24 Şubat - 2 Mart 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta enteresan dönüşler var. Mars hafta başında ileri harekete geçerken hafta sonunda Venüs Nisan ortasına kadar sürmek üzere geri harekete başlayacak. Mars tabii bu hafta aslında durağan durumda kalacak diyebilirim her ne kadar hareketi kağıt üstünde ileri olsa da. Venüs de aynı şekilde geri harekete geçinceye kadar durağan kalacaktır. Yani bu hafta sosyal ilişkiler ve ikili ilişkiler açısından durağan diyebilirim. Ayrıca Mars Yengeç burcundan çıkıncaya kadar hala çok da güçlü bir pozisyonda değil. Yani hala enerjimiz, kendimizi iddiamız, özgüvenimiz çok da güçlü değil. Oldukça alıngan ve duygusalız. Venüs de maalesef Koç burcunda güçsüz ve retro ile iyice güçsüz bir duruma düşecek. İkili ilişkilerde özellikle durağan bir dönem geçireceğiz diyebilirim.

Haftanın en etkileşimli gezegeni yine Merkür. Bu hafta Merkür Satürn ve Neptün ile kavuşum yapacak. Bu çokça kötümser bir etki. Tüm gezegenler balık burcunda. Hem kaçış, hem hayatın zorlayıcı, sert etkisi, sorumlulukların fazlalığı. Bu hafta oldukça fazla pazartesi sendromu hissedebiliriz. Neptün ve Balık etkisi de yanlış anlaşılma, aldanma, kaos getiren durumları da beraberinde getirebilir. Ayrıca oldukça yaratıcı, özellikle beynin yaratıcı tarafını, sağ tarafını çokça kullanacağımız, duygusallığımızın ve empatimizin çok fazla olduğu bir hafta geçireceğiz.

Yaratıcılığı tetikleyen bir etki daha var. Merkür Uranüs altmışlığı. Bu da yine yaratıcılık adına farklı yollardan ilerleyebileceğimiz, duygularımız kadar aklımızı da kullanabildiğimiz bir döneme işaret ediyor.

Güneş Jüpiter karesi ise yine hafta sonunun belirgin etkileri arasında. Hafta başı biraz kötümser olsa da hafta sonu çok iyimser diyebilirim. Hatta handikap yaratabilecek derecede iyimser bir dönem. Yine yanlış anlaşılma, aldanma, iletişim ve yolculuklarda kaos getirebilen karmaşa getirebilen durumlar yaratabilir buna karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Oğlak burcunda haftaya başlıyoruz. Görev ve sorumluluk ağırlıklı bir pazartesi. Ay, Mars ile zorlayıcı bir açı yapıyor. Tartışmalara biraz açık. Fakat Satürn, Uranüs ve Merkür ile uyumlu etkileşimde. Aslında yaratıcılık ve iletişim açısından güzel bir gün. Öz disiplinimiz de yüksek.

Salı

Ay Kova burcuna geçiyor. Gün içerisinde Pluto ile kavuşum yapacak. Biraz krizli, gergin bir gün olabilir. Güç savaşları yaşayabiliriz.

Çarşamba

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün daha sakin bir gün, Ay’ın diğer gezegenle açısal etkileşimi bugün yok. Entelektüel, grup çalışmalarına yatkın, sosyal bir gün.

Perşembe

Ay öğle saatlerinde Balık burcuna geçecek. Bugün de Ay’ın açısal etkileşimi pek yok. Düne göre daha evcimen, hayal ve yaratıcılığımıza dönük, daha duygusal bir gün.

Cuma

Yeniay günü. Ay Güneş ile Balık burcunda kavuşuyor. Bugün duygusal ve iyimserliğimizin çok yüksek olacağı bir gün. Bugün çok savruk ve değişken olabiliriz. Ay İkizler burcundaki Jüpiter ile sert etkileşimde. Abartı, değişkenlik, fazla özgüven, dikiş tutturamamak çok fazla. Ayrıca Ay Mars ile de uyumlu. Cesaretimiz, fiziksel enerjimiz yüksek.

Cumartesi

Ay bugün de balık burcunda. Günün ilerleyen saatlerinde Koç burcuna geçecek. Enerji daha da artacak akşam saatlerinde. Fakat sabah ve gün ortası çok tembel geçebilir, uykucu olabiliriz, iletişim trafiğimiz yine de yüksek ama yanlış anlaşılmalara da kurban gitme riskimiz var.

Pazar

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Bugün haftanın en güzel günü. Ay Venüs ile kavuşumda ve Jüpiter ile uyumlu. Çok kısmetli, şanslı, sosyal, ikili ilişkiler açısından çok güzel eğlenceli bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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