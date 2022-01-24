24 - 30 Ocak 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Haftanın en önemli gezegen etkileşimleri Merkür’ün Oğlak burcuna geri dönmesi ve Plüton ile kavuşum yapması, Güneş Uranüs karesi ve Venüs retrosunun sonlanması olacak. Merkür gerilemesine devam ederken Kova burcunda Oğlak burcuna geçecek. Bu dönemde geçmişe dönük düşünceleri, hareketleri ve yeniden yapılandırmaları yaşadığımız, yarım kalmış işleri tamamlamak için oldukça elverişli bir dönem.

Venüs de bu hafta Oğlak burcunda gerilemenin son düzlüğüne giriyor olacak. Retro veya ileri hareketlerin başlangıçlarında gezegenler Stationary dediğimiz durağan pozisyonlarda bir süre kalırlar. Bu da gezegen ileri harekete başlasa bile bir süre hız kazanıncaya kadar yine etkilerini yavaş gösterdiği anlamına gelir. Yani Venüs’ün ileri hareket etkilerini tam hissedebilmek için ayın son gününü beklemek durumunda kalacağız.

Haftanın son günlerinde yaşayacağımız Merkür Plüton kavuşumu konuşmalarda, iletişimde açığa çıkarıcı ve dönüştürücü etkileri beraberinde getiriyor. Bu dönemde daha fazla kurcalayıcı ve problem çözümü adına krizlere girmeye istekli olabiliriz. Güneş Uranüs karesi ile de kendimizi ifademiz farklılaşabilir, yeni yollar, yaratıcılığa açık konular, isyan ve ani hareketler içerisinde kalabiliriz.

Günlük etkilere geçecek olursak...

Pazartesi

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Satürn ile de bir uyumlu açısı var. İkili ilişkilerimize odaklandığımız ve hem bu konularda hem de genel olarak sorumluluk bilinciyle hareket ettiğimiz bir gün.

Salı

Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Merkür ve Güneş ile açıları zorlayıcı. Özellikle sabah saatleri biraz anlaşmazlıklar içerebilir. Duygusal yoğunluğumuzun arttığı bir gün.

Çarşamba

Duygusal yoğunluğumuz yüksek, Ay Akrep burcunda. Haftanın en zorlayıcı günlerinden. Ay Gün içerisinde Satürn ile sert bir açı gerçekleştirecek. Bugün sorumlulukların yükü fazla olabilir, duygusal ihtiyaçlarımız karşılanmayabilir.

Perşembe

Ay Yay burcuna geçiyor ve daha neşeli bir duygu durum içerisine giriyoruz. Gün içerisinde ay’ın uyumlu açıları ile haftanın en iyimser ve rahat günü. Önemli toplantı ve görüşmeler bu güne alınabilir.

Cuma

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de uyumlu açılar içerisinde. Güneş ile yapacağı uyumlu açı yine insanlarla iyi anlaştığımız, duygusal ihtiyaçlarımızın karşılandığı ve özgüvenimizin yüksek olduğu bir güne işaret ediyor.

Cumartesi

Ay Yay burcunda ilerliyor. Merkür’ün sert açısı hariç yine iyimser ve özgüvenli bir gün. Bir tek Merkür sert açısı ile tartışmalı, eski defterlerin açıldığı ve fazla sorgulayıcı bir gün olabilir. Akşam saatlerinde Ay Oğlak burcuna geçiyor.

Pazar

Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Sorumluluklarımıza odaklandığımız bir gün. Fakat gün içerisinde henüz ilerlemeye başlamış Venüs ile ay bir kavuşum gerçekleştirecek. Günü güzelleştirecek, ikili ilişkilere odaklayacak. Ayrıca yaratıcılığımız da oldukça yüksek, gün içerisinde eğlenceli ve farklı aktiviteler yapabiliriz zira Ay Uranüs ile uyumlu açı içerisinde.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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