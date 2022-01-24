24 - 30 Ocak 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 24 - 30 Ocak 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

24 - 30 Ocak 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
24 Ocak 2022 Pazartesi

Merhaba. Haftanın en önemli gezegen etkileşimleri Merkür’ün Oğlak burcuna geri dönmesi ve Plüton ile kavuşum yapması, Güneş Uranüs karesi ve Venüs retrosunun sonlanması olacak. Merkür gerilemesine devam ederken Kova burcunda Oğlak burcuna geçecek. Bu dönemde geçmişe dönük düşünceleri, hareketleri ve yeniden yapılandırmaları yaşadığımız, yarım kalmış işleri tamamlamak için oldukça elverişli bir dönem.


Venüs de bu hafta Oğlak burcunda gerilemenin son düzlüğüne giriyor olacak. Retro veya ileri hareketlerin başlangıçlarında gezegenler Stationary dediğimiz durağan pozisyonlarda bir süre kalırlar. Bu da gezegen ileri harekete başlasa bile bir süre hız kazanıncaya kadar yine etkilerini yavaş gösterdiği anlamına gelir. Yani Venüs’ün ileri hareket etkilerini tam hissedebilmek için ayın son gününü beklemek durumunda kalacağız.


Haftanın son günlerinde yaşayacağımız Merkür Plüton kavuşumu konuşmalarda, iletişimde açığa çıkarıcı ve dönüştürücü etkileri beraberinde getiriyor. Bu dönemde daha fazla kurcalayıcı ve problem çözümü adına krizlere girmeye istekli olabiliriz. Güneş Uranüs karesi ile de kendimizi ifademiz farklılaşabilir, yeni yollar, yaratıcılığa açık konular, isyan ve ani hareketler içerisinde kalabiliriz.


Günlük etkilere geçecek olursak...

Pazartesi

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Satürn ile de bir uyumlu açısı var. İkili ilişkilerimize odaklandığımız ve hem bu konularda hem de genel olarak sorumluluk bilinciyle hareket ettiğimiz bir gün.


Salı

Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Merkür ve Güneş ile açıları zorlayıcı. Özellikle sabah saatleri biraz anlaşmazlıklar içerebilir. Duygusal yoğunluğumuzun arttığı bir gün.


Çarşamba

Duygusal yoğunluğumuz yüksek, Ay Akrep burcunda. Haftanın en zorlayıcı günlerinden. Ay Gün içerisinde Satürn ile sert bir açı gerçekleştirecek. Bugün sorumlulukların yükü fazla olabilir, duygusal ihtiyaçlarımız karşılanmayabilir.


Perşembe

Ay Yay burcuna geçiyor ve daha neşeli bir duygu durum içerisine giriyoruz. Gün içerisinde ay’ın uyumlu açıları ile haftanın en iyimser ve rahat günü. Önemli toplantı ve görüşmeler bu güne alınabilir.

Cuma

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de uyumlu açılar içerisinde. Güneş ile yapacağı uyumlu açı yine insanlarla iyi anlaştığımız, duygusal ihtiyaçlarımızın karşılandığı ve özgüvenimizin yüksek olduğu bir güne işaret ediyor.


Cumartesi

Ay Yay burcunda ilerliyor. Merkür’ün sert açısı hariç yine iyimser ve özgüvenli bir gün. Bir tek Merkür sert açısı ile tartışmalı, eski defterlerin açıldığı ve fazla sorgulayıcı bir gün olabilir. Akşam saatlerinde Ay Oğlak burcuna geçiyor.

Pazar

Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Sorumluluklarımıza odaklandığımız bir gün. Fakat gün içerisinde henüz ilerlemeye başlamış Venüs ile ay bir kavuşum gerçekleştirecek. Günü güzelleştirecek, ikili ilişkilere odaklayacak. Ayrıca yaratıcılığımız da oldukça yüksek, gün içerisinde eğlenceli ve farklı aktiviteler yapabiliriz zira Ay Uranüs ile uyumlu açı içerisinde.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


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Yıldızınız bugün neler söylüyor?

