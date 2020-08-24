24-30 Ağustos 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba, ağustosun son haftası görünümler açısından hareketli. Haftaya Mars Satürn arasındaki sert açı ile başlayacağız ve hafta ortasına kadar etkileri sürecek. Kendimizi engellenmiş ve gergin hissedebiliriz. Arzu ettiklerimizin gerçekleşmesi gecikebilir, gerçekleşmesi için fazla çalışabilir veya birtakım engeller ve eksiklikler yaşayabiliriz. Bunun sonucunda tartışmalar, özgüven kırıklıkları yaşayabiliriz. Yangınlar, kazalar, şiddet olayları artabilir.

Hafta ortasında Venüs Neptün ile uyumlu bir açı geçekleştirecek. Mars’ın zorlayıcı etkileri geçtikten sonra Venüs hayatımıza romantizm ve uyum getirecek. 27 Ağustosta kesinleşecek bu açı etkisini birkaç gün hissettirecek. İlişkilerimizde uyumu ve sevgiyi hissettiğimiz, kendimizi veya etrafımızı güzelleştirmek için attığımız adımların güzel ve yaratıcı sonuçlar yaratacağı günlerde olacağız.

Hafta sonu Venüs Pluto ile karşıt açı yapacak. Neptün’le olan uyumlu açısı devam ederken Pluto ilişkilerimize yoğunluk ve ihtiras katacak. İlişkilerde kıskançlıkların ve yüzleşmelerin de artacağı bir dönem olacak. Bir dargın bir barışık bir hafta sonu geçirebiliriz. İçimizde tuttuklarımız patlayıcı bir şekilde ortaya çıkabilir. Hoşlanmadığımız gerçeklerle yüzleşebiliriz.

Merkür de hafta başında Uranüs ile olumlu görünümler gerçekleştirecek. Hafta ortasında da Jüpiter’le kontak kuracak. Yaratıcı fikirlerle karşılaşabilir, ufuk açıcı bilgiler öğrenebilir ve bu bilgilerle hayatımızı bir adım öteye götürebiliriz. Yeni eğitimlere başlamak açısından oldukça elverişli. Fakat hafta sonunda Neptün’le yapacağı zorlayıcı açı aldanmalara açık ve kafa karışıklığı yaratabilecek bir döneme dikkat çekiyor. Zihnimiz hafta başı ve ortası oldukça açık iken hafta sonuna doğru biraz rehavete geçebiliriz.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay akrep burcunda ilerliyor. Mars ve Satürn karesinin de etkisiyle haftanın ilk iki günü biraz depresif geçebilir. Merkür’ün Uranüs’le açıya yaklaşıyor olması ve Ay Uranüs karşıtlıkları bu günü sürprizlere açık kılıyor.

Salı

Ay Venüs ve Neptün ile olumlu kontaklar içinde. Haftanın ilk gününe nazaran daha hoş ve gergin enerjilerin daha az olduğu bir gün.

Çarşamba

Ay yay burcuna geçiyor ve gergin enerjilerden kurtulmaya daha iyimser hissetmeye başlıyoruz. Uzaklarla ilgili işler, tatil yapmak ve dinlenmek, yeni şeyler öğrenmek ve eğitim açısından oldukça verimli bir gün.

Perşembe

Ay Yay burcunda devam ediyor. Bu gün hem Venüs’ün Neptün’le açısının kesinleşmesi, hem de Ay’ın Neptün kontağı biraz daha rahatlayıp gevşediğimiz, hobilerimize ve ilişkilerimize vakit ayırabileceğimiz bir güne işaret ediyor.

Cuma

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Görev ve sorumluluklarımıza geri dönüp biraz daha odaklanmamız gereken bir son iş günü yaşayabiliriz.

Cumartesi

Venüs’ün pluto ile zorlayıcı açısı ve Ay’ın uzun zamandır Oğlak burcunda seyreden gezegenler ile kavuşum açısı yapacak olması biraz zorlayıcı bir güne işaret edebilir.

Pazar

Ay Kova burcuna geçiyor ve günü oldukça sürprizlere açık kılıyor, bugün daha önce yapmayı pek denemediğiniz işlere girebilirsiniz fakat Merkür ile Neptün arasındaki kontakt bu adımları sorgulamadan, iki kere düşünmeden atmamamız gerektiğine işaret ediyor. Zira yanlış adımlar atılabilir, hayal kırıklıkları yaşanabilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…