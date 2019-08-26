26 Ağustos - 1 Eylül haftası nasıl geçecek?

26 Ağustos - 1 Eylül 2019 haftası nasıl geçecek?

26 Ağustos - 1 Eylül 2019 haftası burç yorumunuz...

Değişim zamanı! 26 Ağustos Pazartesi günü Başak'taki Venüs, Boğa’daki Uranüs ile açı yapıyor. Bu süreçte, neyi sevdiğimizi ve değer verdiğimizi tanımlayabiliriz, böylece neyin işe yaramadığını, neyin çok rutin hale geldiğini fark edip onları bırakabiliriz. Uranüs'ün kıvılcımı, sıkışıp kaldığımız yerde büyümemizi ve değişmemizi istiyor.

Uranüs, bu hafta kendisine bağlanan tüm gezegenleri yenilenmiş bir özgürlük, genişleme ve bağımsızlık duygusuyla besliyor.

Harekete geçmek için güzel bir döneme giriyoruz! 28 Ağustos Çarşamba Uranüs ile bir sonraki bağlantımız, bu sefer Mars'la. Mars ve Uranüs bağlandığında, enerjik hissediyoruz ve harekete geçmemiz gerekiyor. Bu iyi bir şey, bu yüzden oturmayın. Sizin için önemli olanı başarmak için büyük bir dürtümüz var ve enerji seviyelerimiz yüksek. Öyleyse bu enerjiyi hissediyorsanız, sizin için gerekli olduğunu gördüğünüz yerde harekete geçin. Sadece oturup hiçbir şey yapmazsanız, bu enerji kaygı hissi uyandırır ve hepimiz bunun kolay bir şey olmadığını biliyoruz. En azından ne yapmanız gerektiğine dair hiçbir fikriniz olmasa bile, dışarıya çıkın ve hareket edin, yürüyün, enerjiyi hareket ettirecek bir şeyler yapın.

Odaklanmış ve motive hissedeceğiz. 29 Ağustos Perşembe, Merkür, Başak’a girecek. Neden ev işi yapmak, bir diyet başlatmak veya yeni bir egzersiz rutini yapmak istediğinizi merak ediyor olabilirsiniz. İşte bu nedenden... Hepimizin daha odaklanmış hissetmesinin nedenidir. Merkür de bu işim içinde ve yardıma ihtiyacınız olan her türlü ayrıntıyı çözmeye hazır.

Yenilikçi ve yaratıcı güçlere merhaba diyin! 30 Ağustos Cuma günü Başak Yeni Ay'da. Bu, yeni ayın dünyaya çok yakın olduğu için ekstra bir gücü olduğu anlamına gelen süper bir aydır. Bize yenilikçi ve yaratıcı güçler sağlayacak. Bu dönemde bizim için neyin önemli olduğuna dair ayrıntılara odaklanıyoruz. Bir şeyleri yeniden düzenliyor ve yerleştiriyoruz, böylece daha organize ve topraklanmış hissedebiliyoruz. Yaşamlarımızda ne istediğimizi ve istemediğimizi analiz eden Uranüs, bu konuda çoktan bize yardımcı oldu.

Niyetlerinizi belirleyin! 31 Ağustos ve 1 Eylül günleri, üzerinde çalıştığınız şeye dayanarak hedefler ve niyetler belirlemeye devam edin. Pazar Merkür, Uranüs'le olan bağlantısını kuracak, bu yüzden yaşamımızda istediklerimizi yazmamıza ve iletişim kurmamıza ve gerçekten anlamamıza yardımcı olacak. Pazar günü Venüs ve Satürn arasındaki üçlü yön, tüm hafta boyunca üzerinde çalıştığınız şeyleri dengelemek ve yeni ortaklıklardaki bağlılığı teşvik etmek için çok yararlıdır.

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