24 Ocak 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün barış yerine kavgayı seçmek tehlikeli derecede kolay olabilir. Her rahatsızlığa tepki vermek yerine, sizi gerçekten rahatsız eden şey hakkında derin kavrayışlara ulaşmak için sessiz bir zaman diliminde daha derin bir düşünme eyleminden yararlanabilirsiniz. Birçok heyecan iyi yönetilemediğinde endişeye dönüşebileceğinden, uyku problemleri yaşanabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün başka birinin rutin bir aktivitenin kurallarına uymadığı için hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bununla birlikte, pratikte kuralların bazı insanlar için diğerlerinden farklı göründüğü durumun güç dinamiklerini hesaba katmanız gerekebilir. Durum hakkında arkadaşlarınızdan tavsiye istemek size yardımcı olabilir. Bazı kişisel ilişkilerinize dayalı olarak belirli bir görüşe kilitlenmiş olsanız da, diğerleri daha geniş bir bakış açısına sahip olabilirler.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yakın biri, günü onlarla ortak bir yükümlülük üzerinde çalışarak geçirmenizi isteyebilir, ancak bunun yerine gerçekten kendi işinizi yapmaya çekilebilirsiniz. Küskün bir şekilde devam etmek yerine ihtiyaçlarınız konusunda dürüst olmanız daha iyi, ancak belki de eğlenmek ve pratik işler yapmak için biraz zaman ayırdığınız bir uzlaşmaya varabilirsiniz. Sıkıcı bir şeye odaklanmaya dayanabilirseniz o konuda kendinizi gerçekten geliştirebilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sessizlik şimdi size çekici gelebilir, ancak başka biri sizinle ilişki kurmakta ısrar edebilir. Onları başka bir zamana kadar beklemeye ikna edemiyorsanız, konuşmayı doğrudan onların daha derindeki endişelerine yönlendirmeye çalışın. Muhtemelen, şaşırtıcı derecede yoğun bir sohbetten, huzurunuzu anlamsızca rahatsız ediyor gibi görünen gevezelikten daha az rahatsız olacaksınız. Bu tür bir kısa yola izin vermek, size kendi başınıza daha fazla entelektüel keşif yapmanız için ilham verecek değerli bir bilgi verebilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Rutin görevler hakkında iletişim kurmak bugün sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Her ne kadar işleri doğru bir şekilde yapmaya çalışıyor olsanız da başka birinin duygularını incitmekle sonuçlanabilir ve bu da sizin duygularınızı incitebilir. Göreve ara vermek ve diğer kişiyle olan ilişkinize odaklanmak akıllıca olacaktır, çünkü kavga muhtemelen onu neyin başlattığıyla ilgili değildir. Sabırla, zahmete kesinlikle değecek daha derin iç görülere ulaşabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Eğlence tutkunuz şu anda bütçenizi zorluyor olabilir. Bununla birlikte, mevcut mali durumunuza bakma ihtiyacı, sizi işinizden daha fazla para kazanmanın bir yolunu bulmaya motive edebilir, bu da hem gelirinizi artırmanıza hem de giderlerinizi azaltmanıza olanak tanır. Bu arada, yakın biriyle iyi bir sohbet etmek, cüzdanınıza yük olmadan eğlenmenizi sağlayabilir. Zengin idollerinizi hatırlamak, para sıkıntılarınız hakkında bir bakış açısı edinmenize yardımcı olabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinize karşı olan öfkeniz, bugün çevrenizde kim varsa ona sert davranmanıza neden olabilir. Başkalarının sizi nasıl rahatsız ettiğine odaklanmak yerine kendinizi içeriye bakmaya zorlarsanız, şu anda hangi ihtiyacınızın karşılanmadığına dair önemli bir fikir