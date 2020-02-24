24 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek?

24 Şubat - 1 Mart 2020 haftası nasıl geçecek?

Rümeysa Ergüden, 24 Şubat - 1 Mart 2020 haftası burç yorumunuzu yazdı...

Normalde dikkatin sizin üzerinizde olmasından hoşlanıyor olmanıza rağmen bu hafta biraz daha kendi halinizde kalmayı tercih edeceksiniz. Koç burcunda geçtiğimiz günlerde yaşanan transit en büyük arzularınızı dile getirmenize yardımcı oldu. Şimdi ise onları gerçek hayata geçirmek için çalışmalara başlayacaksınız.

23 Şubat tarihinde Venüs’ün Jüpiter ile beraber 10. evde yapacağı kare açı işinize daha mantıklı bir şekilde yaklaşmanızı sağlayacaktır. Bunun sebebi muhtemelen arkadaşlarınızı veya patronlarınızı memnun etmek olacak. Bu süreçte gelen teklifleri kabul etmeden önce dikkatli olmalısınız.

Günlük burç yorumları! (23 Şubat 2020 Pazar)