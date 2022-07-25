25-31 Temmuz 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Haftanın açıları biraz zorlayıcı. Bu haftamız çokça kare açı ile geçecek. Öncelikle Venüs Jüpiter karesini deneyimleyeceğiz. Bu açı özelliği olarak zorlayıcı olmasına rağmen Venüs ve Jüpiter iyicil olduğu için özgüven yükseltici ve iyi hissettiren bir açıdır. İkili ilişkilerde kısmetli bir açıdır. Güzel zamanlar geçirmemizi, şanslı olmamızı sağlar. Fakat bir sonraki kare Merkür Mars karesi. Bu da kaza riskini, kavga, tartışma riskini beraberinde getiren bir açı. Ayrıca Merkür Uranüs ile de bir kare açı gerçekleştirecek. Bu hafta gerçekten kavga ve tartışmadan, aşırı sert ve keskin konuşmalardan uzak durmak gerekiyor veya istenmeyen kopuşlara sebep olabilir.

Hafta sonunda ise Venüs Chiron ile ve Merkür Satürn ile yine kare açı gerçekleştirecek. Venüs’ün kare açısı ikili ilişkilerde zorlanmaya, acılarımızı tetikleyecek durumlara, Merkür Satürn karşıtlığı ise hafta genelindeki cesur ve tartışmacı iletişimlerin yerini iletişimsel engellere, zorluklara, yokluklara, pesimizme ve belki küslüklere bırakacak. Ayrıca hafta içerisinde Aslan burcunda bir Yeniay var. Yazısını ayrıca hazırlayacağım.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Güne Ay İkizler burcundayken başlıyoruz. İletişim trafiğinin arttığı bir dönem fakat Ay’ın Neptün ile yapacağı kare açı ile yanlış anlaşılmalara açık, biraz kafamızın karıştığı bir dönem olabilir.

Salı

Venüs Jüpiter karesine Ay bugün eşlik ediyor ve Yengeç burcuna geçiyor. Sevdiklerimize ve duygusal ihtiyaçlarımıza odaklandığımız, biraz fazla iyimser, yemek konusunda aşırıya kaçabilme tehlikesini barındıran bir gün.

Çarşamba

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Mars ve Uranüs ile uyumlu açı gerçekleştirecek olan Ay Günü enerjik geçirmemize sebep olacak. Daha cesur kararlar aldığımız, sıra dışı kararlar aldığımız bir gün olabilir.

Perşembe

Ay, sabah saatlerinde Yengeç burcunda seyrine devam edecek. Öğle saatlerinde Aslan burcuna geçerek zaten Güneş’in Aslan burcunda olduğu Aslan etkili günlerde bu etkiyi çokça artıracak. Özgüvenimizin yükseldiği, eğlenceye ve sahnede olmaya odaklandığımız bir gün. Ayrıca bugün Yeniay günü!

Cuma

Ay, Aslan burcunda Merkür ile kavuşacak. Gün içerisinde iletişim trafiğinin hızlanacak. Entelektüel faaliyetler, önemli anlaşmalar, konuşmalar için güzel bir gün olabilir.

Cumartesi

Ay, Aslan burcunda günün büyük çoğunluğunda devam edecek. Ay’ın gün içerisinde fazla bir açısı olmayacak. Akşam saatlerinde ise Ay Başak burcuna geçerek sağlığımıza daha çok odaklandığımız günler başlayacak.

Pazar

Ay, Başak burcuna dün itibariyle geçmişti. Gün içerisinde Ay’ın çok önemli bir açısı olmayacak. Daha çok sağlığa, hijyene, sorumluluklarımıza odaklandığımız bir Pazar günü geçireceğiz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...

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