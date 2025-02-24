24 Şubat - 2 Mart 2025 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 24 Şubat - 2 Mart 2025 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

24 Şubat - 2 Mart 2025 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 24 Şubat 2025 11:00
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Esenlikler. Bu hafta enteresan dönüşler var. Mars hafta başında ileri harekete geçerken hafta sonunda Venüs Nisan ortasına kadar sürmek üzere geri harekete başlayacak. Mars tabii bu hafta aslında durağan durumda kalacak diyebilirim her ne kadar hareketi kağıt üstünde ileri olsa da. Venüs de aynı şekilde geri harekete geçinceye kadar durağan kalacaktır. Yani bu hafta sosyal ilişkiler ve ikili ilişkiler açısından durağan diyebilirim. Ayrıca Mars Yengeç burcundan çıkıncaya kadar hala çok da güçlü bir pozisyonda değil. Yani hala enerjimiz, kendimizi iddiamız, özgüvenimiz çok da güçlü değil. Oldukça alıngan ve duygusalız. Venüs de maalesef Koç burcunda güçsüz ve retro ile iyice güçsüz bir duruma düşecek. İkili ilişkilerde özellikle durağan bir dönem geçireceğiz diyebilirim.


Haftanın en etkileşimli gezegeni yine Merkür. Bu hafta Merkür Satürn ve Neptün ile kavuşum yapacak. Bu çokça kötümser bir etki. Tüm gezegenler balık burcunda. Hem kaçış, hem hayatın zorlayıcı, sert etkisi, sorumlulukların fazlalığı. Bu hafta oldukça fazla pazartesi sendromu hissedebiliriz. Neptün ve Balık etkisi de yanlış anlaşılma, aldanma, kaos getiren durumları da beraberinde getirebilir. Ayrıca oldukça yaratıcı, özellikle beynin yaratıcı tarafını, sağ tarafını çokça kullanacağımız, duygusallığımızın ve empatimizin çok fazla olduğu bir hafta geçireceğiz.


Yaratıcılığı tetikleyen bir etki daha var. Merkür Uranüs altmışlığı. Bu da yine yaratıcılık adına farklı yollardan ilerleyebileceğimiz, duygularımız kadar aklımızı da kullanabildiğimiz bir döneme işaret ediyor.


Güneş Jüpiter karesi ise yine hafta sonunun belirgin etkileri arasında. Hafta başı biraz kötümser olsa da hafta sonu çok iyimser diyebilirim. Hatta handikap yaratabilecek derecede iyimser bir dönem. Yine yanlış anlaşılma, aldanma, iletişim ve yolculuklarda kaos getirebilen karmaşa getirebilen durumlar yaratabilir buna karşı dikkatli olunması gerekiyor.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Oğlak burcunda haftaya başlıyoruz. Görev ve sorumluluk ağırlıklı bir pazartesi. Ay, Mars ile zorlayıcı bir açı yapıyor. Tartışmalara biraz açık. Fakat Satürn, Uranüs ve Merkür ile uyumlu etkileşimde. Aslında yaratıcılık ve iletişim açısından güzel bir gün. Öz disiplinimiz de yüksek.


Salı

Ay Kova burcuna geçiyor. Gün içerisinde Pluto ile kavuşum yapacak. Biraz krizli, gergin bir gün olabilir. Güç savaşları yaşayabiliriz.


Çarşamba

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün daha sakin bir gün, Ay’ın diğer gezegenle açısal etkileşimi bugün yok. Entelektüel, grup çalışmalarına yatkın, sosyal bir gün.


Perşembe

Ay öğle saatlerinde Balık burcuna geçecek. Bugün de Ay’ın açısal etkileşimi pek yok. Düne göre daha evcimen, hayal ve yaratıcılığımıza dönük, daha duygusal bir gün.


Cuma

Yeniay günü. Ay Güneş ile Balık burcunda kavuşuyor. Bugün duygusal ve iyimserliğimizin çok yüksek olacağı bir gün. Bugün çok savruk ve değişken olabiliriz. Ay İkizler burcundaki Jüpiter ile sert etkileşimde. Abartı, değişkenlik, fazla özgüven, dikiş tutturamamak çok fazla. Ayrıca Ay Mars ile de uyumlu. Cesaretimiz, fiziksel enerjimiz yüksek.


