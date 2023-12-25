25 - 31 Aralık 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 25 - 31 Aralık 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

25 - 31 Aralık 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 25 Aralık 2023 11:00
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Esenlikler. Yılın son haftası gezegensel açıdan çok hareketli. Venüs Neptün üçgeni ile haftaya başlayacağız. Romantik, küslüklerin, kırgınlıkların düzeldiği, barış havasının estiği günlerle haftaya başlıyoruz. Sonrasında Merkür Neptün ile sert etkileşime girecek. Yine hafta başı diyebiliriz. Biraz kafalarımız da karışık, kendimizi iyi ifade edemeyebiliriz. Merkür de retro olduğu için bu döneme önemli konuşma ve anlaşmaları getirmeyi hiç tavsiye etmiyorum.


Sonrasında Güneş Jüpiter ile üçgende. Tam bir noel baba açısı :). Şans, hediyeleşme, kısmet, genişleme, eğitim, yolculuklar bu dönemde çok vurgulanıyor. Merkür ayrıca Mars ile de kavuşacak. Bu da yine kafaların karışık olmasına ek olarak tartışmacı bir havayı da beraberinde getiriyor. Ekstra ekstra dikkat etmeliyiz.


Venüs’ün Plüton altmışlığı da bu hafta yaşanacak. İkili ilişkilerde temizleme, derinlik, birtakım düzenlemeler, derine inip kirli olanların çıkarıp yıkanması veya atılması gibi konuları temsil edecek.


Son olarak Venüs Yay burcuna geçecek ve akrep’in negatif enerjisinden kurtulacağız. Daha iyimser, keşfetmek isteyen, meraklı bir duruma gelecek sosyal ilişkilerimiz. Ayrıca Jüpiter de uzun süren retro hareketini bitirip ileri harekete geçecek ki bu astrolojide oldukça olumludur. Artık genişleme ve şans yaşadığımız konularda olay bazında hız yaşanacak diyebilirim. Geriye dönüp düzeltme dönemi, şansı kısmeti içeride yaşama dönemi sona erdi.


Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay İkizler burcunda haftaya başlıyoruz. İletişim trafiğimiz yüksek. Ay’ın gün içerisinde pek bir açısal etkileşimi yok.


Salı

Haftanın tehlikeli günlerinden. Ay sabah ikizler burcunda, öğlen Yengeç burcuna geçecek. Bu arada hem Merkür Mars kavuşumu ile hem de Neptün ile sert etkileşimde. Bugün yanlış anlaşılmalı tartışma dolu bir gün olabilir, dikkat.

Çarşamba

Ay Yengeç burcunda ilerliyor ve bugün çok açısal etkileşimde değil. Yengeç burcundaki ay güçlüdür, duygusal olarak kendini iyi ifade eder ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda şanslıdır.

Perşembe

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Neptün ile uyumlu açı yapacak ve gün çokça hassas, empatili, duygusal ve romantik geçecek.

Cuma



Cumartesi

Ay Aslan burcuna geçiyor. Gün içerisinde Jüpiterle de sert etkileşimde. Bugün bir önceki günün duygusal ve yumuşak halinden son derece farklı. Daha eğlenceli ve abartan durumda. Yeni yıl hazırlıkları başlasın.


Pazar

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine eğlenceli, güzel bir gün. Uranüs ile kare yapan ay yılın son gününü çok değşik ve eksantrik bir hale getirebilir. Bugün çok fazla sıradışı şeyler yapmamaya dikkat edelim. Yeni yılınız kutlu olsun.


Herkese mutlu ve sağlıklı bir 2024 diliyorum.


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Günlük burç yorumları: 25 Aralık Pazartesi

