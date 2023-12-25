25 - 31 Aralık 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Yılın son haftası gezegensel açıdan çok hareketli. Venüs Neptün üçgeni ile haftaya başlayacağız. Romantik, küslüklerin, kırgınlıkların düzeldiği, barış havasının estiği günlerle haftaya başlıyoruz. Sonrasında Merkür Neptün ile sert etkileşime girecek. Yine hafta başı diyebiliriz. Biraz kafalarımız da karışık, kendimizi iyi ifade edemeyebiliriz. Merkür de retro olduğu için bu döneme önemli konuşma ve anlaşmaları getirmeyi hiç tavsiye etmiyorum.

Sonrasında Güneş Jüpiter ile üçgende. Tam bir noel baba açısı :). Şans, hediyeleşme, kısmet, genişleme, eğitim, yolculuklar bu dönemde çok vurgulanıyor. Merkür ayrıca Mars ile de kavuşacak. Bu da yine kafaların karışık olmasına ek olarak tartışmacı bir havayı da beraberinde getiriyor. Ekstra ekstra dikkat etmeliyiz.

Venüs’ün Plüton altmışlığı da bu hafta yaşanacak. İkili ilişkilerde temizleme, derinlik, birtakım düzenlemeler, derine inip kirli olanların çıkarıp yıkanması veya atılması gibi konuları temsil edecek.

Son olarak Venüs Yay burcuna geçecek ve akrep’in negatif enerjisinden kurtulacağız. Daha iyimser, keşfetmek isteyen, meraklı bir duruma gelecek sosyal ilişkilerimiz. Ayrıca Jüpiter de uzun süren retro hareketini bitirip ileri harekete geçecek ki bu astrolojide oldukça olumludur. Artık genişleme ve şans yaşadığımız konularda olay bazında hız yaşanacak diyebilirim. Geriye dönüp düzeltme dönemi, şansı kısmeti içeride yaşama dönemi sona erdi.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay İkizler burcunda haftaya başlıyoruz. İletişim trafiğimiz yüksek. Ay’ın gün içerisinde pek bir açısal etkileşimi yok.

Salı

Haftanın tehlikeli günlerinden. Ay sabah ikizler burcunda, öğlen Yengeç burcuna geçecek. Bu arada hem Merkür Mars kavuşumu ile hem de Neptün ile sert etkileşimde. Bugün yanlış anlaşılmalı tartışma dolu bir gün olabilir, dikkat.

Çarşamba

Ay Yengeç burcunda ilerliyor ve bugün çok açısal etkileşimde değil. Yengeç burcundaki ay güçlüdür, duygusal olarak kendini iyi ifade eder ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda şanslıdır.

Perşembe

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Neptün ile uyumlu açı yapacak ve gün çokça hassas, empatili, duygusal ve romantik geçecek.

Cuma

Cumartesi

Ay Aslan burcuna geçiyor. Gün içerisinde Jüpiterle de sert etkileşimde. Bugün bir önceki günün duygusal ve yumuşak halinden son derece farklı. Daha eğlenceli ve abartan durumda. Yeni yıl hazırlıkları başlasın.

Pazar

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine eğlenceli, güzel bir gün. Uranüs ile kare yapan ay yılın son gününü çok değşik ve eksantrik bir hale getirebilir. Bugün çok fazla sıradışı şeyler yapmamaya dikkat edelim. Yeni yılınız kutlu olsun.

Herkese mutlu ve sağlıklı bir 2024 diliyorum.

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