edinebilirsiniz. Bu ihtiyacı karşılamak için pratik adımlar atmak, yaşamınız üzerindeki kontrol duygusunu yeniden kazanmanıza yardımcı olabilir. Bu konuda ilerleme kaydettikten sonra, diğerleri size daha az rahatsız edici görünebilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayal kırıklıklarınızdan bazılarını kendinize sakladığını düşünebilirsiniz, ancak bunlar pasif-agresif bir diyalogda ortaya çıkabilir. Alaycı yorumlarınızın sizi bir ayna gibi gösterebileceğini düşünün. İleriye dönük olarak kendinizi daha verimli bir şekilde nasıl ifade edeceğinizi öğrenme fırsatınız var ve mevcut yaklaşımınızı nasıl geliştirdiğinizi anlamak, onu çözmenin anahtarı olabilir. Davranışlarınız korkudan ileri geliyorsa, bu korkuyla yüzleşmek ihtiyacınız olan güveni sağlayabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Derinden sahip olduğunuz değerlerinize hakaret ediyor gibi görünebilecekleri için, bu dönemde arkadaşlarınızla gerginlik yaşayabilirsiniz. Ancak, yaptıkları veya söyledikleri şeyler hakkında sizi gerçekten neyin harekete geçirdiğini belirlemek sizin için zor olabilir. Durumdan uzaklaşırsanız ve düşünmek için biraz yalnız kalırsanız, netlik için daha iyi bir şansınız olabilir. Kendi gerçek sebeplerinizle temasa geçtiğinizde, başkalarının eleştirilerine daha az kulak aşacaksınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Niyetleriniz ne kadar masum olursa olsun, bir otorite figürünü gücendiriyor gibi görünebileceğiniz için, kendinizi savunmak bugün sinir bozucu olabilir. Belki de onların para konusunda bilmediğiniz bir hassasiyetini tetiklemişsinizdir. Ne yaparsanız yapın saldırgan olarak algılanmanız da mümkündür, çünkü sizi güçleri için bir tehdit olarak görebilirler. Objektif olarak yanlış bir şey yapıp yapmadığınızı anlamaları için durumu bazı arkadaşlarınıza danışmak isteyebilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi ne kadar kurnaz görseniz de hayatınızı şekillendiren herhangi bir kişisel inanç hakkında etrafınıza ipuçları veriyor olabilirsiniz. Görüşleriniz hakkında daha fazla söz hakkı sahibi olamadığınız için hüsrana uğramış olsanız da dolaylı bir yaklaşım düşündüğünüzden daha ikna edici olabilir. Açıkça yorum yapmaktan vazgeçemiyorsanız, endişe duyduğunuz bir konunun somut yönleri, lehinize olan diğer olası argümanlardan daha az tartışmalı ve daha çekici olabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir arkadaşınız, bugün mahremiyeti tercih edeceğiniz kişisel bir konuda sizi çok fazla zorlayabilir. Bazı şeyleri kendinize saklama hakkınız olsa da bu karşılaşma, konuyla ilgili karşı tarafın fikrini merak etmek sizi paylaşmaya itebilir. Hikâyeyi nasıl anlatacağınızı ve hangi bilgileri ekleyeceğinizi kontrol ettiğiniz sürece, konuşmanın size yardım etme potansiyeline sahip olduğunu fark edebilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Size yakın biri işiniz uğruna onları ihmal ettiğinizi hissedebileceğinden, hırs şu anda kişisel yaşamınızda zorluk çıkarabilir. Zamanınızın sınırlılığını daha iyi anlayan diğer arkadaşlarınıza minnettar olsanız da herkesi sık sık görmeyi özleyebilirsiniz. Sizin için önemli olan herkese ve kendinize daha fazla zaman ayırmak için bazı yükümlülüklerinizi yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Programınızı yaparken kişisel zamanınızı dahil etmeyi unutmayın!


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