24 - 30 Haziran 2019 haftası nasıl geçecek?

24 - 30 Haziran 2019 haftası günlük burç yorumunuz...

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24 - 30 Haziran haftası nasıl geçecek?

Venüs ve Neptün ile kare açı yapacak!

24 Haziran Pazartesi günü, haftaya İkizler’deki Venüs ile Neptün'ün kare açısıyla başlıyoruz. Venüs ve Neptün arasındaki bu kare açı bize daha fazla konuşmamızı, etkileşime girmemizi ve daha fazla soru sormamızı sağlıyor, böylece şu anda sizin için neler olup bittiğini daha net anlayabileceksiniz.

 

Ay Koç burcunda!

25 Haziran Salı Ay şimdi Koç burcunda ve Güneş’le kare açıda, buyaşamınızda şimdi ortadan kaldırmanız gereken şeyler varsa, bunu yapmanın zamanı demektir. 26 Haziran Çarşamba, Koç’ta bulunan Ay gün boyunca bir şeyleri temizlememizi teşvik ediyor. Bugün kesinlikle harekete geçebiliriz. Ayrıca, Merkür’ün Aslan’a girmesi, bizi ateşli, yaratıcı ve heyecanlı yapacak. Konuşma, yazma, sanat, müzik ve çizim yoluyla yaratıcılığınızı ifade edin; hangi aracı kullandığınız önemli değildir.

 

Ay Boğa’ya girecek!

27 Haziran Perşembe, Ay ve Mars açısı, bizi hem duygusal hem de enerjik yapabilir. Kafamız çok dolu olacak. Bununla birlikte Ay, Boğa’ya girecek ve söylediklerimizi ifade ederken ekstra çaba harcamamız gerekebilir. Perşembe, Cuma ve Cumartesi Boğa’daki Ay’ın etkileri devam edecek. Pazar günü, ifade etmek ve derinlerdeki düşüncelerimizi çıkarmak için çok iyi bir gün. Bir parça kağıt alın ve söyleyemediklerinizi yazın. Daha sonra paylaşabilir veya sadece sayfaları yakabilirsiniz.

 

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