Cumartesi

Ay bugün de balık burcunda. Günün ilerleyen saatlerinde Koç burcuna geçecek. Enerji daha da artacak akşam saatlerinde. Fakat sabah ve gün ortası çok tembel geçebilir, uykucu olabiliriz, iletişim trafiğimiz yine de yüksek ama yanlış anlaşılmalara da kurban gitme riskimiz var.


Pazar

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Bugün haftanın en güzel günü. Ay Venüs ile kavuşumda ve Jüpiter ile uyumlu. Çok kısmetli, şanslı, sosyal, ikili ilişkiler açısından çok güzel eğlenceli bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


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Günlük burç yorumları: 24 Şubat Pazartesi

24 Şubat 2025 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Mars, 6 Aralık 2024'ten beri süregelen geri hareketinin ardından bugün durağanlaşıyor ve ileri hareketine dönüyor. Bu akşam, ateşli gezegen durağan haldeyken doğrudan hareketine başlıyor. Mars yön değiştirirken, bugün (ve bu hafta) Mars'ın enerjisi havada yoğun şekilde hissediliyor. Önümüzdeki haftalarda yavaş ama emin adımlarla hevesimizi yeniden inşa etmemiz muhtemel. Duraksayan projeler ilerlemeye başlıyor ve kendimizi daha güvenli ve iddialı hissediyoruz. Önceliklerimiz netleştikçe, son zamanlardaki kararlarımız veya projelerimiz hakkında fikrimizi değiştirebiliriz. İdeal olarak, arzularımız hakkında daha fazla şey öğrenmiş oluruz ve motivasyon seviyemiz artar. Ancak, bugün bu değişim gerçekleşirken en iyisi bekleyip görmek. Mars bugün ileri hareketine dönmeden önce, Merkür Mars ile üçgen açı yaparak fikirlerimizle bir şeyler yapma, öğrenme, öğretme veya tartışma isteğimizi harekete geçiriyor. Son derece uyanık ve farkında hissediyoruz, sohbetlerimizde heyecan veya enerji var. Ayrıca ilgi alanlarımız ve keşiflerimiz konusunda daha tutkulu hissediyoruz. Yine de, Merkür'ün Plüton ile yaptığı yarı kare, günün ilerleyen saatlerinde bizi hafifçe şüpheci hale getirebilir. Bu etki, biraz gerginlik, zihinsel huzursuzluk ve endişe yaratabilir. Kontrol edemediğimiz bir meseleye takılıp kalma eğiliminde olabiliriz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugün hayal gücünü eylemle birleştiren uğraşlar senin için oldukça faydalı olabilir ve coşkun güçlü. Ayrıca, yönetici gezegenin Mars, iki aydan uzun süren geri hareketinin ardından bugün ileri dönüyor. İdeal olarak, bu geri hareket sırasında yaşadığın gecikmeler seni faydalı bir şekilde yönlendirmiş olmalı. İlerledikçe, ev, aile, aşk ve yaratıcı projeler konusunda daha fazla netlik kazanacaksın. Bir girişimin hız kazandığını, bir dönüm noktasına ulaştığını veya yeniden başladığını görebilirsin. Arzuların daha net hale geliyor ve yeni başlangıçlar konusunda daha güvenli hissediyorsun. İnsanların artık daha açık sözlü olduğunu fark edeceksin ve belirsizlik döneminin ardından bu oldukça ferahlatıcı olacak. Sen de yaklaşımında daha doğrudan ve kendinden emin olabilirsin, ki bu tam da sana uygun bir durum.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, Mars bugün iki aydan uzun süredir devam eden geri hareketinin ardından ileri dönerek bir dönüm noktasına işaret ediyor. Kenara itilen, göz ardı edilen veya ertelenen şeyler bunaltıcı görünebilir, ancak önümüzdeki günler ve haftalarda bunları ilerletme fırsatı bulacaksın. Engeller kalkıyor! Son dönemde yaşanan ulaşım ve iletişim problemleri de düzelmeye başlıyor. Kendini ifade etme, fikirlerini savunma veya komşular ve kardeşlerle ilgili yaşanan zorlukları geride bırakma zamanı geldi. Önümüzdeki haftalarda sorunlu alanları daha aktif bir şekilde