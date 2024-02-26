26 Şubat - 3 Mart 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta birbirine tezat gezegensel etkiler sözkonusu. Mars Jüpiter karesi ile haftaya başlıyoruz. Bu da özgüven ve iyimserliğimizi aşırı yükselten bir etki. Tartışmalara, kavgalara, yangınlara, kazalara da ortam tanıyan bir etki diyebiliriz. Felsefi, dini tartışmalar, fikir ayrılıkları, dünyada da din ile ilgili birtakım operasyonlar ya da saldırılar gerçekleşebilir.

Ayrıca Merkür de Jüpiter ile altmışlık yapacak. Bu da iyimserliğimizi artıran bir etki, eğitim, anlaşmalar, yolculuklar gibi etkileri pozitif anlamda büyütecek.

Güneş de Merkür ile kavuşacak ve Jüpiter ile altmışlık yapacak. Yukarıda saydığım etkileri bir kez daha tekrar edebiliriz. Fakat Merkür ile kavuşan güneş bir de Satürn’e kavuşum yapacak. Kavuşum astrolojide daha güçlü bir etki kabul edilir diğer tüm açı formasyonlarına göre. Bu durumda Satürn pesimistliği ve disiplini, çalışkanlığı bu dönemde Jüpiter iyimserliği ve abartısından biraz daha ağır basacak diyebiliriz. Jüpiter etkilerini satürnün negatif etkilerini azaltan bir etki olarak görebiliriz.

Son olarak Venüs Uranüs karesi ile haftayı kapatacağız. Bu da sosyal ve ikili ilişkilerde isyankar hareketleri, değişiklik talep eden hareketleri tetikleyebilir. Olumlu anlamda eksantrik ve değişik günler gecireceğiz ve sosyal ilişkilerimizde daha çok eğleneceğiz.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya ay Başak burcunda başlıyoruz. İş, sorumluluk, sağlık, pazartesi sendromu dolu bir gün, fakat Ay Neptün ile sert etkileşimde, bu da bizi bugün tembelliğe çeken, kaçışlara çeken bir tarafın olduğunu da gösteriyor. Ay günün ilerleyen saatlerinde Terazi burcuna geçiyor.

Salı

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün içerisinde birbirine çok yakın olan Venüs ve Mars ile uyumlu etkileşimde. Bugün denge, uyum, sosyal ilişkiler ve ikili ilişkiler açısından çok güzel bir gün. Ayrıca güzellik ile ilgili konularda da aksiyon alınabilir.

Çarşamba

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Konu yine sosyallik, karşılıklı, ortaklaşa konular, diplomasi. Ay’ın gün içerisinde çok fazla gezegensel etkileşimi yok.

Perşembe

Ay Akrep burcuna geçiyor. Akrep burcunda biraz kötümser, krizli, yoğun duyguların çok olduğu bir gün olabilir zira Ay Pluto ile de sert etkileşimde. Bu güne çok dikkat etmek gerekiyor.

Cuma

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akrepteki seyri ay’ın bu hafta biraz zorlu. Bugüne de dikkat çekmek isterim. Ay Venüs Mars ve Uranüs ile sert etkileşimde. Aniden ortaya çıkabilen tartışmalar, sosyal konularda anlaşmazlıklar sözkonusu olabilir.

Cumartesi

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşam saatlerinde Yay burcuna geçecek ay ile iyimserliğimiz akşam saatlerinde daha çok artacak. Hafta sonunu aktivitelerine hazır olun.

Pazar

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. İyimser bir gün daha demek isterdim ama Güneş’e de çok yakın olan Satürn ile sert etkileşimde hatta sırasıyla Güneş ve Merkür ile de sert etkileşimde olacak. Anlaşmazlıklar olabilir, ihtiyaçlarımızın karşılanmadığını düşündüğümüz biraz karamsar bir gün olabilir. Pazar günü olmasına rağmen iş ve sorumluluklar olabilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum...

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya