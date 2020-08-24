24-30 Ağustos 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 24-30 Ağustos haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

24-30 Ağustos 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
24 Ağustos 2020 Pazartesi

Merhaba, ağustosun son haftası görünümler açısından hareketli. Haftaya Mars Satürn arasındaki sert açı ile başlayacağız ve hafta ortasına kadar etkileri sürecek. Kendimizi engellenmiş ve gergin hissedebiliriz. Arzu ettiklerimizin gerçekleşmesi gecikebilir, gerçekleşmesi için fazla çalışabilir veya birtakım engeller ve eksiklikler yaşayabiliriz. Bunun sonucunda tartışmalar, özgüven kırıklıkları yaşayabiliriz. Yangınlar, kazalar, şiddet olayları artabilir.


Hafta ortasında Venüs Neptün ile uyumlu bir açı geçekleştirecek. Mars’ın zorlayıcı etkileri geçtikten sonra Venüs hayatımıza romantizm ve uyum getirecek. 27 Ağustosta kesinleşecek bu açı etkisini birkaç gün hissettirecek. İlişkilerimizde uyumu ve sevgiyi hissettiğimiz, kendimizi veya etrafımızı güzelleştirmek için attığımız adımların güzel ve yaratıcı sonuçlar yaratacağı günlerde olacağız.


Hafta sonu Venüs Pluto ile karşıt açı yapacak. Neptün’le olan uyumlu açısı devam ederken Pluto ilişkilerimize yoğunluk ve ihtiras katacak. İlişkilerde kıskançlıkların ve yüzleşmelerin de artacağı bir dönem olacak. Bir dargın bir barışık bir hafta sonu geçirebiliriz. İçimizde tuttuklarımız patlayıcı bir şekilde ortaya çıkabilir. Hoşlanmadığımız gerçeklerle yüzleşebiliriz.


Merkür de hafta başında Uranüs ile olumlu görünümler gerçekleştirecek. Hafta ortasında da Jüpiter’le kontak kuracak. Yaratıcı fikirlerle karşılaşabilir, ufuk açıcı bilgiler öğrenebilir ve bu bilgilerle hayatımızı bir adım öteye götürebiliriz. Yeni eğitimlere başlamak açısından oldukça elverişli. Fakat hafta sonunda Neptün’le yapacağı zorlayıcı açı aldanmalara açık ve kafa karışıklığı yaratabilecek bir döneme dikkat çekiyor. Zihnimiz hafta başı ve ortası oldukça açık iken hafta sonuna doğru biraz rehavete geçebiliriz.


Günlük etkilere geçecek olursak:


Pazartesi

Ay akrep burcunda ilerliyor. Mars ve Satürn karesinin de etkisiyle haftanın ilk iki günü biraz depresif geçebilir. Merkür’ün Uranüs’le açıya yaklaşıyor olması ve Ay Uranüs karşıtlıkları bu günü sürprizlere açık kılıyor.


Salı

Ay Venüs ve Neptün ile olumlu kontaklar içinde. Haftanın ilk gününe nazaran daha hoş ve gergin enerjilerin daha az olduğu bir gün.


Çarşamba

Ay yay burcuna geçiyor ve gergin enerjilerden kurtulmaya daha iyimser hissetmeye başlıyoruz. Uzaklarla ilgili işler, tatil yapmak ve dinlenmek, yeni şeyler öğrenmek ve eğitim açısından oldukça verimli bir gün.


Perşembe

Ay Yay burcunda devam ediyor. Bu gün hem Venüs’ün Neptün’le açısının kesinleşmesi, hem de Ay’ın Neptün kontağı biraz daha rahatlayıp gevşediğimiz, hobilerimize ve ilişkilerimize vakit ayırabileceğimiz bir güne işaret ediyor.


Cuma

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Görev ve sorumluluklarımıza geri dönüp biraz daha odaklanmamız gereken bir son iş günü yaşayabiliriz.


Cumartesi

Venüs’ün pluto ile zorlayıcı açısı ve Ay’ın uzun zamandır Oğlak burcunda seyreden gezegenler ile kavuşum açısı yapacak olması biraz zorlayıcı bir güne işaret edebilir.


Pazar

Ay Kova burcuna geçiyor ve günü oldukça sürprizlere açık kılıyor, bugün daha önce yapmayı pek denemediğiniz işlere girebilirsiniz fakat Merkür ile Neptün arasındaki kontakt bu adımları sorgulamadan, iki kere düşünmeden atmamamız gerektiğine işaret ediyor. Zira yanlış adımlar atılabilir, hayal kırıklıkları yaşanabilir.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

24 Ağustos pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün daha büyük bir şeyin parçası gibi hissetmek istiyorsunuz, bu yüzden buna gönüllü olarak zaman ayırın. Aynı zamanda başkalarına da yardımınızın dokunduğundan emin olun!
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Açıklamanız gereken şeyler var! Bu tahmin ettiğiniz kadar da zor değil - sonuçta kendinize inanıyorsunuz. Söylediğiniz şeyler kulağınıza egoistçe gelebilir ama bunun bir önemi yok.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU İşinizi planladığınızdan daha önce bitirdiyseniz, bununla övünmekten daha fazlasını yapın. Günün geri kalanını çaresizce yardıma ihtiyacı olan birine destek olarak geçirebilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda sizinle aynı değerleri paylaşan insanların yanında olmanız önemlidir. Karşı taraftan olan biriyle uğraşmak zorunda kalırsanız, muhtemelen öfkeniz sizi ele geçirecektir. Bu da olduğunuzdan daha kötü birine dönüşmenize sebep olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeni planınızı veya projenizi mümkün olan en kısa sürede başlatmanız gerekir, bu nedenle yardıma ihtiyacınız olursa bunu belirtmekten çekinmeyin! Sizin için zaman şu anda çok önemli.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU İnsanları kendi tarafınıza çekmek için gerektiğinde çekiciliğinizi kullanabilirsiniz. İltifat etmek güzel bir seçenek olabilir, özellikle de bu kişinin özgüven problemleri varsa! Ufak manipüle taktikleri uygulamanızda hiçbir sakınca yok.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Flört konusunda uzmansınız! Kendinizi ortaya çıkarmaktan çekinmeyin ve konuşma konusundaki yeteneğinizi uygulamalı olarak gösterin. Bu hareketiniz etkili olduğu kadar eğlenceli!
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Tutkulu birisin ve tutkularınız şu anda baskın. Bunu yansıtacak bir alan bulduğunuzda harikalar yaratacağınızdan hiç şüphe yok. Önemli olan ne yapacağınıza karar vermeniz!
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yakın zamanda karşınıza mükemmel bir fırsat çıkacak ve kariyerinizde sıçrama yapacaksınız. O zamana kadar karşınıza çıkan zorluklara katlanmak zorundasın. Sakın ola pes etmeyin!
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Rahatlamaya hazırsınız. Ailenizle güzel bir akşam yemeği ya da belki de iyi bir kitap sizi bekliyor. Ancak kendinizi şımartmadan önce, tüm sorumluluklarınız hallettiğinizden emin olun.

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