çözmeye odaklanacaksın. Başkalarının ne dediğine ve yaptığına daha az dikkat ettikçe üzerindeki baskılar azalıyor. Ulaşım ve eğitimle ilgili karmaşalar da azalabilir. Hareketli günlerin devam edecek ama her şey çok daha net bir şekilde ilerleyecek. Yani, önce sorunları çözmekle vakit kaybetmek yerine, doğrudan ölçülebilir ilerlemeler kaydedebileceksin. Artık gereksiz gürültüyü görmezden gelmek daha kolay olacak. Günlük işlerin daha az kaotik hale geliyor. İşleri yavaş ama emin adımlarla ele al ve eğer son zamanlardaki kararlarından pişmanlık duyuyorsan, bunları adım adım düzeltmeye çalış.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, bugün duygularını ifade etme konusunda daha cesursun ve sorunlara ya da kusurlara takılıp kalmak hiç ilgini çekmiyor. Karşılaştığın konularla yüzleşmek için güçlü bir enerjiye sahipsin. En iyi sonuçları almak için mantığını ve duyarlılığını birlikte kullanmalısın. Mars, iki aydan uzun süredir devam eden geri hareketinin ardından bugün ileri dönerek finans ve iş ile ilgili alanlarda bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu durum, nihayetinde eğitim veya evrak işleriyle ilgili problemleri çözmene yardımcı olacak, ancak şimdilik iş ve para konularını ileriye taşımaya odaklanabilirsin. İlerledikçe arzuların senin için daha net hale geliyor. Mars geri hareketteyken biraz yavaşlamaktan fayda sağlamış olabilirsin, ancak bu yön değişikliği, daha ileriye dönük, doğrudan ve spontane bir yaşam için iyi bir haber. Motivasyonun ve özgüvenin artıyor. Finansal konular ve para kazanma girişimlerinde daha fazla ilerleme kaydedecek ve önceliklerini daha iyi belirleyebileceksin. Coşkun giderek yükseliyor!
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, enerjini hangi alana yönlendirirsen yönlendir, şu anda kayda değer bir ilerleme kaydedeceksin. Çevrendekiler ya çabalarını destekliyor ya da kendi yolunda ilerlemen için sana alan tanıyor. Düşüncelerin daha büyük konulara yöneliyor ve zihnini genişlettikçe yeni dünyalar açılıyor. Ayrıca, Mars bugün geri hareketini tamamlayıp ileri dönüyor ve önümüzdeki haftalarda kararlılığını güçlendirerek kişisel planlarını ve projelerini ilerletmeye başlayacaksın. Eylem planların daha net hale geldikçe enerji ve motivasyon seviyelerin artıyor. Ne istediğin konusunda daha net olman işleri büyük ölçüde basitleştiriyor! Yeniden enerji ve güç kazanıyor, çabalarının karşılığını daha belirgin ve motive edici bir şekilde görüyorsun. Ancak bu değişim bir anda gerçekleşmeyecek. Geçiş süreci biraz zorlu olabilir, bu yüzden şimdilik işleri yavaş ve emin adımlarla ilerletmek en iyisi. Şu an aceleyle kararlar alma veya hızlı adımlar atma zamanı değil.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, iki aydan uzun süren geri hareketinin ardından Mars bugün ileri dönerek arzularını netleştiriyor. Artık geçmişteki kırgınlıklara tutunma eğilimin azalsa da, üzerinde çalışman gereken içsel konular daha belirgin hale geliyor. Mars, bir süre daha güneş haritanın arka planında hareket ederek dikkatini iç dünyana yönlendirecek, ancak 18 Nisan'da burcuna tekrar girdiğinde harekete geçmeye hazır olacaksın. O zamana kadar, kendini geliştirme programlarına katılmak, gönüllü çalışmalar yapmak ve güvendiğin biriyle sorunlarını konuşmak için iyi bir dönemdesin. Geçmiş yaralarını taşımaktan çok, onları iyileştirmeye odaklanıyorsun. En iyi sonuçları almak için kararlarını yavaşça almalı ve kendini kademeli olarak harekete geçirmelisin. Bugün, dikkatin dağılsa da, araştırma yapmak, anlamak ve gözlemlemek açısından