25 Aralık 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Kişisel görüşler değerlidir ancak her zaman tamamen doğru olmayabilir. Farklı bir şeye ne sıklıkla bakarsanız bakın, eğer zihniniz açık değilse onu tamamen doğru bir perspektiften göremezsiniz. İçgüdülerinizi dinleyebilirsiniz ama ona göre hareket etmek her zaman akıllıca değildir. Bilen birinin rehberliğini takip etmek bugün daha kolay olabilir. Özgüveniniz artıyor ve şans kesinlikle üzerinizde parlıyor. Bu, uzun uzun ne yapacağınızı düşünmenin zamanı değil. İçinizde bir dürtü olduğunda onu takip edin. İlk önce düşünmeden hareket etmek tuhaf gelebilir ancak şu anda hiç şüphesiz içgüdülerinize güvenebilirsiniz. Kendinize kendinizi şaşırtma şansı verin.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugün istikrarlı bir ilerleme kaydedeceksiniz. İnsanlara sunabileceğiniz iyi tavsiyeler var ve bu, deneyimlerinize dayanıyor. Hedeflerinize ulaşmak veya konumunuzu güçlendirmek için şimdi somut adımlar atmak isteyebilirsiniz. Geçmişte veya perde arkasında yaptığınız işler işinize yarayabilir. Aynı zamanda içsel bilgeliğinizi ve deneyiminizi işinize uygulama ve özellikle kendinizle ve başarılarınızla gurur duyma zamanıdır. Eski işlerle ilgilenmek veya yarım kalmış işleri halletmek artık mantıklı ve özgürleştirici olabilir. Gün, merakınızı harekete geçirerek daha derin arzularınızla iletişime geçmenizi sağlar.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugün hedeflerinize doğru daha çok çalışmak için motive olabilirsiniz ve istikrarlı, adım adım yaklaşmak şu anda en iyi sonucu verir. İşleri yavaş ama emin adımlarla ele almak sizin için de daha doğal bir hale geliyor. Anlamlı bir proje üzerinde çalışmaya veya hayatınızı küçük ama ölçülebilir şekillerde güçlendiren veya iyileştiren pratik meselelerle ilgilenmeye karar verebilirsiniz. Uzun vadede sizin için en iyisinin ne olduğunu düşünmek, bugün daha iyi kararlar vermenize yardımcı olabilir. Gelecekteki benliğiniz ile ilgilenmeye çalışıyorsunuz. Bugün sabırlı olmak daha kolaydır ve size büyük fayda sağlar. Ayrıca akıllıca tavsiyelerle karşılaşmak için de iyi bir zaman.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün, düşünceli bir ruh halindesiniz ve muhtemelen bu sayede bazı yararlı keşifler yapacaksınız. Gün, hazırlığın ve öngörünün değerini görmenize yardımcı olur. Hırsınız hoş ve motive edici bir şekilde harekete geçiyor ve sizi dikkat etmeniz gereken pratik ayrıntılara odaklanmaya teşvik ediyor. Bir patronla, ebeveynle veya otoriteyle iyi geçinmek odak noktası olabilir ve ödüller getirebilir. Anlık tatmin aramak yerine uzun vadeli düşünüyorsunuz. Özel bir göreve mutlu bir şekilde odaklanılabilir. Bugün, hayatınızın bir alanını güvence altına almak veya organize etmek için sizi güzel bir şekilde konumlandırıyor. Sağlam bir şey başarma arzunuz artıyor, duygusal ihtiyaçlarınızı güçlendiriyor.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugün ilişkilerdeki gelişmeler veya üretkenlik için güçlü bir zaman. Birine veya bir projeye olan bağlılık konusunda kendinizi başarılı hissedebilirsiniz. Ne mutlu ki, şimdi yaptığınız olumlu jestler ve eylemler geleceğiniz üzerinde somut bir etkiye sahip. Bugün güçlü sorumluluk duygunuzla, başka bir güne erteleyebileceğiniz görevleri üstlenmek için mükemmel bir zaman. Gün aynı zamanda arkadaşlık, denge ve uyum ihtiyacınızı vurguluyor. Artık, bir ilişkiyi sürdürmek için iyi durumdasınız. Basit ve samimi jestler bugün beğeni kazanıyor. İlerleyen saatler duygusal dinlenme ve tazelenme için kendinizi bir kenara çekme ihtiyacına işaret ediyor.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugün enerjinizi toplamak veya adım adım bir şeyler inşa etmek için iyidir. İşleri aceleye getirmenin sizi çok uzağa götürmediği açıkça ortaya çıkabilir. Şimdi en iyi sonuçları elde etmek için gelecekteki başarının temellerini atmaya odaklanmayı hedefleyin. Sağlık ve çalışma hedeflerinizi ilerletmek için mükemmel bir zaman ancak yavaş ama emin bir yaklaşım tercih edilir. Hayatınızdaki küçük şeylerin üstesinden gelmek, güveninizi ve genel bakış açınızı önemli ölçüde geliştirebilir. Ertelemediğiniz zaman kontrolün sizde olduğunu daha çok hissedersiniz. Neyse ki, kendinize ayak uydurmak ve hatalardan ders çıkarmak daha doğal geliyor. Bu koşullar altında daha iyi sağlık ve alışkanlıklara yönelik bir plan bir araya gelebilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugün kendinizi önceliklerinize daha bağlı hissedersiniz ve bu da oldukça iyi hissettirir. Pratik bir zihin çerçevesi devreye girer. Bugünün enerjileri sizi somut ilerleme kaydetmeye teşvik ediyor. Bir hedefe ulaşmak için çok çalışmaya isteklisiniz ve kendinizi mutlu bir şekilde özel bir göreve adayabilirsiniz. Sizin için önemli olan biriyle yapılan çalışmalarda güzel bir bir araya gelme veya karşılıklı anlayış duygusu olabilir. Şimdi sorunları bir kenara bırakıp sorumlulukları kabul etmek her zamankinden daha kolay. İnsanların zamanınızla ilgili talepleri normalden daha güçlü olabilir ve kendiniz için hayır demeyi hatırlamanız gerekebilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugün sorumluluk alma veya organize olma konusunda kendinizi harika hissedebilirsiniz. Ev yaşamını, aileyi veya işi iyileştirme konusunda küçük ama sağlam ilerlemeler olabilir. Örneğin, en yakınınızdakilerle huzur bulmak için daha çok çalışabilir veya ev dünyanızda ya da işinizde fiziksel iyileştirmeler yapabilirsiniz. Yaşamın bu alanlarının işlevselliğinden daha fazla gurur duyarsınız. Daha büyük planlarınızı ileriye taşımadan önce günlük işlerinizi düzene koymanın en iyisi olduğuna karar verebilirsiniz. Artık hayata dikkatli yaklaşmanın muazzam bir değeri var. Hayatınızı bir arada tutan pratik ayrıntılara kendinizi adamak için iyi bir zaman. Sadece dikkat sürenizi uzatmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli tatmin de bir hedef olabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugün istikrarlı bir tempoyu destekliyor ve bir konuda yavaş ama emin adımlarla ilerlemek iyi hissettirebilir. İstikrar ve çabaya yönelme olasılığınız daha yüksektir. Bugünlerde çok çeşitli bilgiler alıyorsunuz ve bunu uygulamaya hazırsınız! İyi bir sohbet aksamakta olan bir ilişkiye iyi gelebilir ve aranızdaki bağı güçlendirebilir. Bir söz veya taahhütte bulunabilirsiniz ya da daha hırslısınız ve uzun vadeli bir hedefe ulaşmak için çaba harcamaya daha isteklisiniz. Hayatınızda duygusal, zihinsel ve fiziksel düzeyde küçük iyileştirmeler yapmanın değerini görüyorsunuz. Sorumlu olmak bugün iyi hissettiriyor!
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugün doğru yolda olduğunuzu hissedebilirsiniz, özellikle de işleri yoluna koymak için yavaşlarsanız. Bugün gerçekçi bir bakış açısı kazanırsınız ve kendinizi topraklanmış hissedebilirsiniz. Gün, ölçülü olmayı ve uzun vadeli hedeflere özel ilgiyi teşvik eder. Şimdi, size hayattaki basit zevkleri hatırlatan aktiviteler özellikle tercih ediliyor. En iyi sonuçları elde etmek için mali durumunuzu güçlendirmenin veya istikrara kavuşturmanın yollarını arayın. Daha sonra hayata geçse bile, denenmiş ve doğru yöntemlerin ödülleri vardır. Siz hayata iyi bakarsanız, o da size karşılık verir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugün sağduyu pek çok konuda yanınızda. Hayatınızı ve geleceğinizi iyileştiren ve güçlendiren faaliyetlerle kendinizi güçlendirmenin tam zamanı! Şimdi iyi tavsiyelerden, pratik haberlerden ve faydalı sohbetlerden keyif alabilirsiniz. Bugün küçük başarıları takdir ediyorsunuz! Beklentileriniz makul olduğunda ruh haliniz daha istikrarlı olur. Kendinizi bir şeyler öğrenmeye yöneltmek ileride ödüller getirebilir. Gerçekçi, kasıtlı ve ılımlı eylemleri tercih eden günün enerjisinde cesur hareketlerin pek bir anlamı yoktur. Çalışmalar, eğitim ve beceri geliştirme olumlu bir odak noktası olabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugün ılımlı bir temponun tadını çıkaracaksınız. Hayatınızı küçük ama tatmin edici yollarla güçlendirmeye çalışmak için iyi bir zaman. Perde arkasında bir şeyler yaptığınız, yeniden toparlanmanıza ve ruhunuzu yenilemenize yardımcı olan bir zaman olabilir. İhtiyaçlarınızla daha iyi temasa geçtiğinizde kendinize biraz zaman ayırmanız özellikle yararlı olabilir. Bugün değerli uğraşlara odaklanmayı tercih ediyorsunuz; güvenilir sonuçlar arıyorsunuz! Bir bulmacanın daha fazla parçasını görmek muhakeme yeteneğinizi ve kararlarınızı geliştirir. Ayrıca yarım kalmış işleri halletmek, sonuca varmak veya uzun vadeli bir sorunu çözmek için mükemmel bir konumdasınız; bu da bakış açınız ve sağlığınız için harikalar yaratabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün istikrarlı, ılımlı bir yaklaşım benimsemekten mutlusunuz. Sosyal, insani veya kişisel mutluluk hedeflerinize odaklanmanız mümkün. Yavaşlamanın, biraz dikkatli olmanın veya ilerlemeden hemen önce tüm ayrıntıları ele almanın değerini görüyorsunuz. Uzun vadeli planlarınızı düşünmek ve bunları güvence altına almak veya güçlendirmek için adımlar atmak için iyi bir gün. Arkadaşlar veya grup bağlantıları destekleyici olabilir ve ilişkilerinizin pratik tarafı ön planda olabilir. Kişisel mutluluk veya grup hedeflerine yönelik sağlam bir şekilde çalışmak artık verimli ve tatmin edici olabilir. Gün özellikle istikrara kavuşturma, taahhüt etme ve sürdürme çabalarını desteklemektedir.


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