27 Haziran - 3 Temmuz 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Bu hafta oldukça hareketli etkileşimlere sahne oluyor. Merkür Chironla, Satürn'le ve Neptün ile Güneş ve Venüs Jüpiter ile etkileşime girerken, Mars ise Plüto ile etkileşime girecek.

Merkür’ün hafta başı Chiron ve hafta sonundaki Satürn uyumlu etkileşimi haftayı işlerimize, disipline, belki acılarımızı hatırlayarak öğrenmeye veya onlar ile ilgili iletişim kurmaya, zihinsel disipline işaret eden bir hafta geçireceğimizi anlatırken Neptün ile yapacağı yine hafta sonuna doğru olacak bir zorlayıcı açı ile de her ne kadar disiplinli de olsak yanlış anlaşmalara dikkat çeken bir dönem içerisinde olacağımızı da gösteriyor.

Mars ile plüton ile sert etkileşimde ve hafta boyunca biraz gergin, krizli, yüzleşmeli, kıskanç durumlar yaratabilir. Patlayıcı ve yokedici şekilde davranma riskimiz var.

Fakat hafta genelinin çok sert olduğunu söyleyemem zira Güneş kare açı da olsa Jüpiter ile abartı riski taşıyan fakat oldukça şanslı ve özgüven yükseltici bir açıya giriyor olacak. Venüs ise astrolojide en sevilen kombinasyona yani Venüs Jüpiter uyumlu açısına giriyor olacak ve bu da ikili ilişkilerimiz, sosyal ilişkilerimiz açısından oldukça şanslı ve kısmetli bir haftada olduğumuz anlamına geliyor.

Ayrıca bu hafta oldukça önemli bir Yengeç Yeniay’ı var. Ayrıca bir yazıda paylaşacağım.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Haftaya Ay İkizler ile başlıyoruz. Bugün Ay yine İkizler burcundaki Merkür ile kavuşuyor ve iletişim açısından inanılmaz hareketli bir gün geçirmemize sebep oluyor. Önemli anlaşmalar, konuşmalar bugün vuku bulabilir ve kendimizi iyi ifade edebiliriz.

Salı

Sabah saatlerinde Ay, İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Öğle saatlerinde Ay, Yengeç burcuna geçecek ve hem ikizlerdeyken hem de Yengeç’e geçiş sürecinde Neptün ile sert bir açı oluşturacak. Bu da bu günü iletişim konusunda biraz yanlış anlamalara ve hatalara açık bir hale getiriyor.

Çarşamba

Ay, Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Yeniay günü! Ay ve Güneş kavuşuyor. Gün içerisinde bu iki gezegen Jüpiter ile bir kare açı içerisinde. Oldukça iyi hissettirecek bir oluşum fakat abartılı özgüvene dikkat etmek gerekiyor.

Perşembe

Yengeç burcundaki ilerlemesine devam eden ay gün içerisinde Uranüs ile uyumlu açı içerisinde olacak. Değişiklik yapma isteğimizin yükseldiği, yaratıcı bir gün. Haftanın olumlu enerjileri devam ediyor.

Cuma

Ay, Aslan burcunda. Günün ilerleyen saatlerinde, geceye doğru Jüpiter ile bir üçgen açı yapacak olan ay zaten Aslan’da artan özgüvenimizi daha da artıracak. Bugünü sosyal aktiviteler ile veya dışarı aktiviteleri ile geçirebiliriz.

Cumartesi

Ay, Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Perşembe gününden farklı olarak bugün Ay, Uranüs ile sert etkileşimde. Fakat bu da yine değişiklik isteğinde olduğumuz bir güne işaret ediyor fakat bugün biraz daha isyankar veya fazla spontan davranabiliriz.

Pazar

Ay, Aslan burcundaki son gününde. Gün içerisinde Mars ile uyumlu açı yapacak ve enerjimizi çok yükseltecek. Bu hafta sonu ve özellikle Cuma ve Pazar günü enerjik aktiviteler, spor, dışarı aktiviteleri için oldukça verimli ve eğlenceli.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...

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