verimli bir gün olabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugün hafif bir huzursuzluk, seni ilginç deneyimlere, yeni fikirlere veya keşiflere götürebilir. Başkalarından öğrenmeye istekli olduğun gibi, onların da kendilerini ifade etmelerini teşvik ediyorsun. Ancak, bugün aynı zamanda Mars'ın yön değiştirdiği bir gün ve işleri aceleye getirmemekte fayda var. Mars, iki aydan uzun süren geri hareketinin ardından bugün ileri dönerek bir dönüm noktasına işaret ediyor. İlerledikçe, arzuların ve ihtiyaçların konusunda daha net olacaksın. Arkadaşlık ilişkilerin düzelmeye başlayabilir ve duygusal karmaşalar yavaş yavaş çözülebilir. Kimlerin gerçekten yanında olduğunu öğreniyorsun, isteklerin ve duyguların daha da netleşiyor. Hemen sonuç beklemek yerine, sabırlı ol ve zamanla her şeyin yoluna gireceğine inan. Daha az karmaşık bir yaşam tam da şu anda ihtiyacın olan şey olabilir! İdeali, geçmişe bir kez daha dönüp, bu kez olaylara yeni bir bakış açısıyla yaklaşmak olacaktır.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, şu anda iş arkadaşlarınla ilişkilerini güçlendirme veya işine ve çalışma tarzına dair tutumlarını gözden geçirme fırsatı bulabilirsin. Bunun yerine, işini daha verimli veya gelişmiş bir şekilde ele almanın yollarını keşfedebilirsin. Bugün, motivasyonun ve coşkun yüksek. Ayrıca, Mars iki aydan uzun süren geri hareketinin ardından bugün ileri dönüyor. Bu geri hareket dönemi, seni daha iyi yollara yönlendirmek açısından muhtemelen faydalı oldu. Önümüzdeki haftalarda, kariyerinle ilgili konular, ister çalışma koşulları, ister netlik, ister işine ve genel hedeflerine duyduğun güven açısından iyileşme gösterebilir. Engeller kalkıyor ve artık daha çok kendi şartlarında çalışıyorsun. Son zamanlarda iş hayatında yaşanan duygusal mesafe veya karmaşa yerini daha doğrudan bir yaklaşıma bırakıyor. İlerledikçe, daha net bir yön hissi kazanacak ve işlerini ileri taşımaya daha fazla zaman ayıracaksın. Şu anda en iyi stratejin, anında sonuç beklemek yerine bu yeni sürece yavaşça uyum sağlamak olacaktır.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugün Merkür ve Mars'ın uyumlu açısı, belirsizlikler içinde bile özgüvenini artırmana yardımcı olabilir. Fazla düşünmek yerine işleri halletmeyi tercih ediyorsun. Yine de, bugün konuşmalar oldukça hareketli olabilir ve kendini ifade etme isteğin artabilir. Ancak genel olarak, şimdilik bekleyip görmek daha iyi olabilir. Bugün Mars'ın ileri hareketi, eğitim, projeler, yayın çalışmaları, iş, sağlık, hukuki konular veya seyahat gibi alanlarda bir dönüm noktasına veya ilerleme sinyaline işaret ediyor. Kariyer yolun veya statünle ilgili zorluklar veya gecikmeler yaşadıysan, bu konuların Nisan sonlarından itibaren düzelmeye başlaması muhtemel. Bugünden itibaren cesaretin, özgüvenin ve netliğin geri dönüyor! Projeler ve kişisel ilgi alanların daha büyük ödüller getirebilir. Ancak, her şeyi bir anda üstlenmeye çalışma. Geri hareketin ardından işleri yavaş ve kontrollü bir şekilde ilerletmek en iyisi.