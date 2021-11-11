26.000 ton plastik Covid atığı dünya okyanuslarını kirletiyor

Yapılan yeni araştırmaya göre, kişisel koruyucu malzemelere olan yüksek talebin kontrolden çıkmış küresel bir sorun üzerinde baskı oluşturduğu tespit edildi

26.000 ton plastik Covid atığı dünya okyanuslarını kirletiyor
Yaşam
11 Kasım 2021 Perşembe

Araştırmalar, 25.900 ton ağırlığındaki Covid-19 pandemisinden kaynaklanan plastik atıkların okyanusa sızdığını ortaya koydu. Maskeler ve eldivenler gibi kişisel koruyucu malzemelerden oluşan plastik atıkların, ülkelerin düzgün bir şekilde işleme kapasitesini büyük ölçüde aştı.


Yeni yayınlanan rapora göre, pandeminin başlangıcından bu yana tahmini 193 ülke tarafından, 8.4 milyon ton plastik atık üretildi.


Nanjing Üniversitesi'nden Yiming Peng ve Peipei Wu: "Covid-19 salgını, zaten kontrolden çıkmış bir küresel plastik atık sorunu üzerindeki baskıyı yoğunlaştıran tek kullanımlık plastiklere yönelik talebin artmasına neden oldu. Plastikler, okyanusta uzun mesafeler boyunca taşınabilir, denizdeki vahşi yaşamla karşılaşabilir ve orada yaşayan canlıların yaralanmalarına ve hatta ölümüne yol açabilir" açıklamasında bulundu.


Plastiklerin altında yazan numaralara dikkat!
Plastiklerin altında yazan numaralara dikkat!

Mart ayında yapılan bir araştırmada, Hollanda'nın Leiden kentindeki kanal temizliği sırasında, tıbbi bir eldivene sıkışan ilk balık bulundu. Brezilya'da ise, ölü bir Macellan pengueninin midesinden bir PFF-2 koruyucu maske çıkarıldı.


Bilim adamları, yüzyılın sonuna kadar pandemi ile ilişkili plastiklerin neredeyse tamamının ya deniz yatağına ya da kumsallara erişeceğini tahmin ediyor. Asla çöpe atmamanız gereken 19 şey yazısını okumak için tıklayınız...


Çin'de yapılan araştırma, yanlış yönetilen plastik atıkların %46'sının, oradaki bireylerin yüksek düzeyde maske takması nedeniyle Asya'dan geldiğini, bunu %24 ile Avrupa ve %22 ile Kuzey ve Güney Amerika'nın izlediğini ortaya çıkardı.


Peng ve Wu, araştırmalarının fazla atıkların %87.4'ünün bireysel kullanımdan ziyade hastanelerden geldiğini öne sürüyor. Bireyler tarafından kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı, toplamın yalnızca %7,6'sına katkıda bulunurken, paketleme ve test kitleri sırasıyla %4,7 ve %0,3'ü oluşturdu. Covid sonrası akciğer nasıl temizlenir? yazısını okumak için tıklayınız...


"Bu durum, okyanus ortamı için uzun süreli bir sorun teşkil ediyor ve çoğunlukla kıyılarda birikiyor."


Pandeminin başlangıcından bu yılın Ağustos ayına kadar okyanuslara sızan binlerce ton maske, eldiven, test kiti ve yüz siperliği 369 büyük nehre taşındı.


Bunların başında, okyanusa 5.200 ton kişisel koruyucu atığı taşıyan Güneydoğu Irak'taki Shatt al-Arab; Batı Tibet'te doğan İndus nehri 4.000 ton ve Çin'deki Yangtze nehri 3.700 ton taşıdı. Avrupa'da Tuna, en fazla plastik pandemik atığı okyanusa taşıdı: 1.700 ton.


Bulgular, plastik atık yönetiminde özel dikkat gerektiren sıcak nokta nehirlerini ve su havzalarını vurgulamaktadır. Küresel okyanusta pandemi ile ilişkili atık salınımının uzun süreli bir etkisini bulduk. Bu yüzyılın sonunda, pandemi ile ilişkili plastiklerin neredeyse tamamının ya deniz yatağına (%28.8) ya da kumsallara (%70.5) ulaştığını gösteriyor. Bulguların özellikle gelişmekte olan ülkelerde pandemi merkez üssünde daha iyi tıbbi atık yönetimine ihtiyaç olduğunu gösteriyor.



Kaynak: https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/08/about-26000-tonnes-of-plastic-covid-waste-pollutes-worlds-oceans-study


Poşetin doğada çözünme süresinin 1000 yıl olduğunu biliyor muydunuz?

Denize, sokağa attığınız çöplerin çevreye, doğal yaşama ve sağlığımıza ne kadar zarar verdiğinizin farkında mısınız? Plastikler ve bazı atıklar, doğada binlerce yılda bile yok olmuyor. Peki plastiklerin ve atıkların doğada ne kadar sürede yok olduğunu biliyor musunuz?

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Plastik poşet: 1000 yıl
Plastik tabak: 500 yıl
Strafor: 5000 yıl - 2 milyon yıl
Cam şişe: 4000 yıl
Pet şişe: 400 yıl
Sakız: 5 - 25 yıl
Kaset: 100 - 1000 yıl
Sigara izmariti: 1 - 2 yıl
Bebek bezi: 550 - 450 yıl
Gazete: 6 hafta
Pil: 3000 yıl
Deterjan: 400 yıl
Poliüretan köpükler: 1000 yıl
Kutu teneke: 50 - 200 yıl
Kağıt mendil: 1 ay
Karton süt kutusu: 3 ay
Çakmak: 100 yıl
Olta: 600 yıl

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