduğumuz bir güne işaret ediyor fakat bugün biraz daha isyankar veya fazla spontan davranabiliriz.

Pazar

Ay, Aslan burcundaki son gününde. Gün içerisinde Mars ile uyumlu açı yapacak ve enerjimizi çok yükseltecek. Bu hafta sonu ve özellikle Cuma ve Pazar günü enerjik aktiviteler, spor, dışarı aktiviteleri için oldukça verimli ve eğlenceli.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...


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Günlük burç yorumları: 27 Haziran Pazartesi

27 Haziran 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Rahatlamak, önce bir süre rahatsız olmayı gerektirebilir. Gün gevşemenizi ve gülleri koklamanızı istiyor ancak bir yandan da kollarınızı sıvayıp çalışmaya başlamaya zorlayabilir. Dönüp baktığınızda tek yaptığınız şeyin çalışmak olduğunu düşünmemeniz için araya biraz da eğlence katmakta fayda var. Bugün dengeyi sağlayabilirseniz, oldukça başarılı bir gün olabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hırslı olmak bugün sizi ilerilere taşıyabilir. Hırslı olmak burada ve şimdi ilerlemeye devam ederken rekabette ileri geçmenizi kolaylaştırır. Çabalarınız için hak ettiğiniz takdiri görmediğinizi düşünüyorsanız, bir amirinize veya patronunuza daha fazlasını istediğinizi bildirmeniz gerekebilir. Görüşünüzü kanıtlamak için kendinizi savunmaya hazır olun.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Engeller artık sizin için ortadan kalkmış olabilir. Gün, kalbinizi takip etmeniz için sizi, sezgilerinizi geliştiriyor. Büyümenin ve kendinizin daha iyi bir versiyonuna dönüşmenin yollarını arayın, özellikle son zamanlarda kendinizi sınırlı hissettiyseniz. Yolunuzda duranın ne olduğunun bir önemi yok! Evren yanınızdayken, tüm engellerin üzerinden atlayabilmelisiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Tonlarca ilginç bilgi şu anda sizin için mevcut ancak yalnızca bunları doğru bir şekilde yorumlayabilirseniz size yardımcı olacaklar. Bugün karşınıza çıkan her şeyi kendi avantajınıza kullanabilirsiniz. Her şeyden önce, içgüdülerinize güvenin! Olaylar tamamen ilk bakışta göründüğü gibi olmayabilir. Bilinçaltınızın tavsiyelerini görmezden gelmeyin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Birisi sizinle eğlenceli bir gün geçirmek isteyebilir, ancak bu aktivitelere katılıp katılmamak size kalmış. Muhtemelen insanlarla bağlantı kurmaktan mutlusunuzdur, ancak gün nasıl davranmanız gerektiği konusunda bazı güçlü fikirleri olan belirli bir kişiyi hayatınıza getirdiğinde bu durum daha az ideal hale gelebilir. Onlarla aynı fikirdeyseniz, bu harika ama değilseniz o zaman geri adım atma zamanı!
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün her şeyi yarı yarıya yapacak bir durum yok! Gün, hedeflerinize odaklanmanıza yardımcı oluyor ve sorumlu doğru insanlarla bağlantı kurmak bu durumu daha da kolaylaşacak. Gelecekteki hedeflerinize ulaşmak için bugün yapmanız gerekenleri oluşturmaya odaklanın. Yolculuk uzun da olsa tek bir adımla başlar ve bu ilk hareketi yapmak için mükemmel bir zaman.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün size ne yapacağınızı kafanızdan çok kalbiniz söylüyor olabilir. Gün boyu özel bir melodi size rehberlik edecek ve ondan faydalanırsanız size neler başarabileceğinizi hatırlatacak. Arzularınız ile realiteniz arasındaki noktaları birleştirmenize yardımcı olduğunda bunu yapmak muhtemelen daha kolay olacaktır. Mümkün olduğunca keyfinize bakın.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bir noktada dramatik duygular sizi bir gelgit gibi vurabilir. Yaşanan duygusal bir şey kalbinize çok yakın bir yere çarpabilir. Bir aile üyesi veya oda arkadaşı, işleri hafife almayı tercih ettiğinizde bazı tartışmalar çıkarabilir; bu nedenle alanınıza müdahale edildiğini düşünüyorsanız, sınırlarınızı netleştirmek için tereddüt etmeyin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Önemli bilgiler gelen kutunuza dolmak üzere olabilir. Bugünün enerjisi, özel ilişkilerinize tartışma için oldukça ciddi bir konuyu masaya getiriyor. Siz ve özel biri bir konu etrafında çabalıyorsanız, sonunda sorun çözülebilir. Bu yüzden sırf gerilimden kaçınmak için konuyu dağıtmaya çalışmayın. Muhtemelen bu durumla başa çıkmanız gerekecek.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Mesleki meseleler her an gündeme gelebilir. Bu da sizi boş zamanlarınızda bile çok çalışmaya ve aynı zamanda haklı payınızı almanızı talep etmeye itebilir. Hak ettiğinizi almıyorsanız, bir süre öfkenizi bastırmanız gerekebilir. Duygularınız taşarsa dahi diplomatik kalmaya çalışın. Hızlı çıkışlar size bir şey kazandırmayacak, aksine kaybettirecektir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün tamamen kendinize ait olabilirsiniz. Sizin için spot ışığından kaçınmak neredeyse imkânsız olacak. Hiçbir anı boşa harcamayın, kendi başınızın çaresine bakın ve herkese neleri başarabileceğinizi gösterin. İnsanların sizi takdir edebileceği şekilde sahnedesiniz ve parıldıyorsunuz. Yeni gelişen bazı romantik olaylar, modunuzu tamamen değiştirebilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Güçlü duygular, onları en az beklediğiniz anda sizi alt edebilir. Gün, kendinizden bile saklamaya çalıştığınız bir şeyin kilidini açabilir. Bu duyguları ne kadar dizginlemeye çalışırsanız, onları serbest bırakmanızı o kadar çok isteyecekler, o yüzden devam edin ve kaçmak için kapıyı kırmadan önce onları dışarı çıkarın!
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Konuşmalar bugün özel bir ağırlık taşıyor. Muhtemelen sohbet etme havasındasınız ve insanlar, sizinle konuşmaya fazlasıyla istekli olmalı. İnsanlar kişisel görüşlerini gerçekler gibi paylaşılabilir, bu nedenle gerçeği çarpıtmadan ayırdığınızdan emin olun, aksi takdirde kendinizi gerçek mantığı takip etmeyen bir ilerleyiş içerisinde bulabilirsiniz.



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