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, planlarındaki değişiklikler ve hafif bir huzursuzluk, önemli yeni fikirler ve keşiflere yol açabilir. Bugün özellikle ev veya finansal bir meseleyle ilgili harekete geçmeye odaklanabilirsin. Ayrıca, Mars iki aydan uzun süren geri hareketinin ardından bugün ileri dönerek bir dönüm noktasına işaret ediyor. Özellikle finansal konular veya bir partnerle olan maddi ilişkilerle ilgili karmaşıklıklar çözülmeye başlıyor. Son dönemde yerinde sayıyormuş gibi hissettikten sonra, bu konularda (ve genel olarak hayatta) daha doğrudan bir yaklaşımı benimsemek rahatlatıcı olacak. Önümüzdeki haftalarda daha fazla enerji ve net bir yön hissedeceksin. Son aylarda paylaşım, fikirler, görüşler veya ulaşım ile ilgili yaşanan sıkıntılar düzelmeye başlıyor. Yakında, belirsizlik içinde kalan eğitim veya seyahatle ilgili konuları da çözüme kavuşturma fırsatı bulacaksın. Önündeki dönemi, sorunlarla doğrudan ve cesurca yüzleşmek için kullan, ancak harekete geçerken temkinli ol ve sürece yavaşça adapte ol.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugün farklı bir şey yapmaktan veya bir fikri hayata geçirmekten keyif alabilirsin. Bunu yaptıkça kendini daha iyi hissedeceksin. İletişimde hassasiyet bugün doğal gelmeyebilir, ancak oldukça etkili ve doğrudan olabilirsin. Mars, iki aydan uzun süren geri hareketinin ardından bugün ileri dönüyor ve arzularını netleştiriyor. Hayatın daha akıcı ve düzenli hale gelmeye başlıyor; ideal olarak, artık ne istediğin (ve ne istemediğin) konusunda daha iyi bir fikre sahipsin. Mars, 18 Nisan'a kadar burcuna karşıt konumda kalmaya devam edecek ve son zamanlarda ilişkilerde doğrudan iletişim kurmak zor olsa da, dinamikler artık düzelmeye başlıyor. İlerledikçe, sorunlarla daha açık bir şekilde yüzleşebilirsin. Bu süreçte bazı gerilimler yaşanabilir, ancak çözümler de ufukta görünüyor. Özellikle iş ortaklığı içeren maddi projeler hız kazanabilir. Bir ilişki konusunda ilerleme isteğin yoğun olabilir ya da artık devam etmek için yeterli bilgiye ve psikolojik donanıma sahip olduğunu hissedebilirsin. En iyi sonuçları almak için harekete geçerken sürece yavaşça adapte ol!
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, Mars bugün iki aydan uzun süren geri hareketinin ardından ileri dönüyor. Bu değişim biraz kaotik ve kafa karıştırıcı hissettirebilir, ancak önümüzdeki haftalarda ortaklıklar, özel projeler, iş ve sağlık konularında yavaş ama istikrarlı ilerlemeler görmeye başlayacaksın. Şimdi bir dönüm noktasına ulaştığını hissedebilir ve üzerinde düşündüğün konularda yakında kararlar alıp harekete geçmeye hazır olabilirsin. Hatta bu alanlarda harika ikinci şanslar yakalayabilirsin. Sevdiğin şeyler için daha fazla çaba sarf etme ya da sağlık ve wellness ile ilgili konulara daha fazla odaklanma konusunda kendini ilham dolu ve motive hissedebilirsin. Mars geri hareketindeyken büyük kararları ağırdan almak zorunda kaldın ve durumu hissetmeye çalıştın, ancak artık hayat daha az karmaşık hale geliyor. Bugün coşkulu ve heyecanlı hissedebilirsin, ancak en iyi sonuçları almak için yeni başlangıçlara kendini yavaşça alıştırmaya çalış.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, Mars bugün geri hareketini bitirerek aşk ve yaratıcılık alanında ileri dönüyor. Önümüzdeki haftalarda yaratıcı uğraşlarında ve daha sonra iş ve sağlık konularında ilerleme kaydetmeye başlayacaksın. Bu dönem, işleri tekrar rayına oturtmak için harika bir fırsat sunuyor. İdeal olarak, yöntemlerini veya yaklaşımlarını geliştirebileceğin alanları keşfettin ve şimdi değişiklik yapmaya hazırsın. Ayrıca, daha net düşünecek ve ne istediğini daha iyi bileceksin. Son haftalarda yaşanan soğukluk veya kafa karışıklığı yerini açıklık ve doğrudanlığa bırakmaya başlıyor. İlerledikçe, daha fazla boş zamanın olacak, kişisel çekiciliğin artacak ve kendine olan güvenin güçlenecek. Ancak bugün, bu değişimin gerçekleşmesine izin vermek için harekete geçmek yerine gözlem yapmak daha iyi